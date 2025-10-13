Bráfova akademie Třebíč slaví 125 let a míří vstříc budoucnosti

Vážení čtenáři, tento školní rok je pro naši školu výjimečný. Bráfova akademie Třebíč, respektive jedna z částí naší několikrát slučované školy, slaví 125 let od svého založení, kdy roku 1900 městské zastupitelstvo schválilo záměr založení obchodní školy ve městě Třebíč.

Je to významné jubileum, které připomíná bohatou historii, tradici a kvalitu vzdělávání, kterou naše škola dlouhodobě nabízí. Jsme hrdí na to, že jsme významnou součástí vzdělávacího života našeho regionu po tak dlouhou dobu a že pomáháme formovat tisíce mladých lidí, kteří se uplatňují v nejrůznějších oborech.

Zároveň se ale snažíme také dívat dopředu s vizí do budoucnosti. Letos zahajujeme výuku nového maturitního oboru bezpečnostně právní činnost, který přináší nové výzvy a specifika. Věříme, že máme vytvořeny kvalitní podmínky pro výuku i odbornou přípravu a že žáci tohoto oboru najdou v budoucnu smysluplné uplatnění. Pokračujeme také v rozvoji nového oboru ekonomické lyceum, kde máme žáky již ve druhém ročníku. Tento obor propojuje ekonomické vzdělání s širším všeobecným rozhledem a je výbornou přípravou pro další studium. Nezapomínáme ani na naše další maturitní obory, jako je například sportovní management, obchodní akademie, cestovní ruch nebo moderně inovovaný obor hotelnictví a turismus. Nezastupitelnou roli naší vzdělávací nabídky tvoří také učební obory – cukrář, kuchař – číšník, designér v reklamě, kadeřník, florista a reprodukční grafik. Neustále pracujeme na moderním a kvalitním prostředí pro výuku odborných předmětů, klademe důraz na spolupráci s desítkami partnerů z firemního prostředí a spolupracujeme s osobnostmi, které vstupují do výuky a pomáhají žákům s jejich rozvojem.

Prioritou naší školy zůstává kvalita výuky, otevřená komunikace mezi učiteli a žáky a také spolupráce se zákonnými zástupci. Chceme, aby se každý žák cítil ve škole bezpečně, respektovaně a měl prostor pro svůj rozvoj. Věříme, že právě vzájemný respekt a důvěra jsou základem dobrého školního prostředí. Soustředíme se také na posilování nabídky volnočasových a sportovních aktivit pro naše žáky. Žáci mají možnost účastnit se celé řady sportovních soutěží a aktivit. V rámci školního projektu „Aktivní škola“ nabízíme celou řadu kroužků v různých oblastech, pořádáme školní expedici do přírody nebo žákům nabízíme možnost se seznámit se skialpinismem v rámci projektu „Skialp do škol“.

Nezbytnou součástí rozvoje školy je i materiální zázemí, a proto jsme moc rádi, že náš zřizovatel školy Kraj Vysočina jednoznačně podporuje investiční akce na naší škole. V současné chvílí dokončujeme rekonstrukci zcela nového gastrostudia a také nové posilovny. Probíhá kompletní rekonstrukce naší restaurace pro veřejnost a také kadeřnictví v Náměšti nad Oslavou. A připravujeme i další zásadní projekty, které přispějí k vytvoření příjemného a inspirativního prostředí pro všechny žáky i zaměstnance.

Závěrem bychom rádi pozvali všechny zájemce o studium k návštěvě naší školy. Dny otevřených dveří se konají 16. října, v sobotu 22. listopadu a 13. ledna 2026. Jedinečnou příležitostí poznat naši školu je také „Vánoční výstava“, která se koná 16. prosince. Těšíme se na osobní setkání s vámi.

S úctou,
Kamil Novák
ředitel školy

