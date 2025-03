Ukrajina se musí stát ocelovým dikobrazem, vyzval Lipavský

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Podpora Ukrajiny je neoddělitelná od naší bezpečnosti, a tedy i od naší prosperity,“ uvedl Lipavský na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu.

Probuzený ruský imperialismus podle jeho slov prahne po obnovení sféry vlivu, kam v očích Moskvy patří i Česká republika.

Zastavení palby v ruské válce na Ukrajině bude podle něj dobrou zprávou. Lipavský ale upozornil, že z historie každý kompromis, který ponechá agresorovi prostor k dalšímu nátlaku, bude jen přestávkou před další konfrontací.

Ukrajina bez záruk proti dalším útokům Moskvy tak podle něj bude zdrojem geopolitických rizik a neklidu pro celý evropský kontinent. „Udržitelný mír na Ukrajině je životním českým národním zájmem,“ řekl.

Ve vztahu k Rusku podle něj zcela platí často skloňovaný geopolitický princip „mír skrze sílu“, který přispěl ke kolapsu sovětského impéria.

„Co mír skrze sílu znamená pro Evropu a pro Česko? Takovou vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajiny, díky níž se stane oním ocelovým dikobrazem,“ prohlásil.

Sankce zůstávají základním nástrojem proti modernizaci ruského vojenského potenciálu. „Rusko se nezastaví, Rusko může být pouze zastaveno a odstrašeno od dalších agresí,“ dodal. Válku na Ukrajinu označil za zkoušku, v níž nesmíme selhat.

Lipavský zdůraznil, že základní rolí státu je všemi prostředky zajistit bezpečnost svých občanů. „Nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele, že investice do bezpečnosti činíme, hlavně a především, sami pro sebe. Investujeme do toho, abychom uhájili, co jsme od Sametové revoluce v naší zemi vybudovali,“ řekl.

Lipavský vyzdvihl, že je Česko součástí koalice ochotných pomáhat Ukrajině. Místo u stolu ale podle slov nezajistily deklarace, ale fakt, že je Česká republika slyšet a reálně přispívá například projektem muniční iniciativy nebo návrhem na omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenském prostoru.

„Je naivní si myslet, že ruský režim dramaticky zvyšuje své zbrojní výdaje jen kvůli agresi proti Ukrajině a novou techniku chce využít pouze pro vojenské přehlídky na Rudém náměstí,“ varoval. A stejně tak naivní by podle něj bylo doufat, že Moskva zanechá svých vlivových operací, sabotáží a dalších hybridních útoků proti evropským zemím.