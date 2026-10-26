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Ruské ztráty dál rostou. Moskva zveličuje úspěchy a testuje západní družice

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  13:42

Ukrajinští obránci (říjen 2026) | foto: @DefenceU

Rusko v uplynulém týdnu ve válce proti Ukrajině opět ztrácelo v průměru 1 900 vojáků denně, zatímco jeho velení tvrdí, že na frontě postupuje „bez zastavení“. Moskva zároveň zintenzivnila údery na ukrajinskou energetickou a civilní infrastrukturu. Podle zveřejněných informací se navíc ruská vojenská družice nebezpečně přiblížila k družici, kterou Ukrajina využívá ke snímkování bojových zón.

Tyto kroky mají podle analytiků oslabit ukrajinský odpor a ovlivnit rozhodování jejích spojenců.

Ruské ztráty během tří po sobě jdoucích dnů minulého týdne přesáhly 2 000 vojáků denně, a to včetně zabitých a těžce zraněných. Celkové týdenní ztráty Ruska zároveň již osmý týden v řadě překročily 10 000 vojáků, konstatovala estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.

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Nejtvrdší boje probíhaly na směrech Pokrovsk a Kosťantynivka v Doněcké oblasti, dále u Huljajpole v Záporožské oblasti a na jižním Slobožanském směru v Charkovské oblasti. Ukrajinské síly podnikaly protiútoky především v Charkovské oblasti a směrem na Oleksandrivku v Dněpropetrovské oblasti.

Ruské vedení přitom soustavně vykresluje situaci na bojišti v mnohem příznivějším světle, než jakému podle analytiků odpovídá skutečnost. Prezident Vladimir Putin při nedávné návštěvě záložního velitelského stanoviště 16. října prohlásil, že Rusko letos dobylo 310 osad a 6 500 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov mu při té příležitosti hlásil, že ruské síly jen v září obsadily 92 osad a 1 800 kilometrů čtverečních a postupují na široké frontě.

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Podobně Putin popsal ruský postup také americkému zvláštnímu vyslanci Stevu Witkoffovi. Hovořil o „nezastavitelné ofenzivě ve všech hlavních směrech“.

Tato tvrzení však podle zpravodajských hodnocení nemají objektivní potvrzení. Ukrajina naopak během pokračující operace „Vivaldi“ v Doněcké oblasti hlásí osvobození nejméně 16 osad a více než 259 kilometrů čtverečních území. Změna situace na frontě podle analytiků poukazuje na rostoucí problémy ruské armády, jejíž jednotky se snaží postupovat navzdory těžkým ztrátám.

Příměří Moskva odmítá

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu oznámil, že je připraven zmrazit válku na současné linii kontaktu a uzavřít příměří. Moskva však zopakovala, že usiluje pouze o mír za vlastních podmínek, nikoli o příměří.

Nepřesné ruské vykreslování polohy frontové linie by se podle analytiků mohlo stát jedním z hlavních sporných bodů, pokud by se o příměří začalo jednat. Moskva se podle estonské rozvědky snaží prostřednictvím informačních, diplomatických i vojenských prostředků zatlačit Ukrajinu a zlomit její odpor. Pokusy ovlivňovat vnímání situace na frontě spadají do takzvané kognitivní války, jejímž cílem je ovlivnit postoje a rozhodování protivníka.

S tím podle bezpečnostního experta Petra Dickinsona z Atlantic Council souvisejí také nedávné ostré slovní útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajinu a jejího prezidenta Zelenského. Trumpovo a Putinovo přehnané zdůrazňování Zelenského osobní role ve válečném úsilí podle Dickinsona odhaluje zásadní nepochopení toho, za co Ukrajinci skutečně bojují.

„Mnozí v Bílém domě a Kremlu se zřejmě domnívají, že odstranění Zelenského by nějakým způsobem připravilo cestu k míru přátelskému Rusku. To je klam. Ukrajinci nebojují za Volodymyra Zelenského. Bojují za národní přežití,“ uvedl Dickinson.

Představa, že Zelenskyj je hlavní překážkou míru, podle Dickinsona neodpovídá dosavadnímu průběhu jednání. Ukrajinský prezident totiž souhlasil s každým návrhem na příměří, který předložila americká strana, zatímco Moskva je odmítla.

Zelenskyj rovněž nabídl významné územní ústupky, které by Rusku umožnily udržet si kontrolu nad téměř čtvrtinou Ukrajiny. Opakovaně také prohlásil, že je připraven setkat se s Putinem tváří v tvář kdekoli na světě a jednat o ukončení války. Ruský prezident však tato setkání pokaždé odmítl.

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Pochopení ruských genocidních úmyslů je podle Dickinsona jedním z klíčových faktorů, které stojí za odolností a houževnatostí Ukrajinců při obraně vlastní země.

„Ukrajinci nejsou superhrdinové se zvláštní vytrvalostí. Jsou to obyčejní lidé, kteří si uvědomují, že čelí mimořádné hrozbě,“ podotkl.

Po téměř pěti letech obrovských ztrát a nepředstavitelného traumatu je sice většina Ukrajinců naprosto vyčerpaná, přesto však země dál vzdoruje. „Putinovo dobře zdokumentované odhodlání vymazat Ukrajinu z mapy jim nenechává jinou možnost než se bránit, dokud ruský diktátor nebude konečně nucen uznat, že dobýt jejich zemi nemůže,“ dodal.

Bombardování pro domácí publikum

Ruské útoky dlouhého doletu cílily i v uplynulém týdnu především na energetickou, dopravní a průmyslovou infrastrukturu, obchodní podniky a obytné oblasti. Rusko útočilo téměř ve všech ukrajinských regionech a nejméně v polovině z nich došlo k výpadkům elektřiny. Jen od července Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu více než 2 100krát. Podle analytiků se tím snaží vyvolat humanitární katastrofu a donutit zemi ke kapitulaci.

Ukrajinským energetikům se podařilo obnovit dodávky elektřiny pro 1,7 milionu odběratelů v Kyjevě a Kyjevské oblasti a také v Doněcké, Oděské a Dněpropetrovské oblasti. Společnost Naftogaz navíc navzdory každodenním útokům nashromáždila na zimu největší zásoby plynu za posledních šest let. Podzemní zásobníky obsahují 16 miliard metrů krychlových, nejvíce od roku 2020.

Podle OSN vedl vyšší počet útoků na civilní cíle v září k 85procentnímu nárůstu civilních obětí oproti stejnému období loňského roku. Trend pokračuje i v říjnu. OSN odhaduje, že počet civilních obětí v roce 2026 výrazně překročí úroveň předchozích let. Podle jejích nejnovějších údajů bylo během prvních devíti měsíců roku 2026 na Ukrajině zabito 2 570 civilistů a dalších 15 211 utrpělo zranění. To představuje 59procentní nárůst oproti předchozímu roku.

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Podle některých analytiků se Rusko bombardováním ukrajinských civilistů snaží vytvořit pro domácí publikum iluzi vojenského pokroku. Ruská veřejnost přitom před téměř pěti lety očekávala rychlé vítězství, místo toho však čelí dlouhé a ničivé válce.

„Bombardování civilistů války nevyhrává. Útoky na nevojenské cíle vytvářejí humanitární katastrofy a vážně poškozují mezinárodní postavení pachatele, ale obvykle nezajišťují vítězství,“ upozornili analytici Syrus Solo Jin a Anton Ponomarenko ve zprávě pro americký Atlantic Council.

Podle některých analytiků se Rusko bombardováním ukrajinských civilistů snaží vytvořit pro domácí publikum iluzi vojenského pokroku. Ruská veřejnost přitom před téměř pěti lety očekávala rychlé vítězství, místo toho však čelí dlouhé a ničivé válce.

„Bombardování civilistů války nevyhrává. Útoky na nevojenské cíle vytvářejí humanitární katastrofy a vážně poškozují mezinárodní postavení pachatele, ale obvykle nezajišťují vítězství,“ upozornili analytici Syrus Solo Jin a Anton Ponomarenko ve zprávě pro americký Atlantic Council.

Rusko možná zkouší operace ve vesmíru

Za znepokojivé označili experti také zprávy o možných ruských aktivitách ve vesmíru. Ruská vojenská družice Kosmos 2612 se podle dostupných údajů nebezpečně přiblížila k družici ICEYE-X36, kterou provozuje americká pobočka finské společnosti ICEYE. Odhady nejmenší vzdálenosti se liší, podle některých expertů šlo o stovky metrů, přesný odstup však nelze z veřejně dostupných údajů spolehlivě určit.

Rusko v dubnu vyneslo na oběžnou dráhu skupinu šesti malých vojenských družic Kosmos 2609 až 2614, jejichž účel zatím není znám. Už v květnu se Kosmos 2609 přiblížil k ICEYE-X36 na vzdálenost přibližně 2,5 kilometru. Kosmos 2612 pak koncem září začal opět upravovat svou oběžnou dráhu tak, aby se k družici přiblížil.

Ukrajina využívá data z družic ICEYE od roku 2022. Není však veřejně potvrzeno, zda právě ICEYE-X36 přímo podporuje ukrajinské vojenské operace. Podle analytiků mohla ruská aktivita sloužit ke sledování družice, získávání zpravodajských informací nebo k vyslání signálu Západu, že jeho vesmírná infrastruktura je zranitelná.

Americký Hudson Institute upozorňuje také na problémy spojené s nedávným omezením používání vojenského komunikačního systému Starshield, který vychází ze sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle institutu docházelo v několika úsecích fronty k výpadkům spojení terminálů Starlink a Starshield při rychlostech 130 až 160 kilometrů za hodinu. To narušilo ukrajinskou logistiku a operace s drony.

Omezení způsobovalo výpadky spojení trvající až 20 sekund a Ukrajina kvůli nim musela zrušit některé mise. Jednotky včetně 59. samostatné brigády útočných bezpilotních systémů hlásily, že některé útočné drony se Starlinkem ztratily spojení už při rychlosti 80 kilometrů za hodinu. Ukrajinské stíhací drony, které mají zachytávat přilétající ruské drony s proudovým pohonem letící rychlostí až 300 kilometrů za hodinu, se musely vrátit k méně výkonnému rádiovému spojení.

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To podle analytiků dokládá, jak zásadní roli hraje Starlink v ukrajinských vojenských operacích. V letech 2022 až 2025 Ukrajina oficiálními kanály obdržela více než 50 000 terminálů satelitního spojení. V únoru 2026 zavedly Ukrajina a SpaceX povinné ověřování terminálů, aby k síti nemohly přistupovat ruské síly. Ty předtím Starlink využívaly ve svých dronech.

„Celkově vzato, ukrajinská krize Starlink ilustruje strategickou zranitelnost, která sahá daleko za hranice bojiště. Moderní vojenská efektivita stále více závisí na vesmírné infrastruktuře, kterou kontrolují vlády a soukromé společnosti mimo operační linii velení. Pro evropské členské státy NATO má tato skutečnost obzvláště závažné důsledky,“ konstatoval analytik Can Kasapoğlu.

Evropské státy NATO podle něj zůstávají závislé na Spojených státech v oblasti vypouštění družic, zpravodajství, včasného varování před raketovými útoky a sledování situace ve vesmíru. Náhrada americké satelitní komunikace by podle odhadů vyžadovala šest chráněných družic na geostacionární dráze, každou za 700 milionů dolarů, a 12 družic na nízké oběžné dráze, každou za 45 milionů dolarů. Celkové náklady by tak činily zhruba 4,7 miliardy dolarů, bez započtení dalších výdajů na rozhraní, terminály a šifrování.

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