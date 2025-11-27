Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů

Komerční sdělení
A proč? Protože na SŠ v Trhových Svinech to děláme dobře a máme k žákům rodinný přístup…

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!

Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů! | foto: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!
12 fotografií

Střední škola v Trhových Svinech je už po několik desetiletí důležitou součástí jihočeského odborného vzdělávání. V malém městečku na jihu Čech připravuje mladé řemeslníky v učebních oborech, které mají v regionu nejenom silnou tradici, ale také skvělou budoucnost. Žáci získávají praktické dovednosti přímo v moderně vybavených dílnách pod odborným dohledem zkušených mistrů.

Na naší střední škole se v současnosti vyučuje 9 učebních oborů, které lze svým zaměřením rozdělit do 3 hlavních kategorií. Mezi učební obory technického zaměření patří elektrikář, malíř, truhlář, umělecký kovář a od letošního školního roku nově tesař, s gastro zaměřením se na škole vyučují 2 učební obory kuchař-číšník a stravovací ubytovací služby, jejichž podstatou jsou pomocné kuchařské práce a poslední 2 učební obory zemědělec-farmář a opravářské práce svým charakterem spadají do zemědělského zaměření.

Aktuální skladba učebních oborů na střední škole v Trhových Svinech je ustálená a dlouhodobě reaguje na potřeby pracovního trhu. Absolventi všech našich učebních oborů jsou velmi žádaní firmami a společnostmi napříč profesním spektrem. Zástupci firem na naší střední škole pravidelně náborují a absolventům nabízejí dobře placená místa.

Kromě kvalitního školního zázemí se může škola pochlubit benefity pro jednotlivé učební obory:

1) Kuchař-číšník:

  • žáci absolvují odborný výcvik ve školní restauraci Junior Club, která je součástí školního areálu
  • v rámci produktivní práce jsou žáci finančně odměňováni
  • škola žákům ve III. ročníku plně hradí barmanský a baristický kurz

2) Tesař:

  • žáci absolvují odborný výcvik ve firmě NEMA spol. s r.o., která se zabývá výrobou a kompletací montovaných dřevostaveb a vazníkových komponentů; tato firma je v rámci svého výrobního zaměření top hráčem na trhu práce
  • v rámci produktivní práce mohou být žáci ve firmě NEMA finančně odměňováni
  • šikovní absolventi mají možnost získání dobře placeného zaměstnání ve firmě

3) Elektrikář-silnoproud:

  • žáci se v rámci odborného výcviku naučí instalovat bytovou elektroinstalaci v reálném provozu, tzn. na stavbách
  • v rámci produktivní práce jsou žáci finančně odměňováni

4) Truhlář:

  • odborný výcvik probíhá ve školní truhlárně, která je součástí hlavní školní budovy
  • ve vyšších ročnících žáci pracují s moderními truhlářskými zařízeními značky FELDER
  • příležitostně se žáci na odborném výcviku podílejí na zakázkové truhlářské výrobě s možností finančního přivýdělku v rámci produktivní práce

5) Malíř a lakýrník:

  • po získání praktických malířských dovedností se žáci během výuky na odborném výcviku mohou účastnit zakázkového malování s příslibem finanční odměny v rámci produktivní práce

6) Umělecký kovář a zámečník, pasíř:

  • možnost účasti žáků na různých kovářských seminářích v rámci České republiky
  • plně hrazený kurz svářečského oprávnění
  • možnost finančního přivýdělku v rámci produktivní práce

1) Zemědělec-farmář:

  • v rámci odborného výcviku posílen chov koní
  • absolvování praxí na nejmodernějších farmách v rámci jihočeského kraje
  • účast žáků na různých chovatelských soutěžích
  • plně hrazený kurz řidičského oprávnění skupiny „T“ (traktor)

2) Opravářské práce:

  • plně hrazený kurz řidičského oprávnění skupiny „T“ (traktor)
  • plně hrazený kurz svářečského oprávnění
  • absolvování kurzu obsluhy sklízecí mlátičky

3) Stravovací ubytovací služby:

  • Výuka zaměřena na pomocné kuchařské práce a přizpůsobena žákům s horším prospěchem a žákům ze speciálních základních škol

Kromě těchto konkrétních benefitů v rámci jednotlivých učebních oborů za zmínku určitě stojí:

  • všechny žáky I. ročníků škola zdarma vybavuje pracovním oblečením pro odborný výcvik
  • žákům všech učebních oborů, kteří nemají v rámci školního vzdělávacího programu zařazen do výuky předmět autoškola, umí škola absolvování kurzu řidičského oprávnění (převážně skupiny „B“) zajistit u soukromých provozovatelů autoškol, a to přímo v Trhových Svinech za zvýhodněnou cenu.
  • v neposlední řadě je třeba ještě zmínit, že zájemcům o učební obory z větší dojezdové vzdálenosti může škola nabídnout možnost ubytování včetně zajištění stravy ve školním domově mládeže.

Všechny zájemce o naše učební obory zveme na tzv. „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v termínech 8. listopadu 2025 a 10. ledna 2026 vždy od 9.00 do 12.00.

Přijďte se k nám do školy podívat!
Ing. Tomáš Kalena
(ředitel školy)

Střední školy

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

27. listopadu 2025

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Premium
ilustrační snímek

Poslali tisíc životopisů do tisícovky firem, ale 58 procent z nich se nikdy nedočkalo jakékoli reakce. Mezi uchazeči přitom byli zastoupeni i kandidáti, kteří přesně odpovídali požadavkům zadaným...

27. listopadu 2025

Test hygieny v časech žloutenky: v jediném nákupáku na Moravě byla WC stoprocentní

Premium
ilustrační snímek

Místo, jehož návštěvě se čas od času nevyhne nikdo z nás. Veřejné toalety. Ty v obchodních centrech patří v předvánočním čase k nejvytíženějším. Jak čisté je provozovatelé udržují? Na to se zaměřila...

27. listopadu 2025

Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů

Komerční sdělení
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!

A proč? Protože na SŠ v Trhových Svinech to děláme dobře a máme k žákům rodinný přístup…

27. listopadu 2025

Dva členové Národní gardy zemřeli po střelbě poblíž Bílého domu, útočník je zraněný

Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26....

Dva příslušníci americké Národní gardy byli ve středu zabiti poblíž Bílého domu. Prvotní informace hovořily o tom, že jsou po střelbě v kritickém stavu, pak ale guvernér Západní Virginie, odkud oba...

26. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  23:02

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, seznal Babiš

Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila vrácení návrhu státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 286 miliard korun vládě k přepracování. Čísla, s nimiž návrh pracoval, podle nové...

26. listopadu 2025,  aktualizováno  22:03

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  22:03

Nikdo nám nic nevnutí, odmítl Tusk verdikt unijního soudu k stejnopohlavnímu svazku

Polský premiér Donald Tusk (18. listopadu 2025)

Nikdo nám nic nevnutí, pracujeme na vlastním řešení, prohlásil polský premiér Donald Tusk o verdiktu Soudního dvora Evropské unie, podle kterého Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou...

26. listopadu 2025  21:50

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 36 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Nejméně 36 lidí zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil sedm z komplexu osmi obytných výškových budov v Hongkongu. Dalších 279 úřady pohřešují. V komplexu je asi dva tisíce bytových jednotek,...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  21:02

Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

V Guineje-Bissau armáda oznámila, že převzala kontrolu nad zemí. (26. listopadu...

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v hlavním městě Guineje-Bissau oznámili armádní důstojníci převzetí úplné kontroly v zemi. Prohlášení armády bylo přečteno v prostorách velitelství...

26. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  20:58

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:29

Hra o miliardy na zašitém ostrově. Mýtus filantropa Abramoviče definitivně padá

Premium
Ilustrativní koláž vytvořena za pomoci umělé inteligence. (26. listopadu 2025)

Roman Abramovič býval pro mnohé ztělesněním přijatelných ruských peněz na Západě. Diskrétní miliardář, který v roce 2003 koupil fotbalovou Chelsea, se stal mezinárodní celebritou a symbolem úspěchu....

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.