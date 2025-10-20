Jak poznat dobrou střední školu nebo gymnázium? Co všechno by měla splňovat kvalitní škola

Komerční sdělení
Výběr střední školy nebo gymnázia pro vaše dítě je rozhodnutí, které ovlivní jeho budoucnost i osobní rozvoj. Pokud chcete, aby vaše dítě mělo kvalitní vzdělání, ale také prostor pro růst a rozvoj dovedností pro 21. století, měli byste při výběru školy zohlednit několik klíčových faktorů. Zde jsou ty nejdůležitější, které by kvalitní střední škola nebo gymnázium měla splňovat.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

2 | foto: 2

1. Kvalitní učitelský sbor

Tým nadšených odborníků je základem kvalitní školy. Výuku vedou pedagogové, kteří se pravidelně vzdělávají a mají silnou touhu inspirovat, motivovat a probudit u svých studentů zájem o studium. Tato kombinace odbornosti a nadšení jim umožňuje efektivně propojit teorii s praxí. Dobrý učitel by měl být průvodcem, partnerem a motivátorem, který podporuje studenty nejen v učení, ale i v jejich osobním rozvoji. Pedagogové by měli mít schopnost přenést své zkušenosti a znalosti do praktických situací a povzbudit studenty k objevování nových oblastí.

2. Rozvoj osobnosti a dovedností

Vedle akademického vzdělání by kvalitní škola měla podporovat osobní rozvoj studentů. Měla by se zaměřovat na posílení kritického myšlení, komunikačních schopností a týmové spolupráce. Dobrý pedagogický přístup zahrnuje také rozvoj sebedůvěry a schopnosti řešit problémy. Škola by měla studentům pomáhat stát se zodpovědnými vůči společnosti. K tomu je vhodné mít také kouče a kariérní poradce, kteří studentům pomohou s osobním rozvojem a rozhodováním o jejich budoucnosti.

3. Široká nabídka předmětů a specializací

Kvalitní škola by měla poskytovat širokou nabídku předmětů, která pokrývá různé zájmy studentů. Mimo klasických předmětů, jako jsou matematika, literatura nebo historie, je důležité, aby škola nabízela i možnost zaměření na specifické oblasti, které umožní studentům rozvíjet jejich silné stránky a připraví je na různorodé profesní dráhy.

4. Vysoká úroveň výuky cizích jazyků

V dnešní globalizované době je znalost cizích jazyků klíčová. Kvalitní škola by měla poskytovat vysokou úroveň výuky cizích jazyků, přičemž angličtina by měla být základem. Škola by měla nabízet možnost složit mezinárodně uznávanou IB maturitu a výuku vedenou rodilými mluvčími, což studentům poskytne kvalitní jazykovou přípravu a dovednosti potřebné k úspěchu v mezinárodním prostředí.

5. Projektová výuka a praktické dovednosti

Škola by měla klást důraz na praktické dovednosti a projektovou výuku. Tato výuka studenty zapojuje do reálných problémů a výzev, což je nejen vzdělává, ale i motivuje k aplikaci svých znalostí v praxi. Projektová výuka dává studentům příležitost pracovat v týmech a zlepšovat jejich schopnosti v řešení konkrétních úkolů.

6. Podpora pro studenty s individuálními potřebami

Každý student je jedinečný a má jiné potřeby. Kvalitní střední škola by měla nabídnout individuální přístup, který zohledňuje různé styly učení a potřeby studentů. Pokud jde například o sportovce, měla by škola mít nastavený individuální učební plán, který jim umožní skloubit náročný tréninkový režim s výukou. K tomu patří i podpora psychického zdraví, poradenské služby a prostor pro seberealizaci.

7. Příprava na vysoké školy a pomoc s výběrem

Kvalitní škola by měla studentům poskytovat přípravu na přijímací zkoušky včetně pravidelných seminářů a testů „nanečisto“. Dále je důležité, aby škola nabízela konzultace s kariérními poradci, kteří studentům pomohou s výběrem vysoké školy a profesní orientací. Škola by měla podporovat studenty při rozhodování o studijních oborech, volitelných předmětech a profesní dráze, aby mohli udělat informované a promyšlené rozhodnutí o své budoucnosti.

Gymnázium FOSTRA

Všechny tyto faktory se spojují na gymnáziu FOSTRA, které svým studentům poskytuje kvalitní vzdělání, moderní přístup k výuce a prostor pro rozvoj jejich dovedností i osobnosti. Pokud hledáte školu, která splňuje všechny tyto požadavky, gymnázium FOSTRA je ideální volba. Rezervujte si termín na dnech otevřených dveří!

Střední školy

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Kdy vás povinné ručení neochrání. Deset pastí, které stojí miliony

Premium

Povinné ručení chrání viníky nehod před astronomickými škodami, které by nikdy nedokázali zaplatit. Existuje však řada situací, kdy po nich pojišťovna vyplacené peníze vymáhá zpět. A mnohé takové...

21. října 2025

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

21. října 2025

Sliby, nebo vyrovnaný rozpočet? Nejdražší sezony v dopravě přijdou za dva roky

Dokončení páteřní sítě dálnic do roku 2033 nebo moderní železnice zabezpečená soudobou satelitní technologií spolu se zahájením výstavby sítě rychlotratí. Zda se sliby, na kterých se pravidelně...

21. října 2025

Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se léčebna

Premium

Policisté po celé Praze měli minulé pondělí nejnaléhavější poplach. Hledali nebezpečného vraha, který loni během čtyř dnů napadl šest lidí včetně policisty a jednoho člověka zabil. Vraždil pod vlivem...

21. října 2025

Bude mír až do další války? ptají se Izraelci. Příměří napoprvé nikdy nevyšlo

Premium

Od naší spolupracovnice v Izraeli Takže teď to naplánujeme a snad to zase nepřekazí válka, tuhle větu jsem si vyslechla v telefonátu svému kolegovi v Izraeli ve chvílích, kdy se 10. října svět rozplýval nad dohodnutým příměřím mezi...

21. října 2025

Lano z vykolejené lanovky v Lisabonu nesplňovalo normu, ukázalo šetření

Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo za jejím tragickým vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům. Vyplývá to z předběžných...

20. října 2025  21:57

Nepomohla ani změna účesu. Podezřelého z loupeže dopadli za čtyři hodiny

Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže. Odpoledne maketou střelné zbraně podle policie ohrožoval obsluhu benzinové stanice ve městě a...

20. října 2025  21:27

Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná

Kvůli čelní srážce osobního auta a dodávky u Vlčtejna na jižním Plzeňsku policisté zastavili dopravu na části hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidička, která vjela s osobákem do...

20. října 2025  21:24

Putin může za Trumpem letět přes Bulharsko. Je to logické, míní tamní ministr

Bulharsko je zřejmě připravené umožnit ruskému vládci Vladimiru Putinovi přelet nad svým územím při cestě do Budapešti, kde má jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informovala o tom...

20. října 2025  21:13

Srážka dodávky a kamionu na dálnici D2 u Brna: jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel při nehodě dodávky a kamionu na 4. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Havárie dálnici u Chrlic před 20. hodinou. Na místě zasahují složky IZS, řekli policejní mluvčí Bohumil...

20. října 2025  20:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Benda končí v čele pražské ODS. Novou předsedkyní se stala Udženija

Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech...

20. října 2025  20:47

Čínské satelity navedlo nad Ukrajinu ruské zaostávání. Slouží víc Moskvě, či Pekingu?

Premium

Rusko využívá ke svým vojenským operacím informace z čínských satelitů. Uvádí to ukrajinská rozvědka stejně jako americké vesmírné síly. Spoléhání se na cizí satelitní poskytovatele ukazuje hloubku...

20. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.