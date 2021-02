Budeme se soudit, řekl Metnar k půlmiliardové pokutě za vrtulníky

„Podáme rozklad a budeme se s ÚOHS soudit. Pro mě to do pravomocného rozhodnutí soudu neskončilo,“ prohlásil ministr Lubomír Metnar (za ANO).



Nákup amerických vrtulníků Venom a Viper ale podle něj dál poběží podle plánu. Pokud by ministerstvo nakonec muselo pokutu uhradit, podle Metnara by je neplatilo z peněz na modernizaci armády, ale hledalo by jiné řešení.

Mimořádné jednání sněmovního výboru pro obranu svolali na středeční ráno poslanci kvůli pokutě 550 milionů korun, kterou před týdnem ministerstvu obrany uložil ÚOHS. Podle úřadu resort porušil zákon, když v roce 2019 podepsal mezivládní dohodu s USA o nákupu tuctu nových vrtulníků Bell za více jak 17 miliard korun, aniž by předtím vypořádal námitky neúspěšné italské společnosti Leonardo.

Ministerstvo pochybení odmítá a pokutu považuje za nepřijatelnou. Podle náměstka ministra obrany Lubora Koudelky připravuje rozklad k rozhodnutí a materiál odešle úřadu 16. února.

Leonardo napadá výběr opakovaně

Italská společnost Leonardo napadla výběr nových vrtulníků u ÚOHS opakovaně. A neúspěšně.

Metnar před poslanci upozornil, že firmu Leonardo pro podání nabídky na dodávky vrtulníků ministerstvo nikdy neoslovilo. „Nikdy jsme subjekt neoslovili. Osloveny byly pouze vlády všech zemí, kde se vrtulníky vyrábějí,“ řekl.

První podnět k prošetření podali Italové k ÚOHS už v prosinci 2019, krátce po podpisu smlouvy na nákup amerických vrtulníků. Úřad však správní řízení zastavil, protože podnět byl podán až po uzavření smlouvy. Poté počátkem roku 2020 firma Leonardo navrhla zákaz plnění smlouvy. V srpnu ÚOHS podnět zamítl a ministerstvu nákup povolil.

Uvedl ale, že ministerstvo svým postupem porušilo zákon, když smlouvu se Spojenými státy uzavřelo ještě předtím, než rozhodlo o námitkách italského výrobce. A hrozil ministerstvu rovněž „citelnou pokutou“. Plnění smlouvy však nezakázal s tím, že by byl ohrožen program, který má zásadní význam pro obranu státu.

Společnost Leonardo poté podala proti rozhodnutí takzvaný rozklad, který tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj v listopadu zamítl. V prosinci pak úřad zahájil s ministerstvem obrany kvůli zakázce přestupkové řízení.

Výsledkem je půlmiliardová pokuta. Nákupem amerických vrtulníků se přitom má zabývat také Evropská komise, která si vyžádala z Česka podklady.

Armádní parametry splnili jen Američané

Ministerstvo obrany námitku podanou společností Leonardo považuje za neoprávněnou, protože firmu nikdy pro dodávky vrtulníků fakticky přímo neoslovilo. „Tím byla vždy pouze italská vláda. Ta námitku ovšem nepodala. Ze strany společnosti Leonardo bylo podání námitky pouze účelovou obstrukcí, aby nedošlo k uzavření smlouvy formou vláda–vláda s USA,“ uvedl Metnar.

S italskou vládou podle něj probíhá komunikace diplomatickou cestu. Česká strana podle Metnara už naznačila, že kvůli takovým obstrukcím ze strany společnosti Leonardo by mohla přehodnotit zapojení italských výrobců do jiných zakázek, například při nákupu vozidel Iveco.

ÚOHS nyní podle něj vyřkl nebezpečný precedens, že se může s námitkou k výběrovému řízení připojit kdokoliv, aniž by se ho účastnil. „To může námitky podávat i třeba výrobce z Ruska, proč nekupujeme jejich vrtulníky,“ dodal Metnar.

Nabídka amerických vrtulníků pro českou armádu

Výběr nových vrtulníků běží přitom už od roku 2015. Od té doby ministerstvo podniklo tři podrobné průzkumy trhu. Na jejich základě a podle armádních požadavků se ukázala jako jediná varianta nákup vrtulníků formou vláda-vláda s USA. Američané nabízeli dvě možnosti - buď stroje Black Hawk nebo Viper a Venom. Hodnotící komise pak vybrala druhou variantu za 17 miliard korun.

Stroje italského výrobce Agusta AW-139M byly sice o polovinu levnější, ale podle ministerstva a armády nesplňovaly základní požadavek. „Armáda chtěla bojem prověřený stroj a ne jen militarizovaný civilní vrtulník,“ konstatoval Metnar.

Obrana chce změny v zákoně o zakázkách

Podle Metnara by takovým obstrukcím a problémům mohla v budoucnu zamezit změna legislativy, tedy novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek.

Předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochová (ODS) upozornila, že vzhledem k situaci, hrozící pokutě a dalším chystaným velkým armádním zakázkám by bylo žádoucí změny udělat ještě do konce volebního období. Od ministerstva však nemá žádné konkrétní požadavky, i když inkriminovaný zákon je v současnosti „otevřený“ a bude se projednávat.

Metnar uvedl, že ministerstvo nechce u již běžících výběrových řízení náhle měnit pravidla a počítá s vlastní předlohou až po podzimních volbách.

„Myslím, že do zákona je možné předložit jakýkoliv nápad. Jestli má zákon schopnost paralyzovat ministerstvo obrany, tak odkládat to na novou vládu nevidím za šťastné,“ uvedl poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL).

On i další členové výboru mají obavy, zda by podobné problémy nemohly postihnout i připravovanou historicky největší armádní zakázku na nákup bojových vozidel pěchoty za 53 miliard korun. Sněmovní výbor proto v usnesení požádal ministra, aby učinil organizační a personální opatření, aby zamezil podobně závažným problémům v budoucnu.

Podle Metnara má ale nákup bojových vozidel jiný charakter akvizice než vrtulníky. „Tam soutěžíme vojenský materiál, jsou tři uchazeči, každý nevybraný může podat proti postupu námitku a musí být vypořádána,“ konstatoval.