SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Baví vás technika nebo informatika?
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou nabízí studium technických a informačních oborů. Zájemci o studium zde mohou získat přehled o možnostech vzdělávání a uplatnění absolventů, více informací zde.
Návštěvníci se mohou seznámit s moderním vybavením školy, jako jsou laboratoře pro měření elektrických veličin, počítačové učebny a odborné učebny zaměřené na robotizaci a automatizaci. V elektrotechnice je technologický pokrok velmi rychlý, a proto je pro školu nezbytné neustále modernizovat své vybavení a držet krok s aktuálními trendy. K dispozici jsou také názorné modely toho, co konkrétního se dá během studia naučit a vytvořit. Momentálně v areálu školy vzniká nový polygon měření na kabelech.
Setkání s vedením školy a pedagogy
Škola nabízí možnost seznámit se s vedením školy a učiteli odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Zájemci se mohou informovat o výuce, obtížnosti studia, praxích nebo možnostech uplatnění absolventů. Pro ty, kteří to mají do školy dál, je k dispozici také domov mládeže a informace o ubytování, stravování a možnostech smysluplného využití volného času včetně organizovaných volnočasových aktivit. Viz zde.
Nejsme na to sami – spolupráce s firmami i univerzitou
„Spolupráce s odbornými firmami je dnes už pro nás nezbytnou podmínkou odborné přípravy našich žáků ve všech oborech, které nabízíme. Patří sem například ČEPS, ČEZ, Eon a další firmy. Rozvíjíme spolupráci také s Jihočeskou univerzitou, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty JČU,“ doplňuje ředitel školy Ing. Pavel Zasadil.
Vyberte si studium, které má budoucnost
Můžete se tak dozvědět informace z první ruky – jak vypadá běžný školní den, jaká je atmosféra na škole nebo jaké projekty či soutěže se ve škole realizují. Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží a projektů na národní i mezinárodní úrovni, a tyto zkušenosti jsou neocenitelnou přípravou na budoucí kariéru, více informací zde.
Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou je tak nejen místem kvalitního vzdělávání v technických oborech, ale také prostředím, které podporuje odborný růst a profesní uplatnění svých absolventů.