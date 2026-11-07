Kvíz: Poslední z bratří Mašínů odešel. Jak dobře znáte jejich kontroverzní příběh?

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7. listopadu 2026

Se zprávou o skonu Josefa Mašína se definitivně uzavřela jedna z nejvíce polarizujících kapitol moderních českých dějin. Pro jedny neohrožení hrdinové, kteří se postavili komunistickému režimu, pro druhé bezohlední násilníci. Jak dobře znáte okolnosti jejich ozbrojeného odporu, dramatický hon v NDR i osudy rodiny, která zůstala v Československu? Otestujte své znalosti v kvízu serveru iDNES.cz.

Otázka 1/15

Kdo byl otcem Josefa a Ctirada Mašínových?

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