Víme, co máme. Obrana spouští unikátní kampaň na podporu domácích firem

Připravuje také vznik specializované agentury, která by umožnila českým firmám prodávat jejich produkty formou mezivládních dohod. Jde o první takovou kampaň svého druhu na podporu domácího obranného průmyslu

„Natočili jsme krátká videa v devíti firmách, které bychom touto formou chtěli propagovat jak pro domácí publikum, tak i na zahraničních trzích,“ uvedl náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, který za projektem stojí a sám propagačními záběry provází.

Jak podotkl, jeho prací bylo v posledních letech vést podnikatelské mise do zahraničí a zvát do České republiky potenciální partnery našich firem a ukazovat jim český obranný průmysl. To ale omezení spojená s epidemií koronaviru znemožnila.

„Přišlo nám účelné a vhodné přenést zážitek a obraz z dané firmy do kanceláří a domácího prostředí našich partnerů,“ řekl.

Cílem kampaně #VimeCoMame je přiblížit veřejnosti kapacity českého obranného průmyslu. Na sociálních sítích chce ministerstvo obrany postupně představit devět významných firem, které dodávají své produkty také pro českou armádu.

„Mám občas pocit, že nám v ČR ten pocit hrdosti oproti jiným národům moc nejde - tak jsem tomu chtěl trochu pomoci,“ podotkl Kopečný.



Sloužit k propagaci mají také například na veletrzích nebo při jednáních se zahraničními partnery. K dispozici je budou mít také české zastupitelské úřady ve světě.



Náklady na výrobu klipů hradily podle Kopečného propagované firmy. Pilotní série videí vznikla ve spolupráci s největšími výrobci, kteří jsou sdruženi v Sekci obranného průmyslu Hospodářské komory ČR a jednou společností reprezentující segment, na který se ČR dlouhodobě specializuje, ochranu proti zbraním hromadného ničení.



Postupně se tak objeví EGO Zlín, Aero Vodochody, Tatra Trucks, Meopta, Ray Service, Sellier & Bellot, PBS, Česká zbrojovka Uherský Brod a pardubická ERA. Tedy úspěšné společnosti, které se prosazují nejen doma, ale i ve světě.

Podle Kopečného se každý stát v případě krize opírá především o svůj domácí obranný průmysl. Připomněl, že ten český je zaměřen z 90 procent na export. „Pokud nám tedy má být oporou při případném ohrožení, je nutné jej podporovat v době míru. V případě obranného průmyslu nejde jen o ekonomiku. Jedná se o strategické sektory s přímou návazností na obranyschopnost státu,“ uvedl.



Vznik agentury má pomoci firmám v cizině

Myšlenka vytvořit sérii videí, jež budou sloužit na podporu českých výrobců v oblasti obranného průmyslu, vznikla době jarní vlny koronaviru. V budoucnu by projekt mohl pokračovat v tvorbě podobných propagačních produktů zaměřených na oblasti, ve kterých má ČR velký potenciál prosadit se jako lídr v nových nastupujících technologiích, například pro kybernetické nebo vesmírné operace.

„Chtěl jsem ukázat směrem do zahraničí, že tady máme fantastické produkty a technologie. A směrem domů, že tady je o co se opírat v případě krizí a našich vyzbrojovacích projektů a že máme na co být patřičně hrdí,“ konstatoval Kopečný.

Obrana také plánuje vznik specializované agentury AMOS (Agentura pro mezinárodní obrannou spolupráci), která by umožnila českým zbrojním firmám prodávat jejich produkty formou mezivládních dohod.



Podle Kopečného ve světě roste požadavek na takovýto postup, tedy způsobem vláda-vláda. Česká republika podobně koupila například vrtulníky z USA nebo radary z Izraele. Ministerstvo obrany se podle Kopečného inspirovalo například ve Švédsku, Francii nebo Španělsku.

Agentura bude součástí struktury ministerstva obrany a zpočátku fungování by měla mít asi deset pracovníků. Hlavním kritériem bude, že daný produkt bude vyráběn na českém území a ministerstvo bude mít přehled o ekonomice podporované společnosti, aby se nezaručilo za krachující firmu.