Afghánistán by se stal inkubátorem teroristů, řekl Zeman na summitu B9

Hned devět prezidentů se schází v Košicích na pozvání slovenského prezidenta Andreje Kisky. Takzvanou „Bukurešťskou devítku“ (B9) tvoří země NATO z východní a střední Evropy - Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Zeman na jednání B9 v Košicích zdůraznil téma Afghánistánu. Vyzval k tomu, aby se západní společenství z této asijské země nestahovalo. Poukázal přitom na nebezpečí další vlny terorismu. Mírová jednání s islamistickým hnutím Talibanem pak označil za riskantní.

„Mise NATO v Afghánistánu není rétorika, ale skutečné činy, které někdy stojí cenu nejvyšší - lidské životy. Opuštění Afghánistánu by vedlo k vytvoření inkubátoru nových teroristů,“ citoval Zemanova slova z jednání šéf jeho zahraničního odboru Rudolf Jindrák.

Český prezident také apeloval, aby spojenci „nerozdělovali“ Alianci na „východní či jiná křídla“. NATO podle něj musí zůstat celistvé a jednotné.

Kiska chce obhajovat investice do obrany

Pozvání na setkání přijal i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. S tím se slovenský prezident Kiska sešel už dopoledne. „Diskutovali jsme o potřebě vysvětlovat našim občanům, jak je důležité investovat do naší obrany. Zajistit ochranu občanů je základní úloha státu,“ citovala prezidenta slovenská média.

Stoltenberg podle jeho slov ocenil, že Slovensko je připraveno splnit všechny své závazky v NATO.

Slovenský prezident konstatoval, že obranu musí zajistit stát a o obraně je potřeba diskutovat právě v době míru. Připomněl, že právě před pěti lety hrozila na Ukrajině válka, a konflikt by propukl tedy jen o něco více než 100 kilometrů východně od Košic.

„A tehdy by se asi každý občan ptal, zda jsme připraveni, zda jsme dost investovali do obrany. Musíme o tom uvažovat právě v době míru a musíme vysvětlovat každému občanovi, jaké jsou důležité investice do naší bezpečnosti,“ prohlásil.

Prezidenti ale budou diskutovat rovněž o aktuální bezpečnostní situaci v Evropě a v jejím sousedství. Diskuze se bude týkat také obrany proti kybernetickým hrozbám, šíření dezinformací a propagandy.

Mezi pozvanými hosty jsou Edward Lucas, uznávaný odborník na problematiku hybridních hrozeb a bývalý editor týdeníku The Economist, a Miriam Lexmann, ředitelka evropské pobočky Mezinárodního republikánského institutu v Bruselu.

Vznik „Bukurešťské devítky“ iniciovalo v roce 2014 Rumunsko kvůli ruské anexi Krymu a konfliktu na Ukrajině. Cílem společných summitů je koordinace pozic a zájmů jednotlivých zemí východního křídla NATO před důležitými jednáními v rámci Aliance i v Evropské unii.

Očekává se, že prezidenti v Košicích přijmou společnou deklaraci týkající se aktuálních bezpečnostních témat.



„Hlavním cílem akce je připomenout si 70. výročí vzniku NATO, 15. výročí vstupu Slovenska a dalších členů do NATO a 20. výročí vstupu České republiky, Maďarska a Polska,“ uvedla kancelář slovenského prezidenta.