Stop vypalování: Dnešní lékař přijímá obrazová data pacientů digitálně

Komerční sdělení
Lékaři stále častěji hledají způsob, jak bezpečně a rychle přijímat obrazová data od jiných pracovišť — bez nutnosti používat zastaralá média, jako jsou CD či DVD. Digitalizace zdravotnictví je nezastavitelný trend a řešení je na dosah.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Stop vypalování: Dnešní lékař přijímá obrazová data pacientů digitálně | foto: OR-CZ spol. s.r.o.

Moderní, bezpečné a okamžitě použitelné řešení pro příjem a prohlížení DICOM vyšetření v digitální podobě, přináší služba mDEX BOX, do které je dnes připojeno více než 300 zdravotnických provozů.

Efektivní způsob, jak přijímat data od nemocnic či diagnostických center

mDEX BOX umožňuje menším zdravotnickým zařízením – ambulancím, ortopedům, chirurgům, neurologům i dalším specialistům – snadno přijímat obrazová vyšetření svých pacientů od nadřazených pracovišť. Každý uživatel získává svůj vlastní zabezpečený datový prostor, kam může nemocnice nebo jiné zařízení zaslat data přímo z PACS systému. Lékař tak má snímky pacienta k dispozici během několika minut, bez zbytečných prodlev a bez fyzických médií.

Součást výměnné sítě mDEX

Zapojením do mDEX BOXu se pracoviště automaticky stává součástí celostátní výměnné sítě mDEX, která spojuje stovky zdravotnických zařízení napříč Českou republikou. Síť umožňuje bezpečnou a standardizovanou výměnu DICOM dat, přičemž přenos probíhá plně šifrovaně. Výsledkem je rychlejší spolupráce mezi lékaři a lepší dostupnost informací pro péči o pacienta.

Okamžitý přístup k vyšetřením díky integrovanému DICOM prohlížeči

Součástí služby je webový DICOM prohlížeč, který umožňuje přijatá vyšetření ihned zobrazit v libovolném webovém prohlížeči. Bez instalací, bez složité konfigurace — stačí přihlášení do mDEX BOXu a lékař může snímky prohlížet, měřit a analyzovat přímo, online. Prohlížeč nabízí moderní nástroje pro práci s obrazovými daty a usnadňuje diagnostický proces i konzultace na dálku.

Konec vypalování CD – digitální cesta je jednodušší

Vypalování vyšetření na CD či DVD je zdlouhavé, nákladné a zbytečně zatěžuje zdravotnický provoz. mDEX BOX přináší moderní a bezplatnou alternativu — pacient si již nemusí odnášet disk, protože vyšetření je dostupné přímo ambulantnímu lékaři. Služba tím šetří čas, snižuje provozní náklady a eliminuje rizika spojená s manipulací s daty.

Stop vypalování: Dnešní lékař přijímá obrazová data pacientů digitálně

Bezplatná registrace a rychlé zprovoznění

Zapojení do služby je jednoduché a zvládnete jej během několika minut. Registrace je bezplatná a každý uživatel získá vlastní bezpečný úložný prostor pro příjem a správu DICOM vyšetření.

Více informací a možnost připojení najdete na www.mdex.cz/box.nebo u distributora OR-CZ spol. s r.o. na www.orcz.cz.

Jsme na prahu revoluce? Krevní test brzy odhalí i rakovinu slinivky, říká lékař

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Situace u slev je neudržitelná, je potřeba zasáhnout do trhu, říká šéf mlékárny

Premium
Michal Brada, ředitel Lactalis CZ.

Je potřeba ovlivnit trh, současná situace se slevami a prakticky dotovanými potravinami, které se prodávají za podnákladové ceny je neudržitelná, říká v rozhovoru s iDNES.cz ředitel Lactalis Česko...

12. prosince 2025

Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém

Vysíláme
Moderátor Miloš Pokorný v pořadu Rozstřel

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

12. prosince 2025

Ze železniční mapy zmizí desítky nádraží. Přeprava zboží se v nich nevyplácí

Nákladní vagon se z dosud nezjištěných příčin uvolnil na nádraží v Mariánských...

Českou železnici čeká škrtání desítek nádraží, kde doposud bylo možné nakládat a vykládat zboží z železničních vagonů. O možnost nakládky a vykládky zboží a manipulaci s nákladními vlaky přijdou po...

12. prosince 2025

Stop vypalování: Dnešní lékař přijímá obrazová data pacientů digitálně

Komerční sdělení
Stop vypalování: Dnešní lékař přijímá obrazová data pacientů digitálně

Lékaři stále častěji hledají způsob, jak bezpečně a rychle přijímat obrazová data od jiných pracovišť — bez nutnosti používat zastaralá média, jako jsou CD či DVD. Digitalizace zdravotnictví je...

12. prosince 2025

Vedení armády chce seznam lidí pro případ mobilizace. Nová koalice to odmítá

Premium
ilustrační snímek

Velení armády navrhne vládě, aby zavedla administrativní odvody lidí do armády. Má jít o online dotazník, v němž všichni starší 18 let odpovědí na to, jestli by v případě mobilizace byli ochotni a...

12. prosince 2025

Policisté na Zlínsku pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic

Policisté na Zlínsku pátrají po dvanáctiletém chlapci. (11. prosince 2025)

Policisté na Zlínsku pátrají po dvanáctiletém Markovi Hejkalovi z Halenkovic. Ve čtvrtek ráno odjel do Zlína do školy, kam ovšem už nedorazil.

11. prosince 2025  22:13

Pavel: Že Turkův mobil koloval v hospodě? Nevěřím tomu, výroky mám za autentické

Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025)

Prezident Petr Pavel příliš nevěří slovům kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka o půjčování mobilu kamarádům v hospodě. Většinu jeho výroků na sociálních sítích tak...

11. prosince 2025  21:55

Venezuela ztrácí jediný zdroj příjmů. USA se chystají vrhnout na další tankery

Ropný tanker (ilustrační foto)

Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington ve čtvrtek...

11. prosince 2025  21:45

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil 9 podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 61 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

11. prosince 2025  21:28

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony pro Ukrajinu, zadržela dodavatele

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Vojenská policie zasahuje ohledně sbírky na drony v projektu Nemesis. Mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že policie...

11. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  20:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Moskva stojí za Madurem. Putin si telefonoval s venezuelským prezidentem

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek během telefonického rozhovoru ujistil podle agentury Reuters hlavu venezuelského státu Nicoláse Madura o podpoře Moskvy. Maduro je pod tlakem Spojených...

11. prosince 2025  20:35

Prezident Pavel označil doplatky na bydlení za plýtvání, chce jasná pravidla

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Za obrovské plýtvání veřejnými prostředky označil ve čtvrtek prezident Petr Pavel současný systém vyplácení doplatků na bydlení, který podle něj nahrává tzv. obchodníkům s chudobou. Vyplácení...

11. prosince 2025  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.