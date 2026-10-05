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Válka dronů vstoupila do další fáze. Putin chce Ukrajinu za každou cenu

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  18:40
Ruský dron Geran krátce před zásahem ukrajinským stíhačem Sting S

Ruský dron Geran krátce před zásahem ukrajinským stíhačem Sting S | foto: Wild Hornets

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Ruské ztráty na Ukrajině znovu vzrostly na bezprecedentní úroveň. Invazní jednotky ztrácí přes 10 tisíc vojáků týdně. Už pátý týden za sebou, upozornila estonská vojenská rozvědka. Zároveň varovala, že Moskva v nepříznivé situaci zřejmě ještě zintenzivní výhrůžky západním zemím, které pomáhají ukrajinským obráncům.

„Hrozba hybridních útoků ruských tajných služeb v Evropě je trvalá,“ konstatovala estonská vojenská zpravodajská služba ve své nejnovější situační zprávě. A pokračovat budou také ruské výhrůžky na adresu těch zemí, které Ukrajinu podporují.

Zpravodajci upozornili, že kvůli hrozbám ze strany Ruska už vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich požádal spojence o podrobnější informace o incidentech z posledních týdnů připisovaných Rusku a také o povaze reakcí a opatření, které jednotlivé země přijaly. Má to zlepšit přehled o spektru hrozeb, kterým spojenci v NATO ve skutečnosti čelí. Kromě intenzivnějšího sdílení zpravodajských informací mají spojenci nyní pokaždé také bezprostředně označit toho, kdo za každým incidentem stojí či si hybridní útok objednal.

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Rusko poslední týden pokračovalo ve své propagandistické rétorice. Vládce Kremlu Vladimir Putin obvinil Ukrajinu, že „slovy touží po míru, ale pokračuje v činech, které dosažení míru brání“. A zároveň znovu obvinil západní země z příprav na válku s Ruskem a ze zneužívání situace na Ukrajině k další eskalaci.

Nedávné volby do ruské Státní dumy nepřinesly nic překvapivého. Ruské vedení vnímá výsledky voleb jako podporu současné politiky, tedy snažit se podmanit si Ukrajinu a utvářet svůj vlastní obraz dění, který ruskému vedení vyhovuje. „Moskva své úspěchy zveličuje, popírá páchání válečných zločinů na Ukrajině a páchání teroristických útoků v evropských zemích,“ uvedla estonská rozvědka s tím, že ruské nátlakové akce na země podporující Ukrajinu probíhají na několika úrovních.

Od přímých sabotáží až po nejrůznější informační operace. To vše sleduje jeden cíl – vyvolat strach a nejistotu a vytvořit obraz Ruska jako velké a hrozivé mocnosti. „Rostoucí podpora Ukrajiny ukazuje Rusku, že jeho strategie nefunguje,“ konstatovali estonští zpravodajci.

Podle nich Rusko prostřednictvím výroků během zasedání OSN jen potvrdilo svůj záměr dosáhnout svých válečných cílů na Ukrajině za každou cenu. Vládce Kremlu totiž prohlásil, že se válka z jeho pohledu vyvinula do situace, kdy „ukrajinské ozbrojené síly nemají prostředky k odražení útoků dronů s proudovým pohonem a ukončení ruské blokády pobřeží Černého moře“. Ruská hlava státu ale jako obvykle prezentovala akce ruských vojsk jako „protiopatření“ na akce Ukrajiny a zapomněla zmínit, kdo válku rozpoutal.

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Putinův popis současné situace je podle estonské rozvědky ale opět pravdivý jen částečně, jelikož ukrajinským obráncům se daří sestřelovat 50 až 60 procent ruských proudových dronů a další odpovídající protiopatření intenzivně vyvíjejí.

Rusko tají informace o palivech

Ruské jednotky na Ukrajině ztrácely minulý týden zhruba 1 700 vojáků denně (zabitých a těžce zraněných). Pokračuje tak trend, kdy Rusko přichází o 10 tisíc bojovníků týdně. Je to již pátý týden po sobě, upozornila estonská zpravodajská služba.

Nejintenzivnější boje probíhaly ve směrech Pokrovsk a Kosťantynivka (Doněcká oblast), Jižní Slabožanske (Charkovská oblast), Lyman (Doněcká oblast) a Huljajpole (Záporožská oblast).

Ukrajinské síly podnikají úspěšné protiútoky zejména ve směru na Lyman, Slovjansk a Kosťantynivku (Doněcká oblast) a u Kupjansku (Charkovská oblast).

Rusko se dál snaží terorizovat ukrajinské obyvatelstvo dálkovými údery, zaměřenými na kritickou infrastrukturu, strategická zařízení, obytné oblasti, vzdělávací, zdravotnické a vědecké instituce i dopravní infrastrukturu. Nejméně od poloviny září útoky směřují také cíleně na telekomunikační společnosti a datová centra, aby narušily služby a ekonomiku.

Další hmatatelný dopad mají naopak ukrajinské údery středního a dlouhého doletu. Především pokračující hloubkové útoky na ruské rafinérie a další zpracovatelská zařízení surovin. Rusko zřejmě v reakci na tyto systematické útoky Ukrajiny nově omezilo přístup k informacím o svém palivovém průmyslu.

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Prezident Putin 28. září podepsal dekret č. 686, který klasifikuje jako důvěrné všechny informace o vývozu společností, včetně údajů o dodávaných produktech, jejich trasách, překladištích a dodacích harmonogramech. Dekret omezuje přístup k celním statistikám, informacím o objemech zpracování ropných rafinerií a smlouvám o burzovním prodeji benzinu a motorové nafty.

„Tímto krokem se Rusko pravděpodobně snaží snížit účinnost ukrajinských dálkových úderů a skrýt skutečný stav svého palivového průmyslu (včetně nutnosti dovážet palivo),“ konstatovali estonští zpravodajci.

Válka tryskových a stíhacích dronů zesiluje

Rusko-ukrajinská válka se rychle mění doslova v závod bezpilotních systémů, a to v průmyslovém kontextu, kdy výrobní kapacity, míra zachycení a adaptační cykly formují odolnost na bojišti. „Úspěch se stále častěji měří spíše v tisících kusech než jednotlivými střety,“ uvedl bezpečnostní analytik Can Kasapoğlu z Hudson Institute.

Například ruská jednotka pro boj s drony Rubicon tvrdí, že od zahájení operací zničila více než 6 tisíc ukrajinských bezpilotních letounů s pevnými křídly, z toho více než tisícovku jen v září. Naopak na ukrajinské straně údaje z otevřených zdrojů vykreslují, jak stíhací dron Sting S od skupiny Wild Hornets nadále velice úspěšně eliminuje přilétající ruské drony. Účelové stíhací drony se tak stávají stále významnější vrstvou v ukrajinské architektuře protivzdušné obrany.

Navíc poslední zveřejňované operační záznamy stále častěji ukazují „učebnicové“ zachycení a zneškodnění nových ruských dronů Geran-5, tedy nejnovějšího derivátu útočného jednosměrného bezpilotní stroje Šáhid původně íránské výroby.

Geran-5 je obecně hůře zaměřitelný než dřívější varianty kvůli jeho vyšší rychlosti a většímu množství výbušniny, kterou nese. Především vyšší rychlost zkracuje ukrajinské časové rámce pro jejich zneškodnění a nutí Kyjev více se spoléhat na rychlejší a dražší prostředky protivzdušné obrany.

Zpravodajské informace naznačují, že už během srpna tvořily drony s proudovými motory více jak polovinu strojů Šáhid/Geran, které Rusové na Ukrajinu vyslali. Odhady hovoří, že to bylo 57–62 procent, zatímco ještě v červnu sotva 10 procent.

Ukrajinské letectvo dosud často posílalo k zachycení proudových Geranů pilotované bojové letouny, včetně stíhaček F-16. Nyní rychle zavádí stíhací interceptor Sting S a několik dalších a zbrusu nových typů záchytných proudových stíhačů určených přímo k lovu rychlých kamikaze dronů. „Závod proti Šáhidu vstupuje do nové fáze, jelikož ruské varianty Geranu s proudovým pohonem tlačí Ukrajinu k výrobě rychlejších a levnějších stíhacích dronů,“ dodal Kasapoğlu.

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Upozornil ale, že „nespí“ ani Moskva. Kreml podle něj údajně rozšiřuje podzemní výrobní infrastrukturu proudových dronů ve závodě v Alabuze v ruském Tatarstánu. Tam relativně rychle vzniklo asi tisíc metrů čtverečných podzemních prostor, což má Moskvě zajistit dostatečné a relativně chráněné kapacity pro budoucí výrobu. Rusko tak po prvních ukrajinských úderech na toto zařízení urychlilo stavební práce a snaží se více rozptýlit výrobu dronů na více míst a posiluje podpůrnou infrastrukturu. „To naznačuje, že Moskva pracuje na snížení zranitelnosti své výrobní sítě vůči ukrajinským útokům na dlouhé vzdálenosti,“ podotkl Kasapoğlu.

Ukrajinu chce za každou cenu

Analytici usuzují, že Putinův nekompromisní postoj vysílá jasný signál, že nemá v úmyslu ukončit invazi a zůstává oddaný maximalistickým cílům, které jsou neslučitelné s přežitím Ukrajiny. Podle bezpečnostního experta Petera Dickinsona z prestižního amerického Atlantic Council to sice neznamená, že jsou další jednání s Moskvou marná, avšak mělo by to sloužit jako varování pro každého, kdo má stále jakékoli pochybnosti o rozsahu Putinových imperiálních ambicí nebo o jeho odmítnutí akceptovat vznik nezávislé Ukrajiny po roce 1991.

„Jeho invaze na Ukrajinu není záborem území ani geopolitickým obchodem s nemovitostmi. Je to pokus zvrátit kolaps Sovětského svazu a oživit Ruské impérium. Mír bude možný pouze tehdy, když diplomatické úsilí bude odrážet tuto realitu,“ vyzval Dickinson.

Další experti očekávají, že nicotný ruský pokrok na frontě přinutí Kreml rozšířit své aktivity v takzvané šedé zóně a zaměřit se na nátlak, podvracení a sabotáž . Tato kampaň si klade za cíl vyslat jasný signál, že pokračující podpora Ukrajiny bude „ohrožovat evropskou bezpečnost“.

„Současná ruská eskalace vůči Evropě není známkou síly. Naopak odráží Putinovo rostoucí zoufalství, kterým se snaží zachránit svou váznoucí invazi uprostřed patové situace na Ukrajině a rostoucích problémů na domácí frontě,“ uvedli analytici Maksym Beznosiuk a Will Dixon z Globsec.

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Analytičky Lauren Van Metre a Elena Davlikanova z Atlantic Council zároveň varují před neustálým spoléháním se na obecný narativ, že jsou Ukrajinci superhrdinové s nekonečnou odolností a schopní snášet jakékoli těžkosti. To je sice do jisté míry pro obránce a celou napadenou zemi posilující, ale zároveň velmi pohodlné.

Každý příklad ukrajinské vynalézavosti na bojišti je opakovaně mezinárodními pozorovateli oslavován jako důkaz inovativní výhody země, což vytváří dojem, že na Kyjev se lze vždy spolehnout, že zůstane vždy o krok napřed před Kremlem. Ve skutečnosti však Ukrajina zoufale potřebuje větší západní podporu.

„Čím déle tak Ukrajinci přežívají to, co by nemělo být tolerováno, tím snáze bude pro zbytek světa tolerovatelné, co se jim děje. Ruská imperiální agrese se neustále normalizuje spolu s utrpením Ukrajinců,“ varovaly.

23. září 2026

Válka na Ukrajině

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