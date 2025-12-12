Stop vypalování: Dnešní lékař přijímá obrazová data pacientů digitálně

Moderní, bezpečné a okamžitě použitelné řešení pro příjem a prohlížení DICOM vyšetření v digitální podobě, přináší služba mDEX BOX, do které je dnes připojeno více než 300 zdravotnických provozů.
Efektivní způsob, jak přijímat data od nemocnic či diagnostických center
mDEX BOX umožňuje menším zdravotnickým zařízením – ambulancím, ortopedům, chirurgům, neurologům i dalším specialistům – snadno přijímat obrazová vyšetření svých pacientů od nadřazených pracovišť. Každý uživatel získává svůj vlastní zabezpečený datový prostor, kam může nemocnice nebo jiné zařízení zaslat data přímo z PACS systému. Lékař tak má snímky pacienta k dispozici během několika minut, bez zbytečných prodlev a bez fyzických médií.
Součást výměnné sítě mDEX
Zapojením do mDEX BOXu se pracoviště automaticky stává součástí celostátní výměnné sítě mDEX, která spojuje stovky zdravotnických zařízení napříč Českou republikou. Síť umožňuje bezpečnou a standardizovanou výměnu DICOM dat, přičemž přenos probíhá plně šifrovaně. Výsledkem je rychlejší spolupráce mezi lékaři a lepší dostupnost informací pro péči o pacienta.
Okamžitý přístup k vyšetřením díky integrovanému DICOM prohlížeči
Součástí služby je webový DICOM prohlížeč, který umožňuje přijatá vyšetření ihned zobrazit v libovolném webovém prohlížeči. Bez instalací, bez složité konfigurace — stačí přihlášení do mDEX BOXu a lékař může snímky prohlížet, měřit a analyzovat přímo, online. Prohlížeč nabízí moderní nástroje pro práci s obrazovými daty a usnadňuje diagnostický proces i konzultace na dálku.
Konec vypalování CD – digitální cesta je jednodušší
Vypalování vyšetření na CD či DVD je zdlouhavé, nákladné a zbytečně zatěžuje zdravotnický provoz. mDEX BOX přináší moderní a bezplatnou alternativu — pacient si již nemusí odnášet disk, protože vyšetření je dostupné přímo ambulantnímu lékaři. Služba tím šetří čas, snižuje provozní náklady a eliminuje rizika spojená s manipulací s daty.
Bezplatná registrace a rychlé zprovoznění
Zapojení do služby je jednoduché a zvládnete jej během několika minut. Registrace je bezplatná a každý uživatel získá vlastní bezpečný úložný prostor pro příjem a správu DICOM vyšetření.
Více informací a možnost připojení najdete na www.mdex.cz/box.nebo u distributora OR-CZ spol. s r.o. na www.orcz.cz.