Řemeslo má zase zlaté dno

Komerční sdělení
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 | foto: Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Studium ve Střední škole řemeslné v Soběslavi je zaměřeno nejen na teorii, ale hlavně na praktickou výuku. V rámci odborného výcviku mají žáci možnost pracovat v odborných učebnách a dílnách s moderním vybavením a technologiemi, které jsou dnes používány v praxi.

V těchto odborných učebnách si žáci mohou vyzkoušet práci na reálných zařízeních. Velký důraz je kladen na výuku na stavbách a ve firmách, kde se žáci učí formou zakázek pro veřejnost. V rámci odborného výcviku jsou uzavřeny smlouvy se zaměstnavateli a praxe, která probíhá ve firmách, je velmi důležitá. Během této praxe mají žáci možnost aplikovat co se ve škole naučili v reálném pracovním prostředí a získat cenné zkušenosti. Dobře vybavené učebny včetně počítačové techniky jsou podmínkou kvalitní teoretické výuky. Střední škola řemeslná Soběslav je školské zařízení, které zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a vychovává a připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Vzdělávání vede k tomu, aby se žáci učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. V rámci výuky technických oborů získávají žáci další znalosti v oblasti informačních technologií, ekonomiky, oprávnění k získání řidičského oprávnění skupiny B, C, T ve vlastní autoškole. Ve školní svářečské škole absolvují kurzy svařování plamenem a el. obloukem, kurzy polyfůzního svařování plastů a pájení mědi. Ve škole aktivně pracují odborníci včetně psychologa v rámci školského poradenského pracoviště. Díky tomu se daří ve spolupráci s rodiči individuálně pracovat se žáky, kteří mají jakékoli výchovné nebo vzdělávací problémy. Součástí školy je Domov mládeže, školské ubytovací zařízení, kde jsou žáci ubytováni a mohou se zapojit do mimoškolních sportovních a zájmových aktivit. Ve školní jídelně je zajištěno celodenní stravování žáků a zaměstnanců školy. Ve škole je zajištěno Studium pro zdravotně postižené žáky. Pedagogové školy mají dlouhodobé zkušenosti se žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vychází vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Ve škole pracuje školní psycholog a školní poradenské pracoviště, kde je možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotních předpokladů. Pro tyto žáky jsou stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu. Hlavní budova školy je zcela bezbariérová (bezbariérový vstup i přístup do učeben, do prvního patra i suterénu plošina, WC pro vozíčkáře). Během školního roku se žáci účastní celostátních soutěži ve zvoleném oboru a pravidelně dosahují výborných výsledků.

Hala Na Pískách v Soběslavi - nové pracoviště odborného výcviku pro obory Umělecký kovář a Opravář zemědělských strojů

V učebních oborech Středního odborného učiliště je realizována výchova, teoretické vzdělání a odborná příprava v tříletých učebních oborech typu „H“. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole v 9. třídě. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

  • Opravář zemědělských strojů
  • Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
  • Elektrikář – silnoproud
  • Instalatér - topenář)
  • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
  • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
  • Kadeřník
  • Rekondiční a sportovní masér
  • Truhlář

Nové výukové panely pro učební obor Instalatér

V učebních oborech Odborného učiliště je realizována výchova, teoretické vzdělání a odborná příprava v tříletých učebních oborech typu „E“. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole a jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

  • Zednické práce
  • Truhlářské práce
  • Květinářské a aranžérské práce
  • Zahradnické práce
  • Kuchařské práce
  • Cukrářské práce
  • Pečovatelské služby

Podrobné informace o škole a učebních oborech na: www.ssrsobeslav.cz

Střední školy
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

Řemeslo má zase zlaté dno

Komerční sdělení
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium ve Střední škole řemeslné v Soběslavi je zaměřeno nejen na teorii, ale hlavně na praktickou výuku. V rámci odborného výcviku mají žáci možnost pracovat v odborných učebnách a dílnách s...

16. listopadu 2026

Pivovary v USA bodují s koktejly v plechovkách. Lihovary trend zaspaly

ilustrační snímek

Ačkoliv Američané pijí v poslední době nejméně alkoholu za posledních 60 let, prodeje jednoho druhu alkoholických nápojů výrazně rostou. Stále oblíbenější jsou v USA takzvané hotové koktejly, které...

16. listopadu 2026

Vánoční nákupy bez placení dopravy. K levnějšímu iDNES Premium je teď AlzaPlus+

V Alzaboxu se do malé schránky se obálka vlezla bez problémů. (29. května 2025)

Předvánoční shánění dárků se obejde bez opakovaného placení za dopravu. Zpravodajský portál iDNES.cz přichází se zvýhodněnou nabídkou ročního předplatného iDNES Premium za 690 korun místo běžných 989...

16. listopadu 2026

V pražském bytě v Krči začala hořet kuchyň, hasiči evakuovali dvanáct osob

Hasiči při nočním zásahu v Praze. (15. listopadu 2026)

Záchranné jednotky v pozdních hodinách zasahovaly v bytě, kde došlo k požáru kuchyňské linky. U dvanácti evakuovaných osob z ulice Štúrova v části Praha-Krč proběhlo měření zaměřené na stopy oxidu...

15. listopadu 2026  22:33

Nepřítel před branami. Húsiové jsou jen pár desítek kilometrů od Adenu

ilustrační snímek

Jemenské provládní jednotky v neděli ohlásily, že posílí obranu Adenu, který je jejich přechodným hlavním městem. Stáhnou se však z okolí průlivu Báb al-Mandab, odkud se snažily vytlačit povstalecké...

15. listopadu 2026  21:06

Kim Čong-un se vzdal sovětského dědictví. KLDR po 78 letech pozměnila vlajku

Severokorejská vlajka (8. června 2026)

KLDR po 78 letech změnila poměr stran své státní vlajky. Severokorejský vůdce Kim Čong-un se tím vzdaluje od dřívějšího sovětského dědictví. Jeho krok pozorovatelé vnímají jako snahu posílit národní...

15. listopadu 2026  20:46

Na dálnici D8 havarovalo několik aut. Obě raněné osoby záchranáři hospitalizovali

ilustrační snímek

Dálnici D8 u Prahy v neděli večer ve směru na hlavní město uzavřela hromadná nehoda několika vozidel. Dva lidé se zranili, jeden lehce a druhý středně těžce. Podle předběžných informací se zřejmě...

15. listopadu 2026  20:45

Chtěly vymazat židovskou paměť z dějin. Pražské muzeum přečkalo obě totality

Premium
V Historické budově Národního muzea v Praze probíhá výstava „Židovské muzeum:...

Není to obvyklé, aby jedno muzeum připomínalo příběh a historii jiného muzea. Sto dvacet let dramatické existence pražského Židovského muzea teď přibližuje nová expozice Národního muzea.

15. listopadu 2026

Letná má přesah do zahraničí. Agentury píšou o „masivní“ demonstraci proti vládě

Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií....

Řada zahraničních médií si všímá rozsáhlého nedělního protestu na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií v Česku. S odkazem na odhad pořadatelů píší o stovkách tisíc účastníků....

15. listopadu 2026  19:58

VIDEO: Skočil ze skály nad vodou, jeho padák skončil mezi stromy a kameny

Odvážlivec skočil do hlubiny s miniaturním padákem

Na sociálních sítích se šíří video, na němž muž s padákem seskočí z vysoké skály a zamíří ke břehu. V posledních vteřinách záběru jeho červenočerný padák skončí mezi stromy a kameny. Ze záznamu není...

15. listopadu 2026  19:55

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

„Může za to Biden.“ Trump se vyjádřil k výpadkům letů v USA, žádá modernizaci

Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump se v neděli poprvé vyjádřil k pátečnímu čtyřhodinovému výpadku letového provozu v celých Spojených státech, který i během víkendu komplikoval leteckou dopravu v zemi....

15. listopadu 2026  19:42

Miny v Hormuzském průlivu potopily tanker s dvěma miliony barelů ropy

ilustrační snímek

Dva ropné tankery narazily v Hormuzském průlivu na námořní miny. Jedna z lodí se kvůli rozsahu poškození potopila, uvedly íránské revoluční gardy.

15. listopadu 2026  19:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.