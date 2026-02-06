Rusko stupňovalo útoky až do vypnutí Starlinku, hlásí estonská rozvědka

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  16:07
Rusové válčí s Ukrajinou už déle než Sovětský svaz proti nacistickému Německu v druhé světové válce. Přes 200 útoků na ukrajinské pozice denně a dohromady přes tisíc dronů a raket mířících na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a civilní cíle. Rusko od minulého týdne a navzdory novému kolu mírových rozhovorů svou brutální válku výrazně stupňovalo.

Ukrajinský voják připravuje připojení terminálu Starlink | foto: @Defence_U

Ale jen do chvíle, kdy Elon Musk na žádost ukrajinských obránců nechal nad oblastí na čas vypnout svou satelitní komunikační síť Starlink.

Od té chvíle ruské síly čelí na frontě krizi, uvedl Serhij Beskrestnov, poradce ukrajinského ministra obrany. Velení a řízení okupačních sil se podle jeho slov zhroutilo a útočné operace byly v mnoha oblastech zastaveny.

Konkrétní přímé dopady potvrdí až příští dny, ale ukazuje se, že se satelitní internet změnil z okrajové komerční služby v klíčovou strategickou infrastrukturu. A rozhodnutí soukromé firmy tak může mít významné operační dopady na bojišti, což může nasvědčovat posunu, kdy vojenské plány budou muset zohledňovat roli soukromých společností jako aktivních hráčů a nikoli jen jako pasivních poskytovatelů.

„Intenzita bojových akcí se od přelomu roku postupně snižovala, ale minulý týden výrazně vzrostla. Průměrný denní počet bojových střetů překročil 200 a kromě dlouhodobého silného tlaku ve směru na Pokrovsk-Myrnohrad a Huljajpole se bojová činnost ve srovnání s dřívější dobou zintenzivnila i v severní části Charkovské oblasti,“ konstatovala estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.

Rusové po krátké pauze obnovili své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu hned 3. února, kdy na cíle na Ukrajině vyslali na 450 dronů a téměř 70 raket různých typů. „Útok byl načasován tak, aby se shodoval s obdobím, kdy teploty na Ukrajině začaly opět klesat, a velký počet použitých balistických raket ztěžoval odražení útoku,“ uvedli zpravodajci.

Ukrajinská protivzdušná obrana neutralizovala nejméně 450 vzdušných hrozeb pomocí kinetického zachycení a elektronického boje. Nicméně desítky raket a dronů zasáhly cíle. Ukrajinské letectvo poznamenalo, že intenzivní vzdušné útoky takřka vyčerpaly zásoby raket protivzdušné obrany, takže některá odpalovací zařízení jsou bezmocná vůči budoucím ruským masivním útokům.

V krátkém období, kdy Rusové na ukrajinskou energetickou strukturu neútočili, zaměřovali své drony a rakety na ukrajinské silnice, dopravní a civilní infrastrukturu, železnice, ale i vozidla s lidmi a na zdravotnická zařízení. A zneužívali k tomu právě i satelitní spojení Starlink. Podle estonských zpravodajců jen minulý týden Rusové na ukrajinskou infrastrukturu a civilní cíle vypustili na 1 100 dronů dlouhého doletu a přes 70 raket, tedy třikrát více než týden předtím.

Rusům přestal fungovat Starlink, Ukrajina může získat zásadní výhodu na bojišti

„Z pohledu Ukrajiny byla technická omezení zavedená americkou společností SpaceX na používání zařízení Starlink jednotkami ozbrojených sil Ruské federace a pro řízení dronů na žádost Ukrajiny jistě vítaným vývojem,“ předpokládá estonská rozvědka.

Použití zařízení Starlink totiž umožňuje ovládat drony bez rušení z velké vzdálenosti, zvyšuje jejich přesnost a rozsah použití a schopnost prolétat zónami protivzdušné obrany. Omezení ruských schopností v tomto ohledu tak zesiluje snahu Ukrajiny chránit své obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu před leteckými hrozbami.

Opatření mají za cíl zablokovat všechny neověřené terminály Starlinku provozované v Rusku i na Ukrajině s cílem zabránit jejich zneužívání pro útoky dronů, koordinaci na bojišti a tajné aktivity ruských sil a agentů.

Na Ukrajině nyní mohou fungovat pouze registrované a ověřené terminály Starlink, zatímco všechny ostatní budou deaktivovány. Terminály Starlink byly ruskými silami po celou dobu války široce využívány. Nyní se už k satelitům nepřipojí.

Kyjev ve spolupráci se společností SpaceX zavedl víceúrovňový registrační rámec a seznamy těch terminálů, které se do sítě připojit mohou. Civilisté se musí registrovat prostřednictvím místních administrativních center, zatímco firmy musí ověřovat své terminály online prostřednictvím nového digitálního portálu zřízeného vládou. Dokonce i ukrajinské vojenské jednotky se musí registrovat prostřednictvím národní platformy pro situační povědomí a řízení bojišť.

Rusové útočili na pohyblivé civilní cíle

Zvýšené používání a přesnost ruských kamikaze dronů z posledních týdnů nebyla náhoda a útoky například na civilní autobusy nebyly ojedinělé incidenty. Ruské jednotky na řadě míst v poslední době nashromáždily značný počet terminálů a kromě velení a koordinace se začaly integrovat k ovládání dronů.

„Spíše se jednalo o cvičnou střelbu na terč, jejímž cílem bylo vycvičit operátory ke sledování, pronásledování a k útokům na pohyblivé cíle,“ konstatoval bezpečnostní analytik Can Kasapoğlu s prestižního amerického Hudson Institute. Odstřižení od sítě Starlink podle něj ruským jednotkám zřejmě způsobí značné potíže, pokud se jim nepodaří najít řešení nebo přizpůsobit nová technologická řešení, která by Starlink nahradila.

Výpadek Starlinku ochromil ruské velení. Čelí katastrofě, tvrdí Ukrajinci

Spolupráce mezi SpaceX a ukrajinským ministerstvem obrany při zamezení zneužívání sítě Starlink ruskými silami pak zřejmě nebude posledním krokem. „Nadcházející měsíce pravděpodobně přinesou ještě hlubší spolupráci mezi technologickým gigantem a touto ohroženou zemí,“ předpokládá.

Ruští vojenští blogeři a média napojená na ministerstvo obrany už opakovaně potvrdili rozsáhlé narušení internetových terminálů satelitu Starlink používaných ruskými silami napříč frontovou linií a v pohraničních oblastech, což výrazně zhoršilo komunikaci na bojišti.

Objevují se například videa, ve kterých ruští vojáci žádají veřejnost, aby jim po vypnutí Starlinku přispěla na nákup jiných prostředků pro spolehlivé spojení.

Zprávy o hromadných výpadcích Starlinku potvrdilo několik největších ruských proválečných telegramových kanálů, které uváděly, že výpadky se dotkly jednotek podél celé linie kontaktu, stejně jako týlových a pohraničních oblastí.

Například ruský vojenský server Vojenij Osvedomitel uvedl, že dopad na ruské síly byl kritický a že ruské jednotky nemají žádnou funkční alternativu ke Starlinku. Velká část velení a řízení se na tomto systému stala naprosto závislou. Server uvedl, že ruské vojenské vedení se po léta nedařilo vyvinout srovnatelný systém ani zavést spolehlivou zálohu.

Ruské zdroje také uvedly, že ztráta připojení ke Starlinku narušila přenos průzkumných dat k raketovým a dělostřeleckým jednotkám, což omezilo koordinaci mezi zpravodajskými složkami a prostředky dálkové palby. Blogeři uvedli, že útočné jednotky, velitelská stanoviště a týlové složky byly postiženy současně.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05,  aktualizováno  16:34

Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí, pachatelé jsou na útěku

Ilustrační foto

Po útoku granátem v kosmetickém salónu v Grenoblu je podle agentury AFP nejméně šest lehce zraněných. Pachatelé jsou na útěku, jejich motiv není znám.

6. února 2026  16:31

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev (14. června 2023)

Neznámý člověk ráno postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Generálporučík je v nemocnici, podle zdrojů z ruských...

6. února 2026  9:10,  aktualizováno  16:29

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  6. 2. 16:21

Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat

Premium
Život podle televize

Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....

5. února 2026,  aktualizováno  6. 2. 16:08

Rusko stupňovalo útoky až do vypnutí Starlinku, hlásí estonská rozvědka

Ukrajinský voják připravuje připojení terminálu Starlink

Rusové válčí s Ukrajinou už déle než Sovětský svaz proti nacistickému Německu v druhé světové válce. Přes 200 útoků na ukrajinské pozice denně a dohromady přes tisíc dronů a raket mířících na...

6. února 2026  16:07

Lyžaři na horách už v sezoně stačili utratit 570 milionů korun, ukazují data

Nejvýše položený krušnohorský skiareál na Klínovci

Lyžařská sezona na českých horách není jen o sněhu a skipasech, ale také o penězích. Jen během prosince a ledna letošní zimy se v tuzemských horských regionech bezhotovostně protočilo více než půl...

6. února 2026

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice

Americký prezident Donald Trump sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně sekundový klip vygenerovaný umělou...

6. února 2026  13:02,  aktualizováno  15:55

V Ománu se konala série schůzek v rámci jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem

Na místo už dorazila delegace Spojených států, kterou zastupuje vyslanec...

V ománském Maskatu se uskutečnila série schůzek v rámci nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí schůzky označil za velmi dobrý začátek, přičemž dodal,...

6. února 2026  7:48,  aktualizováno  15:47

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

6. února 2026  15:44

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Erdoganova esa v rukávu. Brusel potřebuje Turecko, to žádá restart celní unie

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Evropa si opět začíná předcházet Turecko. Pokud válka na Ukrajině skončí, jeho role totiž ještě nabude na významu. Země v čele s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem přislíbila, že se zapojí do...

6. února 2026  15:36

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

6. února 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.