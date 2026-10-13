Škola v Třeboni spojuje řemeslo, umění i moderní technologie

Unikátní sklářské a oděvní obory v rámci celého jižního Česka
OA, SOŠ a SOU Třeboň jako jediná střední škola na jihu Čech poskytuje absolventům základních škol kompletní vzdělání ve sklářských oborech zaměřených na zušlechťování skla (broušení a malbu skla) a v modelářství i návrhářství oděvů.
Pro uchazeče se zájmem o výtvarné umění a design je v nabídce jak tříletý učební obor Sklář – výrobce skla, tak prestižní čtyřletý studijní obor s maturitou Výtvarné zpracování skla a světelných objektů.
O tom, že třeboňská sklářská škola dosahuje celosvětové úrovně, svědčí i nejnovější mezinárodní úspěchy. V červnu 2026 na 11. ročníku Mistrovství světa v broušení skla (GCWC) ve sklárně Rückl získala studentka 2. ročníku Kateřina Lejsková 1. místo a stala se mistryní světa ve studentské kategorii, přičemž 2. místo obsadila její spolužačka Simona Slepičková. Originální výrobky talentovaných žáků si navíc veřejnost může celoročně zakoupit přímo ve školní prodejně skla.
Moderní technologie v dílnách: Diagnostika, CNC stroje i zázemí pro autoškolu
Střední škola Třeboň sází na propojení teoretické výuky s reálnou praxí. Dvě hlavní školní budovy (v ulici Vrchlického a v ulici Táboritská) jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.
Všichni žáci opravárenských a technických oborů – například Mechanik opravář motorových vozidel nebo Opravář zemědělských strojů – získávají praktické dovednosti v dílnách, které disponují:
- špičkovou diagnostickou technikou pro automobily a traktory
- moderními CNC obráběcími stroji
- profesionálními sadami nového montážního a demontážního nářadí
Výuka probíhá v úzké součinnosti s praxí – žáci v rámci zakázkové výroby poskytují zámečnické a opravárenské práce pro veřejnost a škola úzce spolupracuje s významnými regionálními zaměstnavateli a agrofirmami.
Škola má navíc k dispozici vlastní autobus a flotilu osobních automobilů vyhrazených pro výuku ve vlastní školní autoškole.
Od maturity až po učební obory: Přehled vzdělávací nabídky
Aktuální podoba vzdělávacího komplexu vznikala postupným slučováním čtyř významných třeboňských a chlumských škol mezi lety 2004 a 2012 (bývalé SOU zemědělské, ISŠ sklářská Chlum u Třeboně, SPŠ oděvní a Obchodní akademie). Díky tomu dnes nabízí mimořádně pestrou škálu ŠVP:
- Maturitní obory (4leté): Obchodní akademie, Cestovní ruch, Modelářství a návrhářství oděvů, Výtvarné zpracování skla a světelných objektů.
- Nástavbové studium (2leté denní i dálkové): Podnikání (pro absolventy učebních oborů).
- Učební obory s výučním listem (3leté): Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel/ka, Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla.
Díky vlastnímu ubytování ve dvou domovech mládeže (včetně historického objektu Zámek 116 a Táboritská 642) a stravování ve dvou školních jídelnách poskytuje škola kompletní a komfortní zázemí i pro žáky ze vzdálenějších regionů.
Centrum celoživotního učení: Kurzy pro veřejnost i dospělé
OA, SOŠ a SOU Třeboň nepůsobí pouze jako střední škola pro mládež, ale funguje také jako oficiální Centrum celoživotního učení. Pro dospělé a zájemce z praxe celoročně pořádá certifikované odborné a zájmové kurzy, mezi které patří:
- Svářečské kurzy a práce s motorovou pilou, křovinořezem či sklízecí mlátičkou,
- Tvorba dámských oděvů, módních a bytových doplňků,
- Průvodce cestovního ruchu,
- Základy práce na PC a efektivní využití moderních technologií.
Navštivte Dny otevřených dveří v roce 2026 a 2027
Uvažujete o studiu na třeboňské škole nebo si chcete osobně prohlédnout špičkově vybavené dílny, ateliéry a učebny? Všichni uchazeči i jejich rodiče jsou srdečně zváni na Dny otevřených dveří v těchto termínech:
- Sobota 21. listopadu 2026 (9.00 – 14.00 hod.)
- Čtvrtek 10. prosince 2026 (8.00 – 16.00 hod.)
- Čtvrtek 21. ledna 2027 (8.00 – 16.00 hod.)
Kompletní přehled oborů, kritéria přijímacího řízení i podrobné informace o kurzech najdete na oficiálním webu školy www.sostrebon.cz.