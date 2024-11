SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří

Baví vás technika nebo informatika?

Den otevřených dveří na Střední odborné škole elektrotechnické, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou je skvělou příležitostí pro zájemce o studium technických a informačních oborů. Během této tradiční akce může veřejnost nahlédnout do školních prostor, aby si budoucí žáci i jejich rodiče mohli udělat reálný obraz o tom, co škola nabízí, vice informací zde.

Letošní Dny otevřených dveří se konají:

30. listopadu od 8:00 do 13:00

6. až 9. ledna 2025 od 9:00 do 17:00

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky moderního vybavení, jako jsou laboratoře pro měření elektrických veličin, počítačové učebny a odborné učebny zaměřené na robotizaci a automatizaci. V elektrotechnice je technologický pokrok velmi rychlý, a proto je pro školu nezbytné neustále modernizovat své vybavení a držet krok s aktuálními trendy. Nebudou chybět ani názorné modely toho, co konkrétního se dá během studia naučit a vytvořit. Momentálně v areálu školy vzniká nový polygon měření na kabelech.

Setkání s vedením školy a pedagogy

Den otevřených dveří je také ideální příležitostí seznámit se s vedením školy a učiteli odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Návštěvníci se mohou zeptat na podrobnosti o výuce, obtížnosti studia, o praxích nebo možnostech uplatnění absolventů. Pro zájemce, kteří to mají do školy trochu z ruky, nechybí ani prohlídka domova mládeže a setkání s vychovateli. V průběhu prohlídky se zájemci dozvědí informace ohledně ubytování nebo stravování a také o možnostech smysluplného využití volného času a o organizovaných volnočasových aktivitách. Viz zde.

Nejsme na to sami – spolupráce s firmami i univerzitou

„Spolupráce s odbornými firmami je dnes už pro nás nezbytnou podmínkou odborné přípravy našich žáků ve všech oborech, které nabízíme. Patří sem například ČEPS, ČEZ, Eon a další firmy. Rozvíjíme spolupráci také s Jihočeskou univerzitou, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty JČU,“ doplňuje ředitel školy Ing. Pavel Zasadil.

Vyberte si termín a přijďte se podívat

Můžete se tak dozvědět informace z první ruky – jak vypadá běžný školní den, jaká je atmosféra na škole nebo jaké projekty či soutěže se na škole realizují. Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží a projektů na národní i mezinárodní úrovni, a tyto zkušenosti jsou neocenitelnou přípravou na budoucí kariéru, více informací zde.

Den otevřených dveří na Střední odborné škole elektrotechnické, COP Hluboká nad Vltavou je tak nejen příležitostí zjistit si více o nabídce oborů, ale také poznat atmosféru školy a její vybavení a v neposlední řadě také ty, kteří se na odborném růstu a výchově budoucích absolventů podílejí.

www.sosehl.cz