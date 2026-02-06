Rusko stupňovalo útoky až do vypnutí Starlinku, hlásí estonská rozvědka

Ale jen do chvíle, kdy Elon Musk na žádost ukrajinských obránců nechal nad oblastí na čas vypnout svou satelitní komunikační síť Starlink.
Od té chvíle ruské síly čelí na frontě krizi, uvedl Serhij Beskrestnov, poradce ukrajinského ministra obrany. Velení a řízení okupačních sil se podle jeho slov zhroutilo a útočné operace byly v mnoha oblastech zastaveny.
Konkrétní přímé dopady potvrdí až příští dny, ale ukazuje se, že se satelitní internet změnil z okrajové komerční služby v klíčovou strategickou infrastrukturu. A rozhodnutí soukromé firmy tak může mít významné operační dopady na bojišti, což může nasvědčovat posunu, kdy vojenské plány budou muset zohledňovat roli soukromých společností jako aktivních hráčů a nikoli jen jako pasivních poskytovatelů.
„Intenzita bojových akcí se od přelomu roku postupně snižovala, ale minulý týden výrazně vzrostla. Průměrný denní počet bojových střetů překročil 200 a kromě dlouhodobého silného tlaku ve směru na Pokrovsk-Myrnohrad a Huljajpole se bojová činnost ve srovnání s dřívější dobou zintenzivnila i v severní části Charkovské oblasti,“ konstatovala estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.
Rusové po krátké pauze obnovili své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu hned 3. února, kdy na cíle na Ukrajině vyslali na 450 dronů a téměř 70 raket různých typů. „Útok byl načasován tak, aby se shodoval s obdobím, kdy teploty na Ukrajině začaly opět klesat, a velký počet použitých balistických raket ztěžoval odražení útoku,“ uvedli zpravodajci.
Ukrajinská protivzdušná obrana neutralizovala nejméně 450 vzdušných hrozeb pomocí kinetického zachycení a elektronického boje. Nicméně desítky raket a dronů zasáhly cíle. Ukrajinské letectvo poznamenalo, že intenzivní vzdušné útoky takřka vyčerpaly zásoby raket protivzdušné obrany, takže některá odpalovací zařízení jsou bezmocná vůči budoucím ruským masivním útokům.
V krátkém období, kdy Rusové na ukrajinskou energetickou strukturu neútočili, zaměřovali své drony a rakety na ukrajinské silnice, dopravní a civilní infrastrukturu, železnice, ale i vozidla s lidmi a na zdravotnická zařízení. A zneužívali k tomu právě i satelitní spojení Starlink. Podle estonských zpravodajců jen minulý týden Rusové na ukrajinskou infrastrukturu a civilní cíle vypustili na 1 100 dronů dlouhého doletu a přes 70 raket, tedy třikrát více než týden předtím.
Rusům přestal fungovat Starlink, Ukrajina může získat zásadní výhodu na bojišti
„Z pohledu Ukrajiny byla technická omezení zavedená americkou společností SpaceX na používání zařízení Starlink jednotkami ozbrojených sil Ruské federace a pro řízení dronů na žádost Ukrajiny jistě vítaným vývojem,“ předpokládá estonská rozvědka.
Použití zařízení Starlink totiž umožňuje ovládat drony bez rušení z velké vzdálenosti, zvyšuje jejich přesnost a rozsah použití a schopnost prolétat zónami protivzdušné obrany. Omezení ruských schopností v tomto ohledu tak zesiluje snahu Ukrajiny chránit své obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu před leteckými hrozbami.
Opatření mají za cíl zablokovat všechny neověřené terminály Starlinku provozované v Rusku i na Ukrajině s cílem zabránit jejich zneužívání pro útoky dronů, koordinaci na bojišti a tajné aktivity ruských sil a agentů.
Na Ukrajině nyní mohou fungovat pouze registrované a ověřené terminály Starlink, zatímco všechny ostatní budou deaktivovány. Terminály Starlink byly ruskými silami po celou dobu války široce využívány. Nyní se už k satelitům nepřipojí.
Kyjev ve spolupráci se společností SpaceX zavedl víceúrovňový registrační rámec a seznamy těch terminálů, které se do sítě připojit mohou. Civilisté se musí registrovat prostřednictvím místních administrativních center, zatímco firmy musí ověřovat své terminály online prostřednictvím nového digitálního portálu zřízeného vládou. Dokonce i ukrajinské vojenské jednotky se musí registrovat prostřednictvím národní platformy pro situační povědomí a řízení bojišť.
Rusové útočili na pohyblivé civilní cíle
Zvýšené používání a přesnost ruských kamikaze dronů z posledních týdnů nebyla náhoda a útoky například na civilní autobusy nebyly ojedinělé incidenty. Ruské jednotky na řadě míst v poslední době nashromáždily značný počet terminálů a kromě velení a koordinace se začaly integrovat k ovládání dronů.
„Spíše se jednalo o cvičnou střelbu na terč, jejímž cílem bylo vycvičit operátory ke sledování, pronásledování a k útokům na pohyblivé cíle,“ konstatoval bezpečnostní analytik Can Kasapoğlu s prestižního amerického Hudson Institute. Odstřižení od sítě Starlink podle něj ruským jednotkám zřejmě způsobí značné potíže, pokud se jim nepodaří najít řešení nebo přizpůsobit nová technologická řešení, která by Starlink nahradila.
Výpadek Starlinku ochromil ruské velení. Čelí katastrofě, tvrdí Ukrajinci
Spolupráce mezi SpaceX a ukrajinským ministerstvem obrany při zamezení zneužívání sítě Starlink ruskými silami pak zřejmě nebude posledním krokem. „Nadcházející měsíce pravděpodobně přinesou ještě hlubší spolupráci mezi technologickým gigantem a touto ohroženou zemí,“ předpokládá.
Ruští vojenští blogeři a média napojená na ministerstvo obrany už opakovaně potvrdili rozsáhlé narušení internetových terminálů satelitu Starlink používaných ruskými silami napříč frontovou linií a v pohraničních oblastech, což výrazně zhoršilo komunikaci na bojišti.
Objevují se například videa, ve kterých ruští vojáci žádají veřejnost, aby jim po vypnutí Starlinku přispěla na nákup jiných prostředků pro spolehlivé spojení.
Zprávy o hromadných výpadcích Starlinku potvrdilo několik největších ruských proválečných telegramových kanálů, které uváděly, že výpadky se dotkly jednotek podél celé linie kontaktu, stejně jako týlových a pohraničních oblastí.
Například ruský vojenský server Vojenij Osvedomitel uvedl, že dopad na ruské síly byl kritický a že ruské jednotky nemají žádnou funkční alternativu ke Starlinku. Velká část velení a řízení se na tomto systému stala naprosto závislou. Server uvedl, že ruské vojenské vedení se po léta nedařilo vyvinout srovnatelný systém ani zavést spolehlivou zálohu.
Ruské zdroje také uvedly, že ztráta připojení ke Starlinku narušila přenos průzkumných dat k raketovým a dělostřeleckým jednotkám, což omezilo koordinaci mezi zpravodajskými složkami a prostředky dálkové palby. Blogeři uvedli, že útočné jednotky, velitelská stanoviště a týlové složky byly postiženy současně.