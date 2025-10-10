Mezinárodní vzdělání v srdci Prahy: Leonardo V. Academy otevírá dveře

Proto vznikla naše škola – Leonardo V. Academy Naším posláním je propojit českou tradici vzdělávání s moderními světovými trendy a připravit studenty na život i kariéru v mezinárodním prostředí. Sídlíme v samém srdci Prahy, v historickém Richtrově domě u Staroměstského náměstí – místě, kde se setkává historie s budoucností.
Škola s unikátní polohou a duší
Leonardo V. Academy není jen škola, ale i inspirativní prostředí, které samo o sobě studentům dodává pocit výjimečnosti. Sídlí v Richtrově domě, barokní památce přímo u Staroměstského náměstí. Přestože budova dýchá historií, její interiéry byly přestavěny pro moderní vzdělávání: světlé učebny, vybavení pro digitální výuku, prostory pro skupinovou práci i odpočinek.
Kombinace českého kurikula a světových trendů
Základní filozofie Leonardo V. Academy spočívá v propojení českého vzdělávacího systému s mezinárodními standardy. Studenti se mohou připravit na českou maturitu nebo na mezinárodní maturitu a mezinárodní zkoušky, které jim otevřou dveře na zahraniční univerzity. Tři hlavní cesty k úspěchu: IGCSE, Česká maturita a IB Diploma Programme.
Jazyky jako základní stavební kámen
Jedním z pilířů školy je výuka jazyků. Hlavní roli hraje angličtina, která je v mnoha předmětech vyučovacím jazykem. Škola je oficiálním zkušebním centrem Cambridge English, což studentům usnadňuje cestu k prestižním jazykovým certifikátům. Kromě angličtiny vyučujeme také francouzštinu, němčinu, španělštinu i italštinu, takže naši studenti získávají skutečně širokou jazykovou výbavu.
Pedagogický tým a přístup k výuce
Velkým tahákem školy je mezinárodní pedagogický tým. Učitelé pocházejí z různých zemí, mají zkušenosti z prestižních univerzit a přinášejí rozmanité pohledy na výuku. Ve třídách je omezený počet žáků, což umožňuje osobní přístup a aktivní zapojení každého studenta.
Studentský život
Studium na Leonardo V. Academy není jen o učení. Velký důraz se klade na projekty, mimoškolní aktivity a osobnostní rozvoj. Studenti mají možnost zapojit se do debatních klubů, vědeckých projektů, sportů i kulturních akcí.
Absolventi a jejich budoucnost
Absolventi Leonardo V. Academy- najdou uplatnění v České republice i v zahraničí. Někteří budou pokračovat na českých vysokých školách, jiní budou směřovat na univerzity v zahraničí. Letos navíc budeme mít své první absolventy, což je pro naši školu významný milník.
Dny otevřených dveří
Rodiče i studenti se často rozhodují podle osobního dojmu. Proto Leonardo V. Academy pravidelně pořádá Dny otevřených dveří, kdy se zájemci mohou přijít podívat přímo do školy, projít si prostory, setkat se s učiteli a zažít atmosféru. Nabízíme také žákům zkušební dny, aby si mohli vyzkoušet, jak to u nás vypadá.
Závěr: proč právě Leonardo V. Academy
Vzdělání je investice do budoucnosti. Leonardo V. Academy nabízí kombinaci, která je v českém prostředí unikátní: české kořeny, mezinárodní perspektivu, inspirativní prostředí v centru Prahy a moderní přístup k výuce.
https://www.lvacademy.cz/kontakt