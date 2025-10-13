Mechanici, kuchaři, kadeřníci, truhláři: SOU Domažlice má co nabídnout

V nadcházejícím akademickém roce 2026/2027 je nabídka vzdělávacích oborů na SOU Domažlice a přidruženém pracovišti ve Stodě opět velice pestrá. Do tříletých učebních oborů přijímají žáky bez přijímacích testů, do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou konají žáci centrální přijímací testy z českého jazyka a literatury a matematiky. „Přijímáme na základě studijních výsledků z obou pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy základní školy, dále pak vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Přihlášky preferujeme v elektronické podobě přes digitální přihlašovací systém DiPSy,“ upřesňuje ředitelka školy Zdeňka Buršíková. Je přesvědčená, že si zájemci z pestré nabídky vzdělávacích oborů určitě vyberou. Přihlášky ke studiu se podávají do 20. února 2026.
Návaznost oborů a praxe ve firmách
Střední odborné učiliště v Domažlicích je místem, kde najdete víc než jen školu a vzdělání. Nabízejí čtyři obory s maturitou a osm tříletých oborů zakončených výučním listem. Výuka probíhá v moderních prostorách a škola nabízí praxi v nadnárodních společnostech, které svým studentům kromě umožněné praxe poskytují i řadu dalších benefitů. Od finanční motivace až po zajištění pracovního místa v této firmě. Slovy paní ředitelky: „Jsme kvalitní střední odborné učiliště a naši absolventi jsou velmi dobře hodnoceni zaměstnavateli.“
23-45-L/01 Mechanik seřizovač je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, ve kterém se žáci učí programovat CNC obráběcí stroje v řídicích systémech Heidenhein, Sinumeric a Fanuc. Odborný výcvik probíhá ve školních strojírenských dílnách a ve firmách nejen v domažlickém regionu. Odborná praxe je realizována také v příhraničních německých firmách. Spolupracují s firmou Siemens, škola je dokonce Certifikovaný partner pro CNC školení, tím získávají její učitelé a žáci přístup k nejnovějším technologiím CNC obráběcích strojů. V rámci tohoto oboru, ve kterém spolupracují s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, nabízejí zaměření 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením na technologii zpracování plastů. Firma zajistí sponzorování žáků až do výše 140 000 Kč za 4 roky studia a nabízí i další bonusy. Tomuto čtyřletému oboru vzdělání odpovídá tříletý obor zakončený výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů.
Dalším oborovým propojením je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik v zaměření L0+H26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (to je tříletý obor). Žáci získají v průběhu studia Osvědčení o absolvování zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice od Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu a dále certifikáty od firem vyrábějících bezpečnostní systémy. Tomuto čtyřletému oboru odpovídá tříletý obor zakončený výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na automatizaci, robotizaci, zabezpečovací techniku. Oba tyto obory vyučují ve Stodě, kde se připravuje rekonstrukce odborných učeben za pět milionů korun. Partnery ve vzdělání jsou Jablotron Alarms a. s. a Elektrotechnický cech Plzeňského regionu. Žáci jsou sponzorováni firmami MD Elektronik Chotěšov, Gerresheimer Horšovský Týn, Rosenberg Klenčí pod Čerchovem aj.
Dalším čtyřletým oborem zakončeným maturitní zkouškou je 65-41-L/01 Gastronomie v zaměření L0+H 65-51-H/01 Kuchař-číšník. V průběhu studia žáci rovněž získávají osvědčení nebo certifikáty z absolvování barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, baristického kurzu a dalších dle výběru na zvýšení své odbornosti. Od třetího ročníku také jezdí na odborné praxe do restaurací v Čechách i Německu, což se osvědčilo i na procvičení odborné němčiny. Tomuto čtyřletému oboru vzdělání odpovídá tříletý obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Oba tyto obory vzdělání se vyučují v Domažlicích.
Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, 69-41-L/01 Kosmetické služby, nabízí žákyním rozšířit si odborné znalosti, dovednosti a pracovní návyky o odborné kurzy. Odborný výcvik je realizován ve školním učebním kosmetickém salonu v budově školy v Domažlicích, kam dochází klientela z řad široké veřejnosti. Tomuto čtyřletému oboru je blízký tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem, 69-51-H/01 Kadeřník, který vyučují jak v Domažlicích, tak i ve Stodě. V obou případech v nádherně rekonstruovaných kadeřnických salonech přístupných široké veřejnosti.
Z dalších oborů nabízejí žákům vzdělání ve tříletých oborech zakončených výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik, jehož součástí je svářečský kurz, a 23-51-H/01 Strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, ve kterém je realizováno kooperační vzdělávání ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, kdy část odborného výcviku probíhá přímo v jejich firemním výukovém středisku. Žáci zde získají certifikát na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a jsou firmou sponzorováni až do výše 90 000 Kč po dobu studia a další bonusy. V rámci studia navíc získávají zdarma svářečský kurz. U oboru 23-52-H/01 Strojní mechanik nabízíme ještě zaměření nástrojař, který je rovněž sponzorován firmou Gerresheiemer Horšovský Týn.
Žáci tříletého oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář se učí pracovat na počítači s různými grafickými programy a nářezovým programem. Pracují také na zakázkové výrobě, kterou si u nich objednává široká veřejnost.
Tříletý obor 66-51-H/01 Prodavač, který je zakončený výučním listem, vyučují ve spolupráci se Západočeským konzumním družstvem Sušice, v síti prodejen COOP, kam žáci od druhého ročníku docházejí na odborný výcvik. Ve škole také vedou prodejní stánek v kooperaci s dalším oborem kuchař – číšník.
Dny otevřených dveří se uskuteční pátek 14. listopadu 2025 v prostorách budov škol Prokopa Velikého 640 v Domažlicích a Plzeňská 245 ve Stodě. Kyvadlovou dopravu mezi oběma místy zajistí firma Daimler Buses ČR Holýšov svým komfortním autobusem značky Mercedes. Odborné vzdělání podpoří svým koncertem skupina Kabát revival Plzeň.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.soudom.cz a www.soudom-stod.cz