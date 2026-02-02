SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou každoročně otevírá své dveře veřejnosti, aby žákům základních škol i jejich rodičům přiblížila možnosti studia v technických oborech a ukázala, jaká budoucnost se studentům ve vyučovaných oborech nabízí.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří | foto: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenská 537

Baví vás technika nebo informatika?

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou nabízí studium technických a informačních oborů. Zájemci o studium zde mohou získat přehled o možnostech vzdělávání a uplatnění absolventů, více informací zde.

Návštěvníci se mohou seznámit s moderním vybavením školy, jako jsou laboratoře pro měření elektrických veličin, počítačové učebny a odborné učebny zaměřené na robotizaci a automatizaci. V elektrotechnice je technologický pokrok velmi rychlý, a proto je pro školu nezbytné neustále modernizovat své vybavení a držet krok s aktuálními trendy. K dispozici jsou také názorné modely toho, co konkrétního se dá během studia naučit a vytvořit. Momentálně v areálu školy vzniká nový polygon měření na kabelech.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří

Setkání s vedením školy a pedagogy

Škola nabízí možnost seznámit se s vedením školy a učiteli odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Zájemci se mohou informovat o výuce, obtížnosti studia, praxích nebo možnostech uplatnění absolventů. Pro ty, kteří to mají do školy dál, je k dispozici také domov mládeže a informace o ubytování, stravování a možnostech smysluplného využití volného času včetně organizovaných volnočasových aktivit. Viz zde.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří

Nejsme na to sami – spolupráce s firmami i univerzitou

„Spolupráce s odbornými firmami je dnes už pro nás nezbytnou podmínkou odborné přípravy našich žáků ve všech oborech, které nabízíme. Patří sem například ČEPS, ČEZ, Eon a další firmy. Rozvíjíme spolupráci také s Jihočeskou univerzitou, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty JČU,“ doplňuje ředitel školy Ing. Pavel Zasadil.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří

Vyberte si studium, které má budoucnost

Můžete se tak dozvědět informace z první ruky – jak vypadá běžný školní den, jaká je atmosféra na škole nebo jaké projekty či soutěže se ve škole realizují. Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží a projektů na národní i mezinárodní úrovni, a tyto zkušenosti jsou neocenitelnou přípravou na budoucí kariéru, více informací zde.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou je tak nejen místem kvalitního vzdělávání v technických oborech, ale také prostředím, které podporuje odborný růst a profesní uplatnění svých absolventů.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří

2. února 2026

1. února 2026  19:17

