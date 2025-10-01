Umělecká škola s bohatou historií i současností

A současnost?
Nová doba po roce 2000 opravdu přinesla řadu změn, které se odrážejí už v názvu. Z původní keramické školy se stala od 1. září 2009 současná, s názvem
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA.
A tomuto odpovídají i současné výtvarné obory – Keramický design, Průmyslový design, Grafický design a Multimediální tvorba, všechny čtyřleté s maturitní zkouškou. Na všechny obory jsou žáci přijímáni na základě vykonání talentové zkoušky.
Podrobnější představení oborů a školy si můžete prohlédnout na stránkách školy.
A co nabízíme případným zájemcům o studia?
- První den otevřených dveří proběhne 7. 10. 2025 od 9 do 16 h
- Druhý den otevřených dveří proběhne 25. 11. 2025 od 9 do 16 h
- Třetí den otevřených dveří proběhne 10. 2. 2026
A hlavně v těchto dnech se „otevřou“ nejen dveře učeben, ale přivítají vás i sami studenti, kteří se stanou vašimi průvodci i otevřenými a upřímnými vypravěči.
Pro mnohé zájemce o studium je důležité, že následně se konají i přípravné kurzy na talentové zkoušky,a to v termínech:
- První přípravný kurz proběhne v sobotu 11. 10. 2025 od 8.30 do 15.30 h
- Druhý přípravný kurz proběhne v sobotu 29. 11. 2025 od 8.30 do 15.30 h
- Třetí přípravný kurz proběhne 14. 2. 2026 od 8.30 do 15.30 h
A po těchto datech je vhodné položit si jakousi řečnickou otázku: Proč se zajímat o studium právě na naší škole? Je to ta, do které studenti chodí rádi, těší se?
Do odpovědí jsme též zapojili samotné studenty, převážně 3. ročníku, kteří s odpověďmi příliš neváhali, a opravdu všechny vyzněly směrem pozitivním:
„Ano, těšíme se nejen kvůli spolužákům, se kterými máme super partu, ale i kvůli přednáškám učitelů, které to baví. Těšíme se na hromadné exkurze a výlety, na možnost vidět umění očima diváka i umělce, získáváme zkušenosti, rady, ale i svobodu pro své vlastní projekty. Těšíme se prostě na milé prostředí školy, ochotné a přátelské učitele, z nichž nikdo zbytečně nekritizuje. Prostě škola nám nabídne sebereflexi a kritiku, ale také chválu a možnost se uchytit. Je to kouzelné místo s historií a má svého ducha.“
Co k tomu dodat? Co víc si přát? Stále přátelské a naslouchající vedení školy, přátelské vztahy mezi stárnoucími i mladými učiteli, z nichž řadu tvoří samotní absolventi školy, a trvalé přátelské vztahy se spokojenými studenty.
Ano, to vše máme a chceme i nadále mít na naší „keramičce“.