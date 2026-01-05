Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Škola poskytuje vzdělání jak ve čtyřletých studijních oborech s maturitou, tak ve tříletých učebních oborech s výučním listem. Žáci si mohou zvolit i nástavbový maturitní obor buď ve dvouleté denní nebo tříleté dálkové formě vzdělávání. Učební obory jsou zaměřeny na slaboproudou nebo silnoproudou elektrotechniku, automatizaci, telekomunikaci a informační technologie.
Jednou ze zásadních výhod studia na tomto učilišti oproti například průmyslovým školám se stejným zaměřením je tzv. prostupnost oborů. V konečném důsledku to znamená, že žáci, kterým se úplně nedaří při studiu čtyřletého oboru, mohou v rámci stejného ročníku přestoupit na odpovídající tříletý obor.
Odborná výuka probíhá v nadstandardně zařízených učebnách a dílnách. V areálu školy se nachází i domov mládeže, školní jídelna, tělocvičny a atletický stadion, to vše mohou zdejší studenti plně využívat. Vysokorychlostní internet a wifi pokrytí je dnes již nutnou samozřejmostí.
Žáci pracují na moderních zařízeních, jako jsou například síťové prvky CISCO, řídící relé EASY, inteligentní elektroinstalace od firmy EATON, PLC automaty Simatic S7-200 a S7-300, LOGO!, Micrologic 1000. „Neopomíjíme ani problematiku bytových nebo průmyslových instalací a velkou pozornost věnujeme moderním zabezpečovacím a kamerovým systémům, měřením a diagnostice,“ upřesňuje Mgr. Marie Weiszová. Speciální výukové moduly jsou věnovány elektropneumatice, hydraulice, optickým kabelům a návrhovým systémům. Paní Weiszová ještě dodává: „Vzhledem k modernímu a komplexnímu vybavení našich odborných dílen u nás také často školíme pracovníky již zavedených firem, kteří se učí pracovat s novými technologiemi nebo si osvojují nové pracovní postupy.“
Škola také systematicky rozvíjí odborné i jazykové dovednosti svých žáků. Pravidelně se zapojuje do mezinárodních projektů, především v programu Erasmus +. Žáci na zahraničních stážích poznávají jiné pracovní postupy a při práci jsou navíc nuceni přirozeně používat cizí jazyk včetně odborné terminologie. V zahraničních firmách poznávají zdejší firemní kulturu, která se leckdy od té naší výrazně liší. Kromě toho jsou vedeni k důslednosti a přijímají odpovědnost za společně vykonanou práci. Žáci na tomto oceňují zejména možnost zkusit si pracovat v zahraničním kolektivu a pochvalují si i zdokonalení se v cizím jazyce.
Škola jde s dobou a sleduje trendy ve všech oblastech svého zájmu. Proto ani ekologie v elektrotechnice jim není cizí. Dokonce zde pořádají krajské kolo soutěže Enersol, přičemž místní žáci často postupují až do národního i mezinárodního kola. Kromě nových přátelství, která v rámci soutěže napříč republikou vznikají, získávají i nové poznatky z problematiky trvale udržitelného rozvoje z okolních zemí.
„O naše žáky je mezi zaměstnavateli jednoznačně velký zájem,“ s hrdostí konstatuje ředitel školy Ing. Jaroslav Černý a dodává: „Již několik let pořádáme tzv. Den pracovních a studijních příležitostí pro naše žáky. Sjedou se u nás zaměstnavatelé z Plzeňského kraje a okolních regionů, přijdou zástupci technických fakult vysokých škol a nabízejí žákům pracovní i studijní příležitosti.“ Zaměstnavatelé oceňují především odborné znalosti a dovednosti absolventů. Tím, že se na této škole klade tak velký důraz na odborný výcvik, se žáci naučí prakticky ovládat různé stroje a přístroje, musí zvládnout vytvořit různá zapojení a instalaci elektřiny do obytných i průmyslových prostor. Nejsou tedy připraveni pouze teoreticky, ale umí také „vzít za práci“. A to se v dnešní době obzvláště cení.
Poslední Den otevřených dveří před letošními přijímacími zkouškami proběhne v pátek 23. ledna 2026 od 13 do 17 hodin na adrese Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56.