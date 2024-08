Před válkou měli všichni v Evropě dost času, říká výrobce obrněnců pro armádu

Švédsko před časem schválilo v pořadí šestnáctý balíček vojenské pomoci Ukrajině a dlouhodobou podporu ve výši 75 miliard švédských korun. Ukrajinští obránci už mají od vás desítky obrněnců CV90. Jak důležitá je pro vás taková podpora?

Myslím si, že musíme udělat všechno, co můžeme. Ta válka potrvá ještě minimálně pár let. Svět proto musí zajistit podporu ukrajinským obráncům, protože oni bojují za nás, za evropskou svobodu a demokracii, za všechny hodnoty, na kterých naše západní civilizace stojí.

Pokud se nepletu, ze Švédska už Ukrajina dostala minimálně 50 obrněnců?

Ano, jsou s nimi spokojeni. Shodou okolností jsem tam nedávno byl.

Nejsou přitom žádné zprávy, že by některé z bojových vozidel CV90 bylo v boji zcela zničeno?

Samozřejmě došlo i k těžkým poškozením z bojů, ale pokud vím, tak žádný z ukrajinských vojáků nebyl zabit. A to je myslím velmi důležité. Na to máme velmi pozitivní ohlasy včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který nám děkoval za to, že naše obrněnce dovedou ochránit životy ukrajinských vojáků.

Obrněnce si objednala také Česká republika. Vaše firma nedávno dokončila prototyp kanónové věže, chystá se výroba šasi. První várku vozidel mají čeští vojáci dostat na podzim roku 2026. Běží vše podle plánu?

Jistě, jedeme podle smlouvy. Děláme revize, objednávky materiálu, uzavíráme smlouvy s českými partnery. Žádná překvapení nečekejte. Jak si to česká strana nadefinuje, tak to bude. Vždy jsme dodali, co jsme slíbili.

A zapojení českých firem obranného průmyslu je už jasné? Jednou z podmínek kontraktu bylo, že získají minimálně 40 procent podílu ze zakázky v hodnotě bezmála 60 miliard korun.

Jsem přesvědčený, že ten podíl 40 procent překročíme. A když se podívám třeba na dodavatelský řetězec, který jsme vybudovali v Norsku, řada českých firem obranného průmyslu bude do budoucna součástí našich kontraktů.

Myslím, že jde o velkou příležitost. Nyní máme objednávky na dalších minimálně 400 obrněnců CV90 a další se rýsují. Budeme potřebovat schopné české dodavatele, abychom je byli schopni zákazníkům dodat.

Většina obrněnců pro českou armádu se tedy bude vyrábět v Česku?

Ano, náš koncept je jasný. Obvykle postavíme pět až deset vozidel u nás, provedeme testy, zákazník si ověří, že vše funguje, jak má a pak se výroba přesunuje k zákazníkovi. Ještě předtím se průmysloví partneři z dané země u nás učí, aby plná sériová výroba probíhala bez jakýchkoliv problémů. České firmy budou kompletovat věž, šasi i zodpovídat za sestavení.

Nemůžeme ovšem zatím dotáhnout smlouvy, dokud nebudeme hotovi s vývojem a úpravami, které česká strana požaduje. Musíme postupovat krok za krokem. Proto uzavíráme zatím rámcové dohody s českými dodavateli, můžeme poskytovat výkresy a specifikace strojů, které k výrobě budou potřeba. Jakmile bude vozidlo připraveno a odsouhlaseno, podepíšeme dodatky a dostaneme se do další etapy samotné sériové výroby.

Máte už signály, že po dodávkách obrněnců pro českou armádu využijete firmy českého obranného průmysl k dalším projektům?

Švédsko bude nahrazovat 50 obrněnců, které darovalo Ukrajině a v chystané zakázce má být i výroba několika vozidel pro ukrajinské obránce.

Nemohu specifikovat kolik, ale Dánsko avizovalo, že výrobu pro Ukrajinu finančně podpoří. Norsko oznámilo, že do roku 2035 chce do obrany investovat navíc 60 miliard eur a místo jedné brigády s obrněnci CV90 postaví hned tři.

Dánsko chce rovněž postavit těžkou brigádu a nahradit naše vozidla starší generace zbrusu novými. A to je jen sever Evropy. Celkově jde o 200 až 400 obrněnců v příštích dvou letech. Proto pracujeme na navýšení našich výrobních kapacit a to je významná příležitost pro naše strategické partnery včetně českých firem.

Co si pod zvýšením výrobních kapacit mám představit?

Síť partnerů, kterou jsme vybudovali a rozšiřujeme, nám dává výhodu a umožňuje rychlejší dodávky i dynamický růst. V příštích třech letech investujeme zhruba 200 milionů eur do našeho provozu tady ve Švédsku a očekáváme čtyřnásobné až šestinásobné navýšení výrobních kapacit.

Poptávka je velká a netýká se jen obrněnců CV90. Pro představu, se švédskou vládou máme smlouvu na modernizační program, který zahrnuje výrobu nových podpůrných vozidel. Díky partnerům v Norsku, kteří vozidla stavěli pro norskou obranu a mají špičkové kompetence, jsme těžké výrobní práce na programu svěřili jim. Jde o polovinu zakázky.

Vím, že některé z českých firem už mají od vás přísliby něčeho takového.

Například přerovská Meopta bude vlastně centrem pro výrobu unikátní zaměřovací technologie UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft Fire Control System) do bojových vozidel CV90.

Prakticky každý z těchto systémů v budoucnu vyjde z této společnosti. Něco podobného očekávám brzy také u kabelových svazků. České firmy budou pevnou součástí našich dodavatelských řetězců pro další zakázky.

Jak vnímáte, že od prvotního kontaktu s českou stranu až do současnosti, kdy se rozbíhá výroba, trvalo vyjednávání prakticky deset let?

Ano, byly to dlouhé námluvy. Ale našli jsme díky tomu důležité partnery v českém obranném průmyslu. Máte pravdu, od chvíle, kdy jsme reagovali na první žádosti z české strany, uplynulo asi deset let. Obvykle je to tak pět až sedm let - od prvního kontaktu po uzavření smlouvy.

A myslím, že ten proces nakonec ještě urychlila bezpečnostní situace. Před válkou měli v Evropě všichni dost času. Nikoho nenapadlo, že v Evropě znovu budeme mít válku a obyčejní lidé jasně dávali svým voleným politikům najevo, že mají strach.

Podívejte se na Švédsko nebo Finsko. Silné země, které stály jako vojensky neutrální stranou a nyní už jsou členy Severoatlantické aliance. A ten proces byl velmi rychlý.

A co pro vás osobně představuje vstup Švédska do NATO?

Jsem rád, že proces byl formálně zavěšen a jsme právoplatným členem. Posledních pět nebo šest let jsme s Aliancí velmi úzce spolupracovali, ale otázka vstupu zůstávala tak nějak stranou. To se s ruskou válkou zcela změnilo. Nyní jsme součástí širšího obrazu, rovnocenným spojencem s jasným postojem vůči vojenské agresi.