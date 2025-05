Po dvou letech znovu otvíráte základnu pro veřejnost. Jak je podle vás důležité lidem ukazovat, co se za ploty vlastně děje?

Pro mě jako velitele základny je to zcela zásadní věc. Den otevřených dveří organizujeme hlavně proto, abychom lidem zpřístupnili 21. základnu a současně aby měli možnost seznámit se s technikou, se kterou pracujeme. Není to jen o leteckých ukázkách, ale máme i stánky, kde ukazujeme trenažéry, výškovou výstroj a na statice pak hlavní typy techniky nejen naší základny, ale současně i Vzdušných sil Armády ČR.

Pevně věřím, že takový den nám pomáhá vysvětlovat, co děláme a jaké máme úkoly. Slibujeme si také, že lidé díky tomu mohou porozumět významu taktického letectva a budou tolerantnější a odolnější vůči hlukové zátěži, kterou nejen na okolní vesnice, ale také na obyvatele ostatních regionů, kde máme výcvikové prostory, přenášíme. Den otevřených dveří je rovněž naším poděkováním, že jsou lidé ochotni tolerovat náš výcvik.

Moc bych si přál, abych ten čas, který teď trávím za stolem v kanceláři, mohl vyměnit za čas strávený za kniplem.

Jak silný je to zásah do chodu základny? Myslím tím náročnost na přípravu, přece jen musíte nepřetržitě chránit nebe.

Je to poměrně náročná akce. Poslední ročník v roce 2023 podle některých odhadů navštívilo až 60 tisíc lidí. Pořádáme akci ve spolupráci se spolkem Jagello 2000 a celý tým, který se na přípravách podílí, musí pečlivě dbát na veškeré faktory. Především jde o bezpečnost. Nejen pro diváky, ale také vzhledem k současné geopolitické situaci. Bezpečnostní situace je obecně zhoršená, takže všechny kroky komunikujeme s Vojenskou policií, s Policií ČR a se složkami Integrovaného záchranného systému.

Snažíme se nějakým způsobem vyřešit zpřístupnění základny, co se týká příjezdových cest. Infrastruktura v okolí základny ještě bohužel stále není dobudovaná do úrovně, kterou potřebujeme, abychom byli schopni takovou masu návštěvníků logisticky zvládnout. Takže zátěž to určitě je, nicméně přípravný tým je absolutně skvělý. Díky tomu, že to není poprvé, už víceméně víme, co v jakém termínu a s jakým předstihem máme udělat. Pevně věříme, že to úsilí lidé ocení a že si ten den užijí.

Můžete prozradit, co bude hlavním lákadlem programu?

Samozřejmě letové ukázky. Poprvé se na veřejnosti představí nový certifikovaný display pilot gripenu kapitán Jan Ratz. Letošní Den otevřených dveří je pochopitelně spjatý s dvacátým výročím od chvíle, kdy letouny JAS-39 Gripen začaly střežit český vzdušný prostor. A zároveň také slavíme 25 let od chvíle, kdy byly na na naši základnu dodány první podzvukové stroje L-159 Alca. V tomto směru se snažíme také připravit exkluzivní program.

Myslíte něco speciálního?

Pokud se nám to podaří, tak by diváci mohli vidět průlet letounů z produkce Aero Vodochody. Od L-29 Delfín, přes L-39C Albatros a L-159 Alca až po nejnovější L-39NG Skyfox. Snad se to povede. A co se týká letounu Gripen, podpořil nás velitel švédského letectva a na základně se představí Švédská historická letka. Jejím hlavním lákadlem bude dynamická ukázka letounu AJS 37 Viggen, tedy přímého generačního předchůdce stroje Gripen.

Můžete vypíchnout jednu ukázku?

Diváci samozřejmě uvidí kompletní display tým Armády ČR, ale nezapomněli jsme ani na všeobecné letectví a bude zde řada ukázek. Ať už je to akrobacie bezmotorového letounu nebo ukázky dalších menších letadel. Prakticky se dostáváme do situace, že se ze Dne otevřených dveří stává airshow. Nejde ale jen o ukázky ve vzduchu, k vidění toho bude hodně i na zemi. Máme přislíbenou pozemní techniku, připravujeme také fanzóny pro nejmenší návštěvníky, takže každý si najde to nejzajímavější.

A ze zahraničí?

Zmiňoval jsem švédskou historickou letku. Měli bychom mít také ukázku letounu Eurofighter Typhoon z Německa a stejně tak by se nám zde měl představil letoun F-16 z Belgie. Přislíben byl také průlet nových strojů F-16 ze Slovenska. O nějakých dalších možnostech ještě jednáme s tím, že v případě úspěchu by to mohlo být pro diváky zajímavé překvapení.

Jak jste upozornil, gripeny nedávno oslavily dvacet let v českých službách. Pamatujete si ještě, jaká to byla doba?

Naprosto přesně, protože v září roku 2004 jsem byl jedním z šesti operačních pilotů, kteří jako první vyrazili na šest měsíců do Švédska kvůli přeškolení na gripeny. A teď se nacházím v takové poměrně unikátní životní situaci. V hodnosti nadporučíka jsem totiž zažil výměnu letounů ze třetí na čtvrtou generací, tedy když byl nahrazen MiG-21 strojem Gripen.

Prakticky celou svou leteckou kariéru jsem strávil v kokpitu gripenu a nyní, když jsem velitelem 21. základny v hodnosti brigádního generála, jsem najednou součástí přípravného procesu pro přechod ze čtvrté generace letounů na pátou. To je myslím unikátní, neznám moc lidí ani v zahraničí, kteří měli tu možnost zažít dvě takové generační obměny u taktického nadzvukového letectva.

Mám vás dokonce na fotografii, jak ukazujete tehdejšímu ministrovi obrany Kühnlovi kokpit zbrusu nového nadzvukového stroje, který právě do Čáslavi dorazil.

Byl jsem u příletu, pamatuji si samozřejmě první přistání. Měli jsme tady i tehdejšího premiéra Paroubka, kterému jsme letoun také ukazovali. S velkou slávou jsme tehdy přistáli a hned nás zároveň čekalo hodně práce. Myslím si, že to byl absolutně rekordní termín, protože 12 měsíců od podpisu smlouvy na pronájem gripenů jsme byli schopni vyřadit letouny MiG-21MF z hotovosti a začít chránit vzdušný prostor s letouny Gripen.

Někdejší ministr obrany Karel Kühnl v kokpitu gripenu po přeletu prvních šesti strojů do Čáslavi (18. dubna 2005)

Když se díváte na ukázky kolegů na nebi, co vám běží v tu chvíli hlavou?

Moc bych si přál, abych ten čas, který teď trávím za stolem v kanceláři, mohl vyměnit za čas strávený za kniplem. Bohužel mi velitelské povinnosti už neumožňují věnovat se létání naplno. To je asi to, co mě nejvíc mrzí. Na druhé straně, každá životní etapa i v rámci rodinného života nebo kariéry přináší něco nového a nové výzvy a moc to kolegům přeji, aby si mohli užívat létání a tou jejich výzvou bylo vždy precizní a profesionální zvládání letounu.

Už víte, jestli nebudou dny otevřených dveří v budoucnu „v ohrožení“, až se základna stane domovem nových strojů F-35? Třeba kvůli ochraně citlivých informací a režimu na základně?

Na to nyní nejsem schopen úplně přesně odpovědět. Už ale víme, že v nadcházejícím období zde bude v pořádání dnů otevřených dveří určitě odmlka. Příští rok máme zahájit rekonstrukci dráhy a začít připravovat staveniště pro infrastrukturu letounů F-35. Základna by měla být uzavřena až někdy do druhé poloviny roku 2028.

A jelikož otevíráte základnu veřejnosti každé dva roky, tak je teď už vlastně jisté, že ročník 2027 tedy nebude. Co dál?

Od začátku roku 2028 bychom měli začít výstavbu budov a infrastruktury pro letouny F-35. Infrastruktura by měla být kompletně dokončena až někdy v roce 2031 a ke konci stejného roku mají v Čáslavi přistát první nové letouny. Jaké pak budou možnosti, co se týká otevření základny, nejsem schopen v tuto chvíli odhadnout. Myslím si, že do roku 2031 základna nebude mít možnost nějakým způsobem Den otevřených dveří organizovat a to hlavně kvůli tomu, že dva a půl až tři roky bude uzavřená dráha a pak z půlky letiště bude staveniště.

Hlavní překážkou tedy asi bude kompletní rekonstrukce dráhy?

Během rekonstrukce dráhy nelze provádět žádný letecký výcvik a zajišťovat letový provoz. Proto si vážím této příležitosti a snad se nám letos ten den podaří zorganizovat zajímavě a kvalitně. Co se týká rekonstrukce dráhy, tak jsme na časové ose, která byla stanovena, takže se nyní vyhodnocují nabídky v rámci výběrového řízení. Na jaře 2026 bychom měli předat dráhu jako staveniště a do druhé poloviny roku 2028 by tam měly probíhat stavební práce spojené s rekonstrukcí dráhy, pojížděcích drah, stojánek. Vlastně jde o kompletní přestavbu.

Takže letošní ročník je zřejmě na dlouhou dobu poslední?

Bohužel je tomu tak. Proto, kdo má zájem navštívit 21. základnu taktického letectva, tak by měl určitě přijít. Je to na dlouho poslední příležitost. Určitě přijďte, užijte si naši leteckou show.

Shodou okolností je to letos také 70 let od chvíle, kdy na tehdy ještě nedokončené základně byly poprvé rozmístěny první letecké jednotky – stroje MiG-15 z pražských Kbel během cvičení. A za dva roky to zase bude 70 let, co na letišti vznikl 22. stíhací letecký pluk vyzbrojený právě letouny MiG-15.

Ano, to je historie a všichni příslušníci jsou na naši tradici náležitě hrdí. Základna byla prakticky dokončena v roce 1952 a od té doby neproběhla žádná její zásadní rekonstrukce. Proto je potřeba tady doslova od základů přebudovat dráhu, a to bez ohledu na letouny F-35.

A co se týká historie, myslím, že jsme hrdí nositelé odkazu MiGu-15, ale následně také všech typů, které tady sloužily. A velmi úspěšně se nám podařilo navázat na odkaz našich hrdinů z druhé světové války. Čestným velitelem 21. základny je generál František Fajtl, čestným patronem 211. letky generál František Chábera, 212. letky generál František Peřina a 213. letky generál Alois Šiška.