SPŠ Tábor je vždy o krok napřed

Do dvou laboratorních hal bylo instalováno strojní vybavení pro tři technologická centra: robotizované pracoviště CNC soustružení, pracoviště víceosého CNC frézování a špičkové pracoviště kontroly měření a jakosti výroby s multisenzorovými měřicími přístroji. Není proto divu, že právě sem mířily kroky většiny návštěvníků při podzimním dni otevřených dveří, který škola uspořádala v sobotu 22. listopadu 2025. To samozřejmě nebyla jediná příležitost, jak předvést veřejnosti, kam se posunula výuka v technických oborech na táborské průmyslovce. Další možnost se totiž nezadržitelně blíží. S nástupem nového roku naplánovala SPŠ Tábor další den otevřených dveří, který připadne na sobotu 17. ledna 2026 a je specificky zaměřený na zájemce o studium technických oborů, tedy strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví, případně energetiku.
Tím se dostáváme k nejčastěji kladené otázce. Jak náročné studium techniky na SPŠ Tábor vlastně je? Naše odpověď zní, ano náročné opravdu je! Ale které ze studií není náročné, pokud chceme být v daném oboru úspěšní? Logicky v tom svou roli sehrávají předpoklady uchazeče, přání jeho nejbližších i jeho vlastní představy, ovšem nejzásadnější vliv mají chuť vzdělávat se, touha po poznání, vytrvalost a u technických oborů do značné míry také pečlivost. Není proto až tak důležité nastoupit na průmyslovou školu s konkrétními technickými znalostmi, ty přijdou až během studia jako součást vzdělávacího procesu a je na každé škole, jak dokáže své žáky zaujmout pro daný obor. Jednou z cest, jak zatraktivnit studium na průmyslovkách a příbuzných učebních oborech, je odklon od tradičních metod výuky a převedení větší části výuky na praktické činnosti. To samozřejmě vyžaduje nemalé investice do dílenského, laboratorního a strojního vybavení, o nichž píšeme v úvodním odstavci, ale také změnu v přístupu pedagogů středních škol s cílem dosáhnout u žáků potřebných znalostí a dovedností nejen tradičními metodami, ale také prostřednictvím prožitku a osobní zkušenosti.
SPŠ Tábor dokázala zaujmout ještě jednou skutečností. Poměrně rychle se jí podařilo zareagovat na technologické změny a nástup mezioborových disciplín. Proto dnes má své nezastupitelné místo ve výuce programování, automatizace, robotika a kybernetika při využití virtuálního prostředí a všeho pozitivního, co nabízí umělá inteligence. A to napříč všemi obory. A když jsme u těch úspěchů, nemůžeme opominout skutečně rozvinutou mezinárodní spolupráci a partnerství se školami z řady evropských zemí. Každoročně na krátkodobé i dlouhodobé stáže v zahraničí vyráží několik desítek žáků s cílem seznámit se se zahraničními technologiemi v partnerských firmách, zdokonalit se v cizím jazyce a poznat kulturu sousedních i vzdálenějších zemí od jižních států (Slovinsko, Chorvatsko, Španělsko) přes Německo, Slovensko, Lotyšsko a Rakousko až po skandinávské země (Finsko, Švédsko).
Specifickou skupinou návštěvníků dnů otevřených dveří jsou uchazeči o učební obory, pro něž jsou pravidelně nachystány ukázky výuky v odborných učebnách a také prezentace praktického vyučování ve školních truhlářských, tesařských a strojních dílnách. Tříleté studium ukončené výučním listem sice nabízí SPŠ Tábor teprve necelá dvě desetiletí, dnes ale má ve svém portfoliu stavební přípravu budoucích zedníků, tesařů, truhlářů a klempířů, k nimž navíc přidala strojní obory Strojník a Strojní mechanik. Na druhém konci vzdělávací nabídky stojí, a to již 25 let, čtyřletý maturitní obor Technické lyceum, který je primárně určen zájemcům o pokračování studia na vysoké škole. Jeho výjimečné postavení mezi ostatními obory táborské průmyslovky spočívá v důrazu na kvalitu a zejména v péči o talentované žáky, kteří se škole díky svým projektům každoročně odměňují výbornými výsledky v řadě soutěží, a to i na mezinárodní úrovni.
Využijte tedy možnost podívat se na vlastní oči, jak to na SPŠ strojní a stavební Tábor funguje. V sobotu 17. ledna 2026 pro vás budou všechny dveře školy otevřené.