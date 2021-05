Rozkazy jsou na cestě. Armáda po roce znovu rozbíhá výcvik záložáků

„První povolávací rozkazy vojáci aktivní zálohy obdrží už v těchto dnech tak, aby v průběhu června postupně začal jejich praktický výcvik,“ informovala mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Zatímco v loňském roce byl výcvik profesionálů omezen jen na nezbytné minimum, téměř všichni záložníci absolvovali pouze e-learningový výcvik. Praktická cvičení byla zcela zrušena.

Online příprava záložníkům umožnila doplnění teoretických znalostí. Online metoda výcviku se ale má do budoucna stát běžnou součásti přípravy vojáků a vojákyň Aktivní zálohy. Prostřednictvím specializovaného armádního portálu měli přístup k výukovým materiálům, dokumentům a videím z celé řady oblastí, které by měli znát.

Od informací o zbraních a technice, přes topografickou nebo taktickou přípravu, týmovou komunikaci či základy kyberbezpečnosti až po brannou legislativu a mezinárodní humanitární právo.

„Nyní je nutný praktický výcvik a to co nejdříve. Počítáme ale také s variantou, že v případě opětovného zhoršení epidemiologické situace budeme muset opět přejít do onlinové verze,“ uvedl ředitel plánovací sekce ministerstva obrany Miloslav Lafek.

Během výcviku jednotek Aktivní zálohy budou stále platná přísná hygienická opatření, která jsou zavedená i v armádě. Podle generála Lafka to však nijak neovlivní kvalitu a intenzitu výcviku.

Povinný bude stále negativní test na covid-19 před nástupem na cvičení. Během výcviku budou záložníci nosit ochranné pomůcky a budou cvičit v menších skupinách. První podstoupí výcvik v těchto podmínkách pěší rota Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství Olomouc a záložní jednotka 72. mechanizovaného praporu ve vojenském prostoru Libavá.

„Chceme dohnat deficit, který byl způsoben dočasným přerušením výcviku jednotek aktivní zálohy v předešlém období,“ komentoval rozhodnutí zástupce velitele teritoriálních sil Jaroslav Hrabec. Záložníci jsou podle jeho slov více jak 14 měsíců bez praktického výcviku. „To je nejen demotivující, ale také pro nás kritické kvůli připravenosti těchto jednotek,“ dodal.

Aktivní záloha má v současnosti přes 3 300 mužů a žen u 60 vojenských útvarů a zařízení. Jednotky zálohy jsou jak při krajských vojenských velitelstvích, tak u útvarů pozemních, vzdušných, speciálních a nyní i kybernetických sil.