Kurzy první pomoci, které středoškoláky zvednou ze židle

Díky VR brýlím zažívají stres i tlak na rychlé rozhodování na vlastní kůži.
Prožitek se nezapomíná
Nejsou to jen vědomosti, co je při oživování důležité. „Je to především sebedůvěra a zkušenost. Důvěra v sebe sama, že vím, jak pomoci, a neváhám ani minutu. Abych ji ale získala, potřebuji i praktickou zkušenost,“ říká Jindřiška. Proto kromě prvků zážitkové pedagogiky využívá ve svých kurzech i virtuální realitu (VR). VR rozbuší srdce, roztřese ruce a vryje do paměti zážitek, který se nezapomíná. Nic nepřipraví studenty na realitu náhlé srdeční zástavy tolik, jako zkušenost plná emocí a praktického nácviku.
Realita na dosah
S VR brýlemi na očích zažijete pocit, že člověk se zástavou srdce skutečně potřebuje vaši pomoc. Zaplaví vás stres a další emoce s tím spojené. Na vaše smysly útočí realistické zvuky, slyšíte a vidíte reálné reakce zraněných. V bezpečném prostředí naštěstí můžete dělat chyby, učit se a postupně získávat sebevědomí, abyste v reálné situaci neztratili hlavu.
Každý se naučí pomoct
Nečekejte nudné vyprávění ve stylu frontální výuky. Ke slovu se dostává kreativita a improvizace, zábavné výukové materiály i praktický nácvik. Hravě se tak zásady první pomoci a postupy oživování naučí i mladší žáci. „Snažím se vždy vytvořit podporující prostředí, kde se budou studenti cítit v bezpečí a získají prostor pro budování sebevědomí,“ dodává Jindřiška.
Z kurzů odcházejí sebejistí a připravení zasáhnout ve chvíli, kdy jde o všechno.
Kurzy to nekončí
Se školami Jindřiška Králová spolupracuje i formou organizace projektových dnů, zdravotnických dozorů na školních akcích, případně jako zdravotník na adaptačních kurzech či školách v přírodě.
Královna První Pomoci s.r.o. nabízí také školení pro zaměstnance firem a institucí. Tyto kurzy přizpůsobuje konkrétním profesím a prostředí, ve kterém se zaměstnanci pohybují, aby své znalosti mohli maximálně využít. Firemním akcím či teambuildingům dodá jistotu v podobě profesionálního zdravotnického dozoru.
Chcete také zažít královský kurz první pomoci?
Sepište své představy a přání a vše odešlete na e‑mail: kralovajindriska5@gmail.com. Jindřiška Králová vás bude kontaktovat s konkrétní nabídkou na míru vašim potřebám.
Více informací o nabízených kurzech najdete na: www.kralovnaprvnipomoci.cz
Podívejte se, jak takový kurz může vypadat: