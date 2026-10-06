Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Komerční sdělení
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům | foto: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům
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Robotika, energetika, informatika, moderní technologie a reálná spolupráce s významnými firmami. To vše nabízí Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou.

Přemýšlíte, kam po základní škole? Baví vás technika, počítače nebo vás zajímá svět moderních technologií? Pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou. Škola, která dlouhodobě patří mezi významná centra technického vzdělávání v jižních Čechách, otevírá dveře všem budoucím žákům i jejich rodičům a ukazuje, že technické obory mají dnes větší perspektivu než kdy dříve.

U nás si techniku nejen prohlédnete, ale zažijete

Zapomeňte na nudné prohlídky školních chodeb. V Hluboké nad Vltavou můžete nahlédnout do moderně vybavených laboratoří, odborných učeben i počítačových pracovišť, kde studenti pracují s technologiemi, které používají firmy v praxi.

Návštěvníci si mohou prohlédnout laboratoře pro měření elektrických veličin, pracoviště robotiky a automatizace nebo moderní počítačové učebny. K vidění jsou také konkrétní studentské projekty a ukázky toho, co se lze během studia naučit vytvořit vlastníma rukama. Škola navíc dále investuje do rozvoje zázemí a v současné době buduje nový polygon obnovitelných energií a kabelových vedení.

Studium, které vede přímo k zaměstnání

Technické firmy dnes hledají kvalifikované odborníky více než kdy jindy. Studenti SOŠE proto získávají nejen kvalitní teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti využitelné ihned po absolvování školy.

Velkou výhodou je úzká spolupráce s významnými zaměstnavateli v oboru energetiky a elektrotechniky. Mezi partnery školy patří například společnosti ČEPS, ČEZ nebo E.ON. Díky tomu mají studenti možnost poznat reálné pracovní prostředí a získat cenné zkušenosti už během studia.

Spojení se světem vědy

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou myslí i na žáky, kteří chtějí pokračovat na vysoké škole. Jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity nabízí studentům bližší kontakt s akademickým prostředím a moderními vědeckými trendy.

Škola, kde se pořád něco děje

Studium není jen o výuce. Žáci se pravidelně zapojují do odborných soutěží, projektů a akcí na republikové i mezinárodní úrovni. Mohou tak získat zkušenosti, které jim pomohou nejen při studiu, ale také při budoucí kariéře.

Ať už vás láká elektrotechnika, informatika, automatizace nebo moderní energetika, zde najdete prostředí, kde mohou vaše zájmy růst a proměnit se v úspěšnou profesi.

Přijďte se podívat osobně

Nejlepší způsob, jak poznat atmosféru školy, je zažít ji na vlastní oči. Proto SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou zve všechny žáky základních škol i jejich rodiče na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:

28. listopadu 2026

4. až 7. ledna 2027

Během návštěvy si budete moci prohlédnout moderní učebny a laboratoře, setkat se s učiteli i současnými žáky a získat odpovědi na všechny otázky týkající se studia, praxe i budoucího uplatnění absolventů.

Přijďte se podívat kdykoliv během roku

Nestíháte den otevřených dveří? Nevadí. V SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou si uvědomujeme, že výběr střední školy je důležité rozhodnutí. Proto nabízíme možnost individuální návštěvy školy po předchozí domluvě prakticky kdykoliv během školního roku. Rádi vám ukážeme učebny, laboratoře, dílny i zázemí školy a zodpovíme všechny dotazy týkající se studia, praxí, ubytování či budoucího uplatnění absolventů. Termín návštěvy si můžete domluvit telefonicky na 387 924 225 nebo e-mailem na info@sosehl.cz. Těšíme se na setkání s vámi

I pro mimokrajské žáky

Bydlíte dál od Hluboké nad Vltavou? Žádný problém. Součástí školy je také domov mládeže, který žákům nabízí pohodlné ubytování, stravování i možnost smysluplně trávit volný čas prostřednictvím sportovních a zájmových aktivit.

Vyberte si školu, která vás připraví na budoucnost

Moderní technologie mění svět kolem nás. Firmy hledají odborníky, kteří jim budou rozumět. SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou nabízí vzdělání, které spojuje kvalitní výuku, moderní vybavení, spolupráci s praxí a skutečné pracovní příležitosti.

Přijďte se přesvědčit sami. Možná právě zde začíná vaše budoucí kariéra.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Technika. Praxe. Budoucnost.

Dny otevřených dveří: 28. 11. 2026 a 4. až 7. 1. 2027
Více informací na www.sosehl.cz

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Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Komerční sdělení
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

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