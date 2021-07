Obrana v Ostravě vybuduje komunitní centrum pro válečné veterány

Centrum by mělo vzniknout v jedné z budov někdejší vojenské katedry Vysoké školy báňské v ulici Dr. Malého v Moravské Ostravě.

Objekt ministerstvu bezúplatně převede Moravskoslezský kraj. Centrum s ubytováním pro válečné veterány i zázemím pro Aktivní zálohu by tam mělo vzniknout do roku 2024.

„Až bude vše hotové, počítáme v přízemí s většími prostory pro setkávání a třeba výstavy, první patro by měla využívat Aktivní záloha, druhé patro by sloužilo pro ubytování,“ popsal ministr obrany Lubomír Metnar. Dodal, že celkové náklady na vybudování centra by měly být asi 60 milionů korun.

Lubomír Metnar @metnarl Komunitní centra pro válečné veterány se osvědčila v Brně, Olomouci i Praze. Další by mělo vzniknout v Ostravě. Moravskoslezský kraj nám bezúplatně převede budovu, kde za 2,5 roku vybudujeme společné prostory o ubytování pro veterány, vojáky i aktivní záložníky. https://t.co/rmj3q0e4pI oblíbit odpovědět

Péče o válečné veterány je podle Metnara prvořadým úkolem. Připomněl, že v Česku žije 16 tisíc novodobých válečných veteránů a 200 veteránů z druhé světové války.

„Cítím respekt a úctu k vojákům, kteří nasazují své životy v zahraničních misích. Jejich role na natolik složitá, že cítím povinnost jim po návratu ke svým rodinám a do běžného života pomoci,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Ten je podle svých slov hrdý na to, že si obrana pro další komunitní centrum vybrala právě Ostravu.

V zemi jsou momentálně už tři taková centra. V Brně, Olomouci a letos ministerstvo obrany otevřelo další v Praze. Po Ostravě by pak mohlo ještě vzniknout další v Táboře.

Centra pomáhají vojákům, kteří odejdou do civilu, například s hledáním práce, se zvládáním mnohdy těžkých životních situací. Zaměřovat se mají i na kulturní akce či volnočasové aktivity.

Kraj objekt se třemi budovami s univerzitou směnil a doplatil zhruba 19 milionu korun. Další budovu by měla využívat policie a poslední by měla sloužit pro sociální služby kraje. Budovy přitom univerzita využívala až do roku 2014. Byly tam vysokoškolské koleje a učebny. V době epidemie koronaviru objekt využívala škola pro izolaci vracejících se zahraničních studentů.