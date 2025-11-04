Deset let základní školy, kde poznávání baví

Základní škola při Táborském soukromém gymnáziu slaví 10 let. Jak byste popsala cestu od začátků až po dnešek?
Byl to odvážný krok zřizovatelky Mgr. Věry Komzákové. To ona přišla s vizí doplnit gymnázium, které tehdy fungovalo již více než 20 let, o základní školu. Tuto myšlenku dokázala během dvou let proměnit v realitu. Já jsem měla tu čest stát u zrodu jako zástupkyně a dnes s velkou hrdostí sleduji, jak se z původní jediné 1.A stala plnohodnotná škola s 1. – 9. ročníkem. Začínali jsme skromně, ale s velkým nadšením. Stačí jen projet okolo školy a již při pohledu na novou fasádu vidíte, jak ohromnou změnou jsme prošli.
Jaké byly začátky?
Byly to časy plné nadšení, ale i výzev. Hledali jsme cesty, jak skloubit moderní vzdělávací přístupy s tradicí. Postupně jsme vybavili učebny interaktivními tabulemi, rozšířili školní budovu o nové prostory a vytvořili učebny, které odpovídají dnešním potřebám. Začínali jsme skromně, ale s vizí školy, kde každé dítě dostane prostor rozvíjet své talenty.
Co považujete za největší úspěchy uplynulé dekády?
Velkým úspěchem je, že jsme vytvořili školní vzdělávací program „Poznávání nás baví“, který skutečně funguje. Žáci se u nás učí nejen znalosti, ale i dovednosti – komunikaci, spolupráci, kritické myšlení. Významná je i výuka cizích jazyků, která je od začátku velmi silně zastoupena. A v roce 2021 jsme vybudovali školní zahradu, která je nejen místem pro hry a odpočinek, ale i venkovní učebnou.
Co nabízíte žákům mimo samotnou výuku?
Máme širokou škálu kroužků – od sportovních přes hudební až po technické. Velmi oblíbená je školní družina s programem, který není jen hlídáním, ale skutečně rozvíjí zájmy dětí. Mezi pořádané akce jmenujme vánoční akademii, školu v přírodě, lyžařské kurzy, oslavy Halloweenu či pálení čarodějnic. Žáci se setkávají i se složkami IZS či navštěvují divadla. Chceme, aby děti vnímaly školu jako místo, kde se učí životu, ne jen předmětům.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Chceme jít dál cestou modernizace a inovací. Důležité je pro nás také rozvíjení digitálních kompetencí, protože víme, že svět našich dětí bude jiný, než byl ten náš. Zároveň však chceme uchovat atmosféru školy, kde vládne respekt, důvěra a radost z poznávání.
A co byste vzkázala k příležitosti desátého výročí?
Především obrovské poděkování. Bez důvěry rodičů a bez nasazení učitelů by naše škola nebyla tam, kde je dnes. A dětem chci vzkázat: buďte hrdí na to, co dokážete, a nikdy se nebojte objevovat nové cesty. Naše škola tu je proto, aby vám je otevřela!
3D procházka ZDE.