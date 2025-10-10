Mezinárodní vzdělání v srdci Prahy: Leonardo V. Academy otevírá dveře

Komerční sdělení
V globalizovaném světě, kde univerzity i zaměstnavatelé očekávají od mladých lidí nejen znalosti, ale také jazykovou vybavenost, sebevědomí a schopnost kriticky myslet, přestává tradiční pojetí školy stačit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Mezinárodní vzdělání v srdci Prahy: Leonardo V. Academy otevírá dveře | foto: Základní škola a gymnázium Leonardo V. Academy

Proto vznikla naše škola – Leonardo V. Academy Naším posláním je propojit českou tradici vzdělávání s moderními světovými trendy a připravit studenty na život i kariéru v mezinárodním prostředí. Sídlíme v samém srdci Prahy, v historickém Richtrově domě u Staroměstského náměstí – místě, kde se setkává historie s budoucností.

Škola s unikátní polohou a duší

Leonardo V. Academy není jen škola, ale i inspirativní prostředí, které samo o sobě studentům dodává pocit výjimečnosti. Sídlí v Richtrově domě, barokní památce přímo u Staroměstského náměstí. Přestože budova dýchá historií, její interiéry byly přestavěny pro moderní vzdělávání: světlé učebny, vybavení pro digitální výuku, prostory pro skupinovou práci i odpočinek.

Kombinace českého kurikula a světových trendů

Základní filozofie Leonardo V. Academy spočívá v propojení českého vzdělávacího systému s mezinárodními standardy. Studenti se mohou připravit na českou maturitu nebo na mezinárodní maturitu a mezinárodní zkoušky, které jim otevřou dveře na zahraniční univerzity. Tři hlavní cesty k úspěchu: IGCSE, Česká maturita a IB Diploma Programme.

Jazyky jako základní stavební kámen

Jedním z pilířů školy je výuka jazyků. Hlavní roli hraje angličtina, která je v mnoha předmětech vyučovacím jazykem. Škola je oficiálním zkušebním centrem Cambridge English, což studentům usnadňuje cestu k prestižním jazykovým certifikátům. Kromě angličtiny vyučujeme také francouzštinu, němčinu, španělštinu i italštinu, takže naši studenti získávají skutečně širokou jazykovou výbavu.

Pedagogický tým a přístup k výuce

Velkým tahákem školy je mezinárodní pedagogický tým. Učitelé pocházejí z různých zemí, mají zkušenosti z prestižních univerzit a přinášejí rozmanité pohledy na výuku. Ve třídách je omezený počet žáků, což umožňuje osobní přístup a aktivní zapojení každého studenta.

Mezinárodní vzdělání v srdci Prahy: Leonardo V. Academy otevírá dveře

Studentský život

Studium na Leonardo V. Academy není jen o učení. Velký důraz se klade na projekty, mimoškolní aktivity a osobnostní rozvoj. Studenti mají možnost zapojit se do debatních klubů, vědeckých projektů, sportů i kulturních akcí.

Absolventi a jejich budoucnost

Absolventi Leonardo V. Academy- najdou uplatnění v České republice i v zahraničí. Někteří budou pokračovat na českých vysokých školách, jiní budou směřovat na univerzity v zahraničí. Letos navíc budeme mít své první absolventy, což je pro naši školu významný milník.

Dny otevřených dveří

Rodiče i studenti se často rozhodují podle osobního dojmu. Proto Leonardo V. Academy pravidelně pořádá Dny otevřených dveří, kdy se zájemci mohou přijít podívat přímo do školy, projít si prostory, setkat se s učiteli a zažít atmosféru. Nabízíme také žákům zkušební dny, aby si mohli vyzkoušet, jak to u nás vypadá.

Závěr: proč právě Leonardo V. Academy

Vzdělání je investice do budoucnosti. Leonardo V. Academy nabízí kombinaci, která je v českém prostředí unikátní: české kořeny, mezinárodní perspektivu, inspirativní prostředí v centru Prahy a moderní přístup k výuce.

https://www.lvacademy.cz/kontakt

Visingr: Čínská armáda dokazuje světu, že se Peking chystá na válku nové éry

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

ANALÝZA: Zajatci půjdou domů, z Gazy musí jít i Hamás. Trump spustil buldozer změn

Premium

I přes veškerou skepsi dvouletá brutální válka v Gaze končí – aspoň ve své stalingradské podobě. Izraelští rukojmí se vrátí domů a protože je to bod číslo jedna mírového plánu, hned za ním následují...

10. října 2025

Leonardo V. Academy Praha

Komerční sdělení

Soukromá mezinárodní škola v centru Prahy nabízí moderní výuku a otevírá studentům cestu k dalšímu vzdělání i úspěchu ve světě.

10. října 2025

Zájem o nájemní bydlení je rekordní. Ceny rostou, majitelé bytů si mohou vybírat

Premium

Studenti, mladé páry, cizinci, ale také rodiny s dětmi stále častěji míří do pronájmů, často už ne pouze dočasně. Na trhu s byty je to silně znát. Projevuje se to napříč regiony, v některých však...

10. října 2025

Mezinárodní vzdělání v srdci Prahy: Leonardo V. Academy otevírá dveře

Komerční sdělení

V globalizovaném světě, kde univerzity i zaměstnavatelé očekávají od mladých lidí nejen znalosti, ale také jazykovou vybavenost, sebevědomí a schopnost kriticky myslet, přestává tradiční pojetí školy...

10. října 2025

Do katastru s identitou občana. Skončí posílání dopisů

Přechod hlouběji do online prostředí a ukončení posílání oznámení prostřednictvím klasických doporučených dopisů. Katastr nemovitostí se chystá na zásadní modernizaci, od které si slibuje větší...

10. října 2025

Zázrak za pár korun, nebo nefunkční krám? Test levného čínského zboží z e-shopů

Premium

I Ježíšek někdy potřebuje pomoc, ale na čínských tržištích a e-shopech s instantními zázraky záchranu raději nehledejte. Dárky by sice stály jen pár drobných, ale velkou radost by obdarovaným...

10. října 2025

Na místě Motoristů bych se do Babišovy vlády nehrnul, říká Václav Klaus

Vysíláme

Václav Klaus v pořadu Rozstřel na iDNES.cz zhodnotil výsledky voleb i povolební vyjednávání o nové vládě. Podle něj by se Motoristé sobě neměli hrnout do koalice s Andrejem Babišem, protože by tahali...

10. října 2025

Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Proti Rusku zvažuje nové sankce

Americký prezident Donald Trump finského prezidenta Alexandera Stubba ujistil, že by Spojené státy přispěchaly Finsku na pomoc, pokud by ho Rusko napadlo. Při jejich čtvrtečním setkání v Oválné...

9. října 2025  22:27

Hamás vyhlásil konec války. Propustí rukojmí v pondělí či úterý, řekl Trump

Hamás vyhlásil konec války a začátek trvalého příměří, uvedl jeden z vůdců hnutí a jeho vyjednavač Chalíl Hajja. Hnutí podle něj dostalo záruky od USA, arabských států, které zprostředkovávají...

9. října 2025  21:41

Německá policie posílí od pátku hlídky na nádražích, obává se útoků

Německá policie připravuje celostátní akci, která má za cíl posílit bezpečnost na desítkách nádraží napříč zemí. Od pátku do neděle proto vyšle značně víc hlídek do míst, kde se lidé v uplynulých...

9. října 2025  21:31

Nabídku od budoucího premiéra bych zvážila, připustila Schwarz Bařtipánová

Raketový vzestup nové tváře, kterou ve volbách do Sněmovny nabídlo voličům hnutí ANO, starostky severočeské Bíliny a nově i poslankyně Zuzany Schwarz Bařtipánové, může ještě pokračovat. Mohla by vést...

9. října 2025  21:30

Policie v Belgii zadržela mladíky, chystali útok dronem na politiky ve stylu džihádu

Policie v Belgii zadržela tři muže, které podezřívá z přípravy útoku na politiky. Dnes o tom informovala místní prokuratura s tím, že plány na útok byly inspirované činy džihádistů. Vyšetřovatelé...

9. října 2025  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.