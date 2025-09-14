Turecké hvězdy rozzáří nebe nad Ostravou. Předvedou „Zrcadlo“ nebo „Srdce“

Lubomír Světnička
Bude to jeden z vrcholů letošních Dnů NATO v Ostravě. Už příští víkend se nebe nad mošnovským letištěm rozzbučí motory akrobatická skupiny Turkish Stars. Na akci se vracejí po dvanácti letech a jejich vystoupení s nadzvukovými stroji NF-5 Freedom Fighter opět nabídne burácení motorů, barevný dým i dechbercoucích kousky ve vysoké rychlosti.
Nezapomenutelnou atmosféru tradičně dotváří také komentátor přímo ze země, který publikum baví směsicí češtiny, angličtiny a turečtiny.

„Pro fanoušky letectví a letecké akrobacie budou letošní Dny NATO skutečně mimořádné. Turkish Stars s nadzvukovými stroji nabídnou zcela jinou show než dříve oznámená chorvatská skupina Wings of Storm s turbovrtulovými letouny a britští Red Arrows s proudovými cvičnými stroji,“ uvedl za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.

Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR se uskuteční o víkendu 20. a 21. září. Vstup je tradičně zdarma. Loni však musela být akce kvůli povodním na poslední chvíli zrušena.

Pro tureckou akrobatickou skupinu půjde už o třetí účast. Poprvé na akci vystoupila v roce 2011, podruhé v roce 2013 – a pokaždé sklidila bouřlivý potlesk pod širým nebem.

Skupina Turkish Stars (Türk Yıldızları – Turecké hvězdy) vznikla v roce 1992 jako sedmý oficiální tým tureckého letectva, určený k demonstraci jeho schopností. Od začátku létá na modifikovaných lehkých nadzvukových strojích F-5 získaných od nizozemského letectva. Sídlí na letecké základně Konya a postupně přechází na domácí letouny TAI Hürjet.

Zatímco britští Red Arrows, kteří se na Dnech NATO představí také, předvádějí plynulé, precizní a elegantní manévry, Turci kladou důraz na rychlost, dynamiku a sílu. Patří mezi málo týmů, které používají nadzvukové letouny – jejich show je tak nejen vizuálně působivá, ale i ohlušující. Stroje jsou speciálně upraveny pro akrobacii: mají odstraněné zbraňové systémy, upravený kokpit pro lepší viditelnost a nádrže na koncích křídel pro kouřové efekty. Obvykle vystupují se sedmi letouny, v minulosti až s osmi.

Královští Red Arrows se vrací po třinácti letech. Ovládnou nebe nad Ostravou

K nejznámějším manévrům, které skupina předvede i letos, patří například Delta (Delta Oluşumu) – sedm letounů letí v těsné formaci ve tvaru trojúhelníku s rozestupy pouhý jeden metr, a to ve velmi vysoké rychlosti. Jde o jeden z nejnáročnějších kousků, který vyžaduje dokonalou koordinaci a absolutní přesnost. Efekt podtrhují kouřové stopy v červené a bílé barvě.

Velmi atraktivní je také manévr Flare (Fişek Manevrası). Sólový pilot prudce stoupá téměř kolmo vzhůru při maximální rychlosti, přičemž za sebou zanechává dlouhou kouřovou stopu připomínající start rakety. Rychlost se blíží překonání zvukové bariéry, pilot přitom čelí přetížení až +7,3 g. Následuje střemhlavý let, často zakončený rychlými výkruty nebo opozičním průletem. Tento manévr zdůrazňuje sílu letounů NF-5 i individuální schopnosti pilota.

Dechberoucí je i Cross (Karşılaşma Manevrası) – opoziční průlet, při němž dva letouny letí proti sobě rychlostí 900–1100 km/h a míjejí se ve vzdálenosti pouhých 10–15 metrů. Vše probíhá v nízké výšce 300–500 metrů a vyžaduje absolutní přesnost i dokonalé načasování.

Stejně jako Red Arrows, i Turkish Stars mají v repertoáru oblíbený manévr srdce (Kalp Manevrası) – jen v mnohem vyšší rychlosti. Dva letouny vykreslí na obloze kouřovou stopou srdce, které třetí stroj symbolicky „probodne“ průletem středem. Provádí se ve výšce 1 000–2 000 metrů a vyžaduje naprostou synchronizaci.

Visí na nebi, ale vrtulník to není. Mořští „Vlci“ předvedou úderný Harrier

K nejatraktivnějším patří i Mirror Flight (Ayna Uçuşu) – zrcadlový let. Dva letouny letí v těsné formaci, přičemž jeden z nich je obrácený kabinou dolů nad druhým, kokpity vzdálené jen 1–2 metry. Z pohledu diváků tak vzniká fascinující obraz, jako by stroje letěly „spojené“. Pilot v inverzní poloze musí přitom zvládat negativní přetížení -3 g a udržet přesnou polohu.

Turecké hvězdy rozzáří nebe nad Ostravou. Předvedou „Zrcadlo" nebo „Srdce"

14. září 2025  19:19

