Studium v srdci Vysočiny

Individuální přístup a rodinná atmosféra
VŠPJ je malá škola, a většina vyučujících tak zná studentky a studenty jménem. Individuální přístup, podpora a rodinná atmosféra jsou na škole naprostou samozřejmostí. Studující v průběhu studia absolvují až 46 týdnů odborné praxe a také během samotné výuky je vedou nejenom akademici, ale i odborníci z praxe, kteří přesně vědí, co v reálném světě funguje. Po skončení tak absolventi mají dostatek znalostí a zkušeností nakopnout svoji kariéru tím správným směrem!
Významnou podporou při studiu je i skvělé zázemí. VŠPJ sídlí v historické budově, která je doslova na dosah ruky od jihlavského autobusového nádraží. Pod jednou střechou zde naleznou studující vše, co potřebují – od knihovny přes učebny a počítačové studovny až po špičkově vybavené odborné laboratoře. Od roku 2020 je navíc součástí školy moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní „virtuální továrnou“. A myslí se i na pohodlí a relax – odpočinout si a načerpat nové síly mohou studenti například v pohodlné relaxační místnosti, bufetu nebo v místnosti pro rodiče s dětmi.
Pestrá nabídka studia, ze které si vybere každý
Ať už chtějí uchazeči o studium pronikat do nových technologií, nastartovat svoji kariéru v podnikání, objevovat svět nebo pomáhat druhým, VŠPJ má pro každého něco. Nabízí výběr jak z bakalářských studijních programů zaměřených na nelékařské profese nebo na sociální práci, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě.
A bakalářským titulem to na VŠPJ rozhodně nekončí, a to díky neustále se rozšiřující nabídce navazujícího magisterského studia. Pro zájemce o získání inženýrského titulu přímo na Vysočině je tu program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Ti, kdo by rádi prohloubili své znalosti a dovednosti v oblasti sociální sféry a duševního zdraví, se mohou zapojit do studia programu Sociální práce v péči o duševní zdraví. A pro ty, co láká podnikání, je tu od letošního roku nový navazující magisterský program Management a ekonomika podniku.
VŠPJ posiluje vzdělávání zdravotníků budoucnosti
Vysoká škola polytechnická Jihlava také dlouhodobě patří mezi přední instituce, které připravují vysoce kvalifikované odbornice a odborníky pro nelékařské zdravotnické profese. Díky novému vládnímu programu podpory se podařilo v akademickém roce 2025/2026 navýšit kapacitu studijních programů Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence o 20 %. Tento krok reaguje na aktuální nedostatek nelékařského zdravotnického personálu v České republice. Cílem programu je zajistit, aby české zdravotnictví mělo i v budoucnu dostatek kvalifikovaných odborníků a nedocházelo k úbytku profesí, které jsou pro fungování zdravotní péče zcela nepostradatelné.
Studující zdravotnických programů se připravují na náročné situace, které je čekají u skutečných pacientů nejen během praxe v nemocnicích, ale i přímo ve škole, v moderně vybavených simulačních učebnách. Jedním z nejnovějších přírůstků je unikátní simulační učebna porodního sálu, otevřená v loňském roce. Je vybavena realistickými modely novorozenců, které dokážou simulovat klíčové životní funkce a jsou napojeny na špičkové monitorovací systémy. Studující si zde mohou bezpečně vyzkoušet reakce na situace, které je v praxi čekají, a získat tak jistotu pro práci u skutečných rodiček a jejich dětí.
Na reálné podmínky se lze připravit také v učebně simulující jednotku intenzivní péče, určené především pro program Všeobecné ošetřovatelství. Díky věrným modelům dospělých pacientů a použití skutečných přístrojů si zde studentky a studenti osvojují širokou škálu postupů – od základních ošetřovatelských úkonů přes diagnostické a léčebné intervence až po aplikaci léčiv a sledování jejich účinků v reálném čase.
Polytechnická akademie VŠPJ: vzdělávání pro všechny generace
Vysoká škola polytechnická Jihlava v posledních letech významně rozšiřuje své vzdělávací a rozvojové aktivity i mimo rámec klasického vysokoškolského studia. Nově je zastřešuje Polytechnická akademie VŠPJ, která propojuje vzdělávání, profesní rozvoj i společenskou odpovědnost.
Polytechnická akademie je otevřena všem generacím i cílovým skupinám. Středoškolákům, široké veřejnosti i seniorům nabízí například Dětskou univerzitu, Univerzitu třetího věku či zajímavé popularizační přednášky, které přibližují vědu a univerzitní prostředí všem věkovým skupinám. Akademické komunitě slouží prostřednictvím akademické a psychologické poradny, aktivit na podporu studentů, pomoci studentům se specifickými potřebami i prohlubováním spolupráce s absolventy. Významnou oblastí je také profesní a kvalifikační vzdělávání – od kurzů s mikrocertifikátem přes specializované či smluvní kurzy až po zkouškové centrum British Council a další vzdělávací programy šité na míru praxi.
Polytechnická akademie VŠPJ tak představuje most mezi univerzitním prostředím, profesním růstem a potřebami společnosti.