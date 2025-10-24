Nová posila pro HC Motor: Zbrusu nový autobus od společnosti Nicotrans

Když se bojuje o vítězství, komfortní zázemí mimo led je zkrátka základní výbava!
Mobilní zázemí s maximálním komfortem
Nový autobus, který bude sloužit pro domácí i zahraniční výjezdy týmu, je navržen tak, aby poskytl špičkové zázemí srovnatelné s mobilní klubovnou. V rámci výbavy nechybí nic, co by tým mohl na cestách potřebovat:
- Luxusní výbava: Skleněná střecha, toaleta, kávovar, ledničky a USB zásuvky u každého sedadla.
- Pohodlí: Samozřejmostí je výkonná klimatizace a rozsáhlý úložný prostor, který je klíčový pro převoz veškerého vybavení hráčů i realizačního týmu.
- Vizitka klubu: Autobus je kompletně polepen v klubových barvách a nese logo HC Motor České Budějovice. Každý tak uvidí, že jede silný a oblíbený hokejový tým.
Dlouholeté partnerství a budování klubové rodiny
Pořízení autobusu je dalším krokem v rámci dlouholetého partnerství. Jak Nicotrans uvádí na svých sociálních sítích, cílem je být nejen logistickým partnerem, ale i součástí klubové rodiny.
„Jsme rádi, že jsme mohli v rámci partnerství a dlouholetých vztahů s klubem HC Motor pořídit zcela nový, moderně vybavený autobus, který hráčům poskytne maximální komfort na cestách. Zároveň je i pro nás potěšením vidět tým jezdit právě pod naším jménem,“ říká vedení společnosti Nicotrans a.s.
Silný partner pro silný tým
Společnost Nicotrans, která působí na trhu již od roku 1998, je stabilním partnerem v oblasti vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravy, spedice, skladování a logistiky, a kromě toho provozuje moderní mycí centrum a čerpací stanici.
Díky této spolupráci bude mít HC Motor k dispozici to nejlepší pro regeneraci a přípravu na zápasy už během samotné cesty.