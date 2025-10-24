Připojte se k týmu, který má budoucnost. ELK Windows hledá posily

Společnost ELK Windows, přední český výrobce a dodavatel špičkových okenních a dveřních systémů, v rámci svého dynamického růstu rozšiřuje svůj tým a aktivně hledá nové kolegy a kolegyně na různé pozice. ELK Windows se nezaměřuje pouze na výrobu produktů nejvyšší kvality, ale také na vytváření stabilního pracovního prostředí.
„Naše úspěchy stojí na našich zaměstnancích. Proto hledáme motivované a talentované jedince, kteří s námi budou sdílet vášeň pro kvalitu a inovace,“ říká Jan Škrdleta, prokurista ve společnosti ELK Windows. „Ať už jste zkušený profesionál, nebo absolvent s chutí učit se, nabízíme vám příležitost stát se součástí týmu, který mění standardy v oboru. Jsme tým, vzájemně si pomáháme a posouváme se kupředu.“
Proč pracovat v ELK Windows?
ELK Windows si zakládá na férovém přístupu a investuje do svých zaměstnanců. Noví kolegové a kolegyně se mohou těšit na řadu benefitů a jistot, které zahrnují:
- Stabilní zaměstnání: práci v oboru, který má budoucnost a kde je vaše práce ceněná.
- Moderní pracovní prostředí: zázemí s nejmodernějším vybavením a technologiemi.
- Motivující finanční ohodnocení: Konkurenceschopný plat, který reflektuje vaši snahu a pracovní nasazení.
- Přátelská atmosféra: připojte se k týmu, kde je spolupráce a podpora samozřejmostí.
- Zaměstnanecké benefity: firemní akce, příspěvky na stravování a důchodové připojištění, 25 dní dovolené a další výhody.
Aktuálně hledáme:
Kolegy a kolegyně do výroby: spolehlivé, manuálně zručné a pečlivé pracovníky, nezaučené rádi zaučíme.
Kalkulant – přípravář s němčinou: na tvorbu cenových nabídek.
Technik: pro zpracování technické výkresové dokumentace se znalostí NJ.
Servisní technik a montážník: pro zajištění montáží a servisu.
Pokud máte chuť pracovat v dynamické společnosti, která si váží svých zaměstnanců, ELK Windows je pro vás tou správnou volbou. Pro více informací o volných pozicích a zaslání životopisu nás prosím kontaktujte na e-mailu prace@elkwindows.com či na telefonním čísle 381 604 700.
O společnosti ELK Windows
ELK Windows je dynamicky se rozvíjející česká společnost, která se zaměřuje na výrobu, dodávku a montáž okenních a dveřních systémů. S dlouholetou zkušeností na trhu si vybudovala silnou pozici a pověst spolehlivého partnera pro stavebníky, architekty i koncové zákazníky.
Více informací najdete na https://elkwindows.com/cs/.