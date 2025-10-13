Bráfova akademie Třebíč slaví 125 let a míří vstříc budoucnosti

Je to významné jubileum, které připomíná bohatou historii, tradici a kvalitu vzdělávání, kterou naše škola dlouhodobě nabízí. Jsme hrdí na to, že jsme významnou součástí vzdělávacího života našeho regionu po tak dlouhou dobu a že pomáháme formovat tisíce mladých lidí, kteří se uplatňují v nejrůznějších oborech.
Zároveň se ale snažíme také dívat dopředu s vizí do budoucnosti. Letos zahajujeme výuku nového maturitního oboru bezpečnostně právní činnost, který přináší nové výzvy a specifika. Věříme, že máme vytvořeny kvalitní podmínky pro výuku i odbornou přípravu a že žáci tohoto oboru najdou v budoucnu smysluplné uplatnění. Pokračujeme také v rozvoji nového oboru ekonomické lyceum, kde máme žáky již ve druhém ročníku. Tento obor propojuje ekonomické vzdělání s širším všeobecným rozhledem a je výbornou přípravou pro další studium. Nezapomínáme ani na naše další maturitní obory, jako je například sportovní management, obchodní akademie, cestovní ruch nebo moderně inovovaný obor hotelnictví a turismus. Nezastupitelnou roli naší vzdělávací nabídky tvoří také učební obory – cukrář, kuchař – číšník, designér v reklamě, kadeřník, florista a reprodukční grafik. Neustále pracujeme na moderním a kvalitním prostředí pro výuku odborných předmětů, klademe důraz na spolupráci s desítkami partnerů z firemního prostředí a spolupracujeme s osobnostmi, které vstupují do výuky a pomáhají žákům s jejich rozvojem.
Prioritou naší školy zůstává kvalita výuky, otevřená komunikace mezi učiteli a žáky a také spolupráce se zákonnými zástupci. Chceme, aby se každý žák cítil ve škole bezpečně, respektovaně a měl prostor pro svůj rozvoj. Věříme, že právě vzájemný respekt a důvěra jsou základem dobrého školního prostředí. Soustředíme se také na posilování nabídky volnočasových a sportovních aktivit pro naše žáky. Žáci mají možnost účastnit se celé řady sportovních soutěží a aktivit. V rámci školního projektu „Aktivní škola“ nabízíme celou řadu kroužků v různých oblastech, pořádáme školní expedici do přírody nebo žákům nabízíme možnost se seznámit se skialpinismem v rámci projektu „Skialp do škol“.
Nezbytnou součástí rozvoje školy je i materiální zázemí, a proto jsme moc rádi, že náš zřizovatel školy Kraj Vysočina jednoznačně podporuje investiční akce na naší škole. V současné chvílí dokončujeme rekonstrukci zcela nového gastrostudia a také nové posilovny. Probíhá kompletní rekonstrukce naší restaurace pro veřejnost a také kadeřnictví v Náměšti nad Oslavou. A připravujeme i další zásadní projekty, které přispějí k vytvoření příjemného a inspirativního prostředí pro všechny žáky i zaměstnance.
Závěrem bychom rádi pozvali všechny zájemce o studium k návštěvě naší školy. Dny otevřených dveří se konají 16. října, v sobotu 22. listopadu a 13. ledna 2026. Jedinečnou příležitostí poznat naši školu je také „Vánoční výstava“, která se koná 16. prosince. Těšíme se na osobní setkání s vámi.
S úctou,
Kamil Novák
ředitel školy