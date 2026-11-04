Žáci českobudějovické automobilní školy patří mezi nejlepší v ČR

České Budějovice – Výborné výsledky v odborných soutěžích, praktické dovednosti a schopnost obstát v konkurenci nejlepších mladých odborníků z celé republiky. Takový byl školní rok 2025/2026 pro žáky VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích. Výrazným úspěchem bylo jejich vystoupení v celostátním finále soutěže Autoopravář Junior 2026, které se konalo v dubnu v servisním tréninkovém centru ŠKODA AUTO v Kosmonosech.
Českobudějovičtí žáci potvrdili vynikající výsledky a ve dvou soutěžních kategoriích obsadili první místo. Jakub Eliášek zvítězil v kategorii Automechanik, Jakub Kříž obsadil druhé místo. Další prvenství vybojoval Pavel Novotný, který zvítězil v kategorii Autokarosář.
Úspěchy žáků se neomezily pouze na tuto soutěž. Jakub Eliášek získal také zlatou plaketu v celostátní přehlídce odborných dovedností České ručičky, která oceňuje mimořádně talentované mladé řemeslníky a techniky. Jeho výsledek je dalším potvrzením vysoké úrovně odborné přípravy na českobudějovické automobilní škole.
Za těmito úspěchy stojí nejen talent a píle samotných žáků, ale také práce pedagogů a učitelů odborného výcviku. Právě propojení teoretických znalostí s praktickou výukou a zkušenostmi z oboru je pro odborné vzdělávání zásadní. Studenti si díky němu mohou ověřit své schopnosti v podmínkách, které se blíží skutečnému pracovnímu prostředí.
Škola dlouhodobě připravuje budoucí odborníky pro automobilový průmysl, dopravu i technické profese. Výsledky dosažené v uplynulém školním roce ukazují, že její žáci dokážou uspět v náročné konkurenci a že odborné vzdělávání má v Jihočeském kraji pevné místo.
Úspěšná reprezentace školy je zároveň motivací pro současné i budoucí studenty. Dokazuje, že poctivá příprava, zájem o obor a chuť zdokonalovat se mohou přinést výsledky, které přesahují hranice regionu.