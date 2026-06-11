Tornádo zaburácí nad Ostravou. Německo vyšle na Dny NATO unikátní flotilu

Německo je letošním partnerským státem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády ČR. Německé vzdušné síly letos slaví 70 let od svého vzniku, proto je připravovaná účast naprosto výjimečná. Berlín plánuje v září do Ostravy vyslat unikátní flotilu jedenácti strojů.
Jedním z největších lákadel bude letová ukázka dnes již legendárního stroje Panavia Tornado IDS, které Německo v příštích letech plánuje vyřadit.
„Tento stroj s měnitelnou geometrií křídel měl u nás dynamickou ukázku naposledy před 16 lety. Tenkrát se jednalo o letoun britského Královského letectva. Jsme tedy velmi rádi, že díky Německu ji po tak dlouhé době opět zažijeme a snad se tak vyplní sen mnoha fanoušků letectví,“ uvedl za organizátory akce Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000. Dny NATO v Ostravě proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup je tradičně zdarma.
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Kromě „tornáda“ se v dynamických ukázkách představí i další stroje, které u návštěvníků sklízí tradičně úspěch. Ohlušující manévry předvede stíhací letoun Eurofighter Typhoon, svou impozantní obratnost zase mohutný transportní A400M Atlas. Všechny tyto tři stroje budou navíc opatřeny speciálním nátěrem připomínající výročí německého letectva. V průletu se pak premiérově ukáže Airbus německé vládní letky, který zajišťuje přepravu nejvyšších ústavních činitelů.
Na statických ukázkách si návštěvníci mošnovského letiště budou moci prohlédnout techniku zblízka. Na stojánce budou jak bojové stroje Eurofighter a Tornado, tak transportní Atlas. Ty navíc doplní dva vrtulníky, které se též na mošnovském letišti dosud neukázaly – těžký transportní CH-53 Sea Stallion a víceúčelový AS532 Cougar.
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„V takovéto síle se na Dnech NATO německé letectvo ještě neukázalo. Přispěje tak nejen k oslavám svého výročí, ale rovněž k prezentaci partnerského státu,“ dodal Pavlačík s tím, že s technikou se na Dny NATO v Ostravě chystají i německé pozemní síly a jiné armádní složky, stejně jako další bezpečnostní či záchranné útvary.
Kromě Německa organizátoři největší bezpečnostní show v Evropě už dříve potvrdili také vystoupení legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows a účast vzdušných sil ze Slovenska, Řecka, Španělska a Maďarska.