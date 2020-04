Námořnictvo zbavilo velení kapitána letadlové lodi. Kvůli nákaze žádal o pomoc

O zbavení velení rozhodl úřadující náměstek ministra obrany pro námořnictvo Thomas Modly. Podle něj kapitán lodi Brett Crozier nezvládl tlak v krizové situaci, když porušil posloupnost velení. Dopis s žádostí o pomoc adresoval několika desítkám lidí a ten se pak dostal i na veřejnost. Velení převezme Carlos Sardiello, který plavidlu v minulosti už velel.



Nákaza se na palubu letadlové lodi dostala pravděpodobně při nedávné zastávce ve Vietnamu. Kapitán Crozier se 30. března obrátil na Pentagon s dopisem o pomoc se zamezením šíření nákazy s doporučením, že je nutné poslat do karantény většinu posádky, kterou je třeba evakuovat, protože na letadlové lodi k tomu není kvůli stísněným podmínkám adekvátní prostor.



„Nejsme ve válce. Námořníci nemusí umírat,“ napsal Crozier s tím, že by nákaze mohlo podlehnout až padesát námořníků.

K dnešnímu dni zdravotníci otestovali 31 procent členů posádky lodi, která kotví u ostrova Guam. Pozitivní test mělo 114 námořníků. Část posádky už byla evakuována na americkou základnu na ostrově a na lodi má postupně zůstat jen nezbytně nutný personál pro zajištění zbraňových systémů, letounů a především dvou jaderných reaktorů, které zajišťují plavidlu pohon i energii.

„Nepochybuji o tom, že kapitán Crozier udělal to, co považoval za nejlepší v zájmu bezpečnosti i pohodlí posádky. Bohužel to zapůsobilo opačně,“ konstatoval Modly s tím, že dopis zbytečně vyvolal paniku v rodinách námořníků a navíc dojem, že námořnictvo v reakci na propuknutí nákazy na lodi nic nedělá.

Crozier se měl podle Modlyho obrátit v první řadě na svého přímého nadřízeného, který už podnikal kroky na pomoc stejně jako velení námořnictva i ministerstvo obrany. Kapitánovi vyčetl, že dopis poslal nezabezpečeným e-mailem, přestože loď disponuje řadou nejmodernějších komunikačních a šifrovacích zařízení.

„Ztratil jsem důvěru v jeho schopnost velet této bojové lodi... Neočekávám za to žádné blahopřání a není mi to potěšením. Kapitán Crozier je čestný muž, který i přes toto selhání úsudku, strávil celý život skvělou službou našemu národu,“ prohlásil Modly a zároveň nařídil vyšetřování příčin, proč a jak došlo k přerušení řetězce velení.

Odvolání Croziera vzbudilo v USA bouřlivé reakce. Postup Pentagonu kritizoval například prezidentský kandidát Joe Biden, veteránské organizace i někdejší vysoce postavení důstojníci námořnictva.



Podle Modlyho také existuje širší strategický kontext národní bezpečnosti. „I když možná nejsme ve válce v tradičním smyslu, nejsme ani ve skutečném míru. Autoritářské režimy jsou na vzestupu. Mnoho zemí se v mnoha ohledech snaží znevážit naše schopnosti,“ uvedl s tím, že zpochybnění bojeschopnosti u letadlové lodi je vážnou hrozbou.



„Národ musí vědět, že Big Stick (pozn.: přezdívka letadlové lodi Theodore Roosevelt) je neohrožený, nezastavitelný – a že to tak zůstane. Naši protivníci to musí také vědět,“ dodal.