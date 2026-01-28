Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor zve na prohlídky

Komerční sdělení
Moderní výuka, nové vybavení a obory, které jinde v regionu nenajdete — to vše nabízí Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře.

Komerční sdělení

Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor zve na prohlídky

Uchazeči zde mohou vybírat z pestré nabídky maturitních i učebních oborů, které reagují na aktuální poptávku trhu práce.

Nepodařilo se vám dorazit ani na jeden ze dnů otevřených dveří? Je tu samozřejmě i možnost individuální prohlídky školy! Ozvěte se nám telefonicky na 777 971 612 nebo e-mailem na proskova.ivana@ssjs-tabor.cz a společně vymyslíme něco jen pro vás.

Obory s budoucností

Škola nabízí nejen maturitní programy jako obchodní management, hotelnictví nebo veřejnosprávní činnost a knihovnictví, ale i učební obory, po jejichž absolventech je dlouhodobě velká poptávka.
„O šikovné řemeslníky je stále zájem. Například obor řezník – uzenář patří mezi ty, které v celém kraji nabízíme prakticky jen my. Naši absolventi mají jistotu dobrého uplatnění, často už během studia získávají pracovní zkušenosti a mohou čerpat stipendijní podporu od zaměstnavatelů,“ uvádí ředitel školy Mgr. Radek Cícha.

K trvale oblíbeným patří také gastronomické obory: kuchař – číšník (i samostatné varianty kuchař a číšník) a cukrář, ale i technicky zaměřené profese, například instalatér, automechanik či autoelektrikář. Škola do jejich výuky v posledních letech významně investovala: odborné učebny a dílny prošly kompletní modernizací, přibylo nové vybavení i výukové technologie. V tomto trendu i nadále pokračujeme a masivně investujeme.

Moderní zázemí a jisté uplatnění

Do táborské školy, která sídlí v Bydlinského ulici, dochází více než 900 studentů z celého kraje. Díky propojení s praxí, spolupráci s regionálními firmami a aktivnímu přístupu pedagogů škola nabízí jistotu kvalitního vzdělání i uplatnění po absolvování.

Ubytování a stravování pro studenty

Pro žáky, kteří nemají možnost každodenně dojíždět, škola provozuje vlastní domov mládeže, který je součástí areálu školy. Součástí komplexu je i školní jídelna s celodenním stravováním a školou provozované bistro.

Ubytování - studovna
Vepřové hody

Zcela nová venkovní sportoviště – k dispozici již od příštího školního roku

Škola disponuje bohatým zázemím pro sportovní vyžití. Kromě několika tělocvičen je velkou novinkou revitalizace venkovního sportovního areálu. Cílem je vybudovat komplex moderních víceúčelových hřišť s tribunou a kompletním zázemím, které kromě studentů bude sloužit i veřejnosti. Revitalizace stávajícího areálu zahrnuje obnovu hracích ploch, výstavbu tribun, výstavbu hygienického zázemí a zázemí pro sportovce. Projekt by měl být dokončen a funkční již od příštího školního roku!

Vizualizace sportoviště

Veškeré další detaily o škole a její vzdělávací nabídce se dozvíte na Odkaz.

Střední školy

Komerční sdělení
