Výsadkáři prověří lidem fyzičku. Další oblíbený Army test bude v Chrudimi

Na stadionu Emila Zátopka v Chrudimi si v sobotu 15. června pod dohledem výsadkářů ze 43.výsadkového praporu může praktický každý vyzkoušet, zda by jeho fyzická kondice stačila na přijetí mezi profesionální vojáky.

Army test sobota 15. června 2019

stadion Emila Zátopka v Chrudimi



od 9 hodin pro veřejnost

od 13 hodin pro soutěžní dvojice

zájemci - třídy, sportovní oddíly a dvojice mohou psát na adresu tajemnik@srdceastit.cz

Letos jde už o čtvrté takové klání ze série stále populárnějších Army testů. Ty probíhají po celé České republice už třetí rok a zkusily si je za tu doby stovky dětí a dospělých.

Účastníci musejí zvládnout pět disciplín: shyby (přítahy na hrazdě), sedy-lehy, kliky, běh na dvanáct minut a dřepy čelem ke zdi.

Chrudimští výsadkáři hostí takovou akci už potřetí. Loni si přišly na stadion prověřit svou fyzičku asi dvě stovky lidí. Specialitou u výsadkářů je ale navíc ještě soutěž dvojic. V armádním slangu takzvaných „Buddies“.

„U výsadkářů není nikdo sám, v boji jednotlivec nic nezmůže. Sehraný tým, v boji nebo v životě, je základem úspěchu každé výsadkové operace,“ uvedl organizátor Ludvík Cimburek, který působí jako poradce náčelníka generálního štábu pro aktivní zálohy.

Připomněl, že do soutěže dvojic se mohou hlásit muži, ženy nebo smíšené páry. Jejich hodnocení se budou sčítat.

Dívky a chlapci a stejně tak ženy a muži ve všech věkových kategoriích mají přesně dané limity, jaký výkon je takříkajíc „na jedničku“. Každá disciplína se hodnotí známkou 1–3 jako ve škole. Výsledný součet na „vysvědčení“ je pak jasným ukazatelem, jak na tom každý je. Ti nejlepší mají celkové hodnocení pět.

Hlavním smyslem celé akce je podle organizátorů motivovat děti i dospělé k pohybu a dát příležitost si na vlastní kůži zkusit, jak náročné jsou armádní prověrky, které každoročně podstupují profesionální vojáci.

Jednotlivé disciplíny vycházejí z přezkoušení fyzické zdatnosti profesionálů. Pro děti a mládež jsou ale upraveny. Požadavky se postupně zvyšují až do osmnácti let, kdy jsou nároky na fyzickou kondici pro muže i ženy v armádě nejvyšší. Muži i ženy od osmnácti let mají prakticky stejné disciplíny a limity jako vojáci a vojákyně v armádě.

Dospělý muž v kategorii 18 až 30 let tak musí na „jedničku“ zvládnout na hrazdě 12 přítahů, uběhnout za 12 minut 3 kilometry, za minutu dát 52 lehů sedů a 32 kliků za půl minuty.

Každý, kdo testem projde, obdrží na konci od organizátorů dárky. Jedním z nich je náramek v barvě podle toho, jak si vedl. Ten nejcennější bývá obvykle černý.