Umělá inteligence a F-35 jsou klíčem k ovládnutí nebe, tvrdí šéfové vzdušných sil

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  20:20
Klíčovou roli při zneškodňování ruských dronů nad Polskem sehrály letouny F-35 nizozemského letectva. Rychlé zavádění nejnovějších technologií – včetně strojů 5. generace a umělé inteligence – využití zkušeností z konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě i budování vícevrstvé protivzdušné obrany jsou podle evropských velitelů zásadní kroky k udržení vzdušné nadvlády Západu. Shodli se na tom během třídenní konference velitelů vzdušných sil EURAC v Praze.
Letoun F-35 nizozemských vzdušných sil během nasazení v Polsku

Letoun F-35 nizozemských vzdušných sil během nasazení v Polsku | foto: Koninklijke Luchtmacht

18 fotografií

„Bez vzdušné nadvlády prostě nemůžeme být v boji úspěšní,“ zdůraznil velitel českých vzdušných sil Petr Čepelka.

Na konferenci se diskutovalo o adaptaci na nové bezpečnostní prostředí multipolárního světa, kde by proti sobě mohly stanout velmoci s vyspělou protivzdušnou obranou a moderním taktickým letectvem. Podle Čepelky je pro české letectvo zásadní zavedení amerických strojů F-35, které si objednala i řada dalších evropských spojenců. „Zkušenosti z válek jednoznačně potvrzují, že letoun F-35 hraje klíčovou roli na současném bojišti,“ uvedl.

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Podobně mluvil i bývalý velitel sil NATO, americký generál ve výslužbě Philip Breedlove. Označil letouny 5. generace za technologickou nutnost. „Ta doba nastala,“ řekl s tím, že samotné moderní stroje nestačí – klíčové je intenzivní cvičení, připravenost a dostatek munice i výrobních kapacit. „Ruské letectvo ukazuje, že mít moderní výzbroj nestačí, pokud ji neumíte efektivně využít,“ dodal.

Zkušenosti z bojů sdíleli i ukrajinští a izraelští představitelé. Zástupce velitele ukrajinských vzdušných sil Serhij Holubcov připomněl, že ruská protivzdušná obrana není neproniknutelná: „Flexibilita, časté přesuny a inovace nám umožňují vést účinné údery. Ale potřebujeme moderní západní letouny a systémy, abychom mohli změnit dynamiku války.“

Bez munice jsou vzdušné síly jen letecká show, nabádá Evropu generál Breedlove

Izraelští experti prezentovali nejnovější zkušenosti včetně úderů na íránský jaderný program. O významu zbrojního průmyslu mluvil Ilan Mazushan z izraelského ministerstva obrany: „Izrael je obklopen hrozbami a musí se spoléhat na svou odolnost, průmysl a propojení s obyvatelstvem. Stejně jako jsme vděční Československu za pomoc při vzniku našeho letectva, dnes nabízíme Evropě své zkušenosti – od výstavby krytů po systémy Iron Dome a F-35.“

Stíhačky jsou součástí protivzdušné obrany

Čepelka zdůraznil, že pořízení strojů F-35 bylo správným rozhodnutím. Česko se tím podle něj zařadilo mezi partnery se špičkovými technologiemi, kteří sdílejí i cenné bojové zkušenosti. „Dostáváme se k jiným informacím, jiným technologiím a probíráme i zcela nové taktické postupy pro případ konfliktu,“ uvedl.

Náčelník Generálního štábu Karel Řehka dodal, že klíčem k úspěchu všech operací je právě vzdušná nadvláda. „Pro ČR to znamená investice do vícevrstvé protivzdušné obrany – od přenosných systémů až po prostředky s dlouhým dosahem – a využití umělé inteligence,“ řekl.

Čepelka doplnil, že vícevrstvá protivzdušná obrana je dalším krokem v modernizaci armády. První linii podle něj tvoří taktické letectvo včetně budoucích F-35. Připomněl zkušenosti Izraele, který čelil masivním raketovým útokům z Íránu: „Některé rakety je obtížné zachytit ze země, ale lokátory a systémy F-35 je dokážou včas odhalit a zneškodnit.“

Drony do Polska přiletěly z Ukrajiny, prohlásil ruský diplomat ve Varšavě

Armáda podle něj pokračuje také v modernizaci dalších systémů – od protiletadlových raket Spyder, které procházejí zkouškami, po přenosné komplety RBS-70NG. Pořizuje i 24 vozidel MARS II českého výrobce SVOS s integrovanými systémy protivzdušné obrany. „Dáváme je na mobilní platformy, protože mobilita je také velmi důležitá,“ vysvětlil.

Do budoucna chce ČR být plnohodnotným členem integrované protivzdušné obrany NATO. „A v určitém časovém horizontu se zaměříme i na protiraketovou obranu,“ dodal Čepelka.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

10. září 2025  20:27

10. září 2025  20:20

