Česko zvažuje dodávky zbraní na Ukrajinu. Černochová věří v deeskalaci

„Rozhodli jsme se předložit vládě návrh, který by směřoval k materiální pomoci Ukrajině… Chceme dodat dělostřeleckou munici ráže 152 mm a je prodiskutováno i se zástupci Generálního štábu a byl by to dar,“ uvedla Černochová na společném mimořádném tiskovém brífinku s šéfem diplomacie Janem Lipavským (Piráti).

Jasný postoj k situaci na Ukrajině zaujala česká vláda už ve čtvrtek. Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že ministerstva obrany, zahraničních věcí a další experti jednají o možné pomoci Kyjevu.

Šéfka resortu obrany Jana Černochová potvrdila, že zvažuje dodávky zbraní a munice. Podle svých slov ale věří, že diplomatická jednání s Ruskem nakonec povedou k deeskalaci současného napětí na hranicích Ukrajiny, kde Moskva shromáždila až 100 tisíc vojáků.

Spojenci na Západě ale podle ní musejí být připraveni na všechny možnosti včetně ozbrojeného konfliktu. „Věřím, že diplomatická jednání povedou k deeskalaci současné situace na hranicích Ukrajiny. Chceme mírový a korektní vztah s Ruskem,“ uvedla už dříve v reakci na dosavadní jednání s Moskvou.

