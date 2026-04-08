Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU

K aktivnímu zásahu došlo v průběhu března. Mezinárodní operaci pojmenovanou „Masquerade“ řídila americká FBI a byla namířena proti globální infrastruktuře kompromitovaných síťových zařízení zneužívaných hackerskou skupinou APT28, známou též jako Fancy Bear, Forest Blizzard či Sofacy Group. Ta je přímo spojována s ruskou vojenskou rozvědkou GRU.
„Kompromitovaná zařízení byla APT28 zneužívána ke sběru strategicky významných informací proti vojenským a vládním cílům v České republice i v zahraničí, včetně spojenců v NATO a EU,“ uvedlo Vojenské zpravodajství.
Čeští zpravodajci provedli aktivní zásah spočívající v úpravě nastavení části globálně zneužívané infrastruktury a zabezpečení potenciálně zneužitelných zařízení na území České republiky.
Podle zpravodajců skupiny napojené na ruské tajné služby, ale i další země, ke svým operacím ve velké míře nevyužívají vlastní infrastrukturu. Místo toho v tichosti přebírají kontrolu nad tisíci zcela běžných zařízení po celém světě – domácími routery pro připojení k internetu, chytrými kamerami nebo firemními počítači. A jejich vlastníci o tom nic nevědí.
„Pro útočníka však tato zařízení dohromady tvoří globální síť, skrze kterou skrývá svou totožnost, přeposílá provoz nebo odposlouchává komunikaci napadených institucí,“ varují čeští zpravodajci.
Právě proto podle nich nestačí blokovat jednotlivé útoky. Vysoce pokročilé skupiny, jako ruská APT28 nebo čínská APT31, jsou schopny se během hodin přizpůsobit – pokud je zneškodněn jediný uzel, přepnou na jiný. Efektivní obrana proto musí zasáhnout celou infrastrukturu najednou, a to dříve, než útočník stihne reagovat. „Jde o závod s časem, kde každý kompromitovaný přístroj prodlužuje útočníkovu životnost a stěžuje jeho odhalení,“ konstatují specialisté.
Se spojenci a partnery proto bojují doslova na dvou frontách. Aktivně mapují a neutralizují sítě hackerů a zároveň vyzývají veřejnost k základní kybernetické hygieně. Nezabezpečené domácí zařízení se totiž může stát článkem řetězce, přes který moukou probíhat útoky na kritickou infrastrukturu, energetiku nebo státní správu.
Jako součást kolektivní obrany doporučují aktualizace softwaru, silná hesla a ověřování pravosti navštívených internetových stránek. „Bezpečnost státu začíná u každého připojeného zařízení do internetu,“ nabádají.