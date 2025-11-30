Kvíz:
Podržtaška, Hranol, Rakeťák... Jak dobře znáte přezdívky světových politiků?
30. listopadu 2025
Je to stejné jako ve škole – jakmile dostanete přezdívku, už se jí nezbavíte. A nezáleží na tom, zda se vám toto nové jméno líbí nebo ne. Možná ještě hůř pro vás, když ho nenávidíte. I mnoha politikům ve světě či u nás se „poštěstila“ taková přezdívka, ať už ji dostali od novinářů, svých politických kolegů, rivalů anebo veřejnosti. Znáte je? Zkuste si náš kvíz.
