Řemeslo má zase zlaté dno

V těchto odborných učebnách si žáci mohou vyzkoušet práci na reálných zařízeních. Velký důraz je kladen na výuku na stavbách a ve firmách, kde se žáci učí formou zakázek pro veřejnost. V rámci odborného výcviku jsou uzavřeny smlouvy se zaměstnavateli a praxe, která probíhá ve firmách, je velmi důležitá. Během této praxe mají žáci možnost aplikovat, co se ve škole naučili v reálném pracovním prostředí a získat cenné zkušenosti. Dobře vybavené učebny včetně počítačové techniky jsou podmínkou kvalitní teoretické výuky. Střední škola řemeslná Soběslav je školské zařízení, které zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a vychovává a připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Vzdělávání vede k tomu, aby se žáci učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. V rámci výuky technických oborů získávají žáci další znalosti v oblasti informačních technologií, ekonomiky, oprávnění k získání řidičského oprávnění skupiny B, C, T ve vlastní autoškole. Ve školní svářečské škole absolvují kurzy svařování plamenem a el. obloukem, kurzy polyfůzního svařování plastů a pájení mědi. Ve škole aktivně pracují odborníci včetně psychologa v rámci školského poradenského pracoviště. Díky tomu se daří ve spolupráci s rodiči individuálně pracovat se žáky, kteří mají jakékoli výchovné nebo vzdělávací problémy. Součástí školy je Domov mládeže, školské ubytovací zařízení, kde jsou žáci ubytováni a mohou se zapojit do mimoškolních sportovních a zájmových aktivit. Ve školní jídelně je zajištěno celodenní stravování žáků a zaměstnanců školy. Ve škole je zajištěno studium pro zdravotně postižené žáky. Pedagogové školy mají dlouhodobé zkušenosti se žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vycházejí vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Ve škole pracuje školní psycholog a školní poradenské pracoviště, kde je možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotních předpokladů. Pro tyto žáky jsou stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu. Hlavní budova školy je zcela bezbariérová (bezbariérový vstup i přístup do učeben, do prvního patra i suterénu plošina, WC pro vozíčkáře). Během školního roku se žáci účastní celostátních soutěži ve zvoleném oboru a pravidelně dosahují výborných výsledků.

V učebních oborech středního odborného učiliště je realizována výchova, teoretické vzdělání a odborná příprava v tříletých učebních oborech typu „H“. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole v 9. třídě. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Opravář zemědělských strojů

Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení

Elektrikář – silnoproud

Instalatér - topenář

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Kadeřník

Rekondiční a sportovní masér

Truhlář

V učebních oborech odborného učiliště je realizována výchova, teoretické vzdělání a odborná příprava v tříletých učebních oborech typu „E“. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole a jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Zednické práce

Truhlářské práce

Květinářské a aranžérské práce

Zahradnické práce

Kuchařské práce

Cukrářské práce

Pečovatelské služby

Podrobné informace o škole a učebních oborech na: www.ssrsobeslav.cz