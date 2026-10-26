Kreativci v budoucnu obstojí, ale na SUPŠ Bechyně máme vyšší cíle

Tvůrci pomocí kreativity komentují, dotváří, otevírají, předbíhají svou kulturní dobu. Kreativní lidé se uplatňují nejen v oblasti výtvarného umění, ale protože kreativní myšlení je žádané ve všech zaměstnáních, naši absolventi jsou úspěšní v mnoha oborech. Vzhledem k tomu, že škola v Bechyni existuje již více než 140 let, toto potvrzuje mnoho generací absolventů.
Naši žáci se naučí, že kreativita není jediným cílem. Pokud ji někdo považuje za hlavní metu, uvrhne sám sebe do slepé uličky. Kreativita je pouze jedním ze stavebních kamenů, který tvůrce pro výstavbu díla nebo sdělení používá. Škola usiluje o vnitřní klima, které je založené na spolupráci, respektu, přátelskosti, vzájemném sdílení a pomoci. Již na střední škole se žáci učí myslet zodpovědně a ví, že je dobré položit si otázku: „Jaké ovoce přinese moje rozhodnutí?“ V této atmosféře probíhá vzdělávání v maturitních předmětech a rozvoji talentů a správných pracovních návyků v oborech keramického, grafického a průmyslového designu a v multimediální tvorbě. K rozšíření obzorů našich žáků pomáhají i zkušenosti ze zahraničních pobytů v obdobně zaměřených školách nebo v reálných uměleckořemeslných firmách ve Španělsku, Portugalsku, Itálii. Také se žáci setkávají na školních workshopech s profesionálními designéry z Čech i zahraničí.
Vychováváme kreativní osobnosti a sledujeme dobré a hodnotné cíle, aby žáci vycházeli ze školy vybavení profesionálními dovednostmi a dokázali moudře a obezřetně posuzovat životní výzvy.
A proč si školu vybrat z pohledu žáků?
Odcitujeme vyjádření žáků z 3. ročníku oboru grafický design:
„Protože tu máme rozmanité možnosti vyzkoušet si různé techniky, nápady, rozvíjet se i podle sebe, dostáváme i docela velkou svobodu, ale i zodpovědnost, tak jako to je v životě. Nabízí se nám hodně kulturních a uměleckých akcí, zájezdů, poznávání, na jiných školách tohle neznají, podílíme se na různorodých soutěžních návrzích.
Jsme menší škola a s učiteli většinově máme hezké vztahy, můžeme říct názor, zajímají se, to jinde taky neznáme. A dokonce se i hledají řešení vztahových, osobních problémů, řeší se šikana, prostě my jsme tady rádi.“