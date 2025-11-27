Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!

Střední škola v Trhových Svinech je už po několik desetiletí důležitou součástí jihočeského odborného vzdělávání. V malém městečku na jihu Čech připravuje mladé řemeslníky v učebních oborech, které mají v regionu nejenom silnou tradici, ale také skvělou budoucnost. Žáci získávají praktické dovednosti přímo v moderně vybavených dílnách pod odborným dohledem zkušených mistrů.
Na naší střední škole se v současnosti vyučuje 9 učebních oborů, které lze svým zaměřením rozdělit do 3 hlavních kategorií. Mezi učební obory technického zaměření patří elektrikář, malíř, truhlář, umělecký kovář a od letošního školního roku nově tesař, s gastro zaměřením se na škole vyučují 2 učební obory kuchař-číšník a stravovací ubytovací služby, jejichž podstatou jsou pomocné kuchařské práce a poslední 2 učební obory zemědělec-farmář a opravářské práce svým charakterem spadají do zemědělského zaměření.
Aktuální skladba učebních oborů na střední škole v Trhových Svinech je ustálená a dlouhodobě reaguje na potřeby pracovního trhu. Absolventi všech našich učebních oborů jsou velmi žádaní firmami a společnostmi napříč profesním spektrem. Zástupci firem na naší střední škole pravidelně náborují a absolventům nabízejí dobře placená místa.
Kromě kvalitního školního zázemí se může škola pochlubit benefity pro jednotlivé učební obory:
1) Kuchař-číšník:
- žáci absolvují odborný výcvik ve školní restauraci Junior Club, která je součástí školního areálu
- v rámci produktivní práce jsou žáci finančně odměňováni
- škola žákům ve III. ročníku plně hradí barmanský a baristický kurz
2) Tesař:
- žáci absolvují odborný výcvik ve firmě NEMA spol. s r.o., která se zabývá výrobou a kompletací montovaných dřevostaveb a vazníkových komponentů; tato firma je v rámci svého výrobního zaměření top hráčem na trhu práce
- v rámci produktivní práce mohou být žáci ve firmě NEMA finančně odměňováni
- šikovní absolventi mají možnost získání dobře placeného zaměstnání ve firmě
3) Elektrikář-silnoproud:
- žáci se v rámci odborného výcviku naučí instalovat bytovou elektroinstalaci v reálném provozu, tzn. na stavbách
- v rámci produktivní práce jsou žáci finančně odměňováni
4) Truhlář:
- odborný výcvik probíhá ve školní truhlárně, která je součástí hlavní školní budovy
- ve vyšších ročnících žáci pracují s moderními truhlářskými zařízeními značky FELDER
- příležitostně se žáci na odborném výcviku podílejí na zakázkové truhlářské výrobě s možností finančního přivýdělku v rámci produktivní práce
5) Malíř a lakýrník:
- po získání praktických malířských dovedností se žáci během výuky na odborném výcviku mohou účastnit zakázkového malování s příslibem finanční odměny v rámci produktivní práce
6) Umělecký kovář a zámečník, pasíř:
- možnost účasti žáků na různých kovářských seminářích v rámci České republiky
- plně hrazený kurz svářečského oprávnění
- možnost finančního přivýdělku v rámci produktivní práce
1) Zemědělec-farmář:
- v rámci odborného výcviku posílen chov koní
- absolvování praxí na nejmodernějších farmách v rámci jihočeského kraje
- účast žáků na různých chovatelských soutěžích
- plně hrazený kurz řidičského oprávnění skupiny „T“ (traktor)
2) Opravářské práce:
- plně hrazený kurz řidičského oprávnění skupiny „T“ (traktor)
- plně hrazený kurz svářečského oprávnění
- absolvování kurzu obsluhy sklízecí mlátičky
3) Stravovací ubytovací služby:
- Výuka zaměřena na pomocné kuchařské práce a přizpůsobena žákům s horším prospěchem a žákům ze speciálních základních škol
Kromě těchto konkrétních benefitů v rámci jednotlivých učebních oborů za zmínku určitě stojí:
- všechny žáky I. ročníků škola zdarma vybavuje pracovním oblečením pro odborný výcvik
- žákům všech učebních oborů, kteří nemají v rámci školního vzdělávacího programu zařazen do výuky předmět autoškola, umí škola absolvování kurzu řidičského oprávnění (převážně skupiny „B“) zajistit u soukromých provozovatelů autoškol, a to přímo v Trhových Svinech za zvýhodněnou cenu.
- v neposlední řadě je třeba ještě zmínit, že zájemcům o učební obory z větší dojezdové vzdálenosti může škola nabídnout možnost ubytování včetně zajištění stravy ve školním domově mládeže.
Všechny zájemce o naše učební obory zveme na tzv. „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v termínech 8. listopadu 2025 a 10. ledna 2026 vždy od 9.00 do 12.00.
Přijďte se k nám do školy podívat!
Ing. Tomáš Kalena
(ředitel školy)