Připravit české tanky k boji na Ukrajině se nevyplatí. Obrana couvá z modernizace

Ministerstvo obrany neplánuje pokračovat v zakázce na technické zhodnocení tanků, vyplývá z úterního jednání sněmovního výboru pro obranu.
„Během kontrolních zkoušek byly zjištěny potíže, jejichž odstranění by bylo vzhledem k probíhajícímu nákupu moderní techniky, která tanky T-72 M4CZ nahradí, neefektivní,“ uvedlo ministerstvo obrany.
Smlouvu na modernizaci 33 tanků T-72 M4CZ za více než miliardu korun uzavřela obrana už v září 2020 pod vedením tehdejšího ministra obrany Lubomíra Metnara z ANO. Cílem bylo prodloužit životnost strojů do roku 2032. Resort tehdy neměl zdroje na pořízení nových tanků, a proto byla alespoň dílčí modernizace jedinou možností, jak udržet tankové vojsko bojeschopné.
Ve státním podniku VOP CZ měl být obměněn protipožární systém, vnější a vnitřní informační systémy a optické a elektronické jednotky zaměřovačů. V zadání zakázky ovšem kvůli nedostatku financí chyběla původně plánovaná modernizace celého a klíčového systému řízení palby. A právě ten se nyní ukázal jako hlavní příčina problémů.
Opakované kontrolní zkoušky modernizace z letošního léta a podzimu skončily neúspěšně. Problém nastal s takzvanou rektifikací, tedy s přesností palby tanků. „Způsoben byl chybovostí vybraných elektronických komponentů systému řízení palby, které nebyly předmětem zhodnocení. Oprava těchto komponent není technicky možná, což deklaroval i italský výrobce,“ konstatovalo ve zprávě ministerstvo obrany.
Řešením by musela být další nákladná investice do obměny celého systému řízení palby. A to by podle ministerstva znamenalo neefektivní navyšování nákladů na zastaralou platformu, kterou postupně nahrazuje nová technika v podobě tanků Leopard 2. Výměna systémů řízení palby by navíc prodloužila dodávky modernizovaných tanků až o dva roky.
Výměna systému by se prodražila
Tank T-72 M4CZ české armády používá systém řízení palby TURMS-T italského výrobce Leonardo (dříve SELEX Galileo). Zahrnuje zaměřovače střelce a velitele, balistický počítač se zálohami a senzory polohy věže, teploty nábojek a meteorologických podmínek (teplota vzduchu, tlak, síla a směr větru). Obecně má snižovat dobu nutnou pro zaměřování cíle a zároveň zvyšovat pravděpodobnost prvního zásahu.
Tank T-72 M4CZ je modernizovanou verzí původně sovětského tanku T-72. Obrana nechala v letech 2003 až 2006 modernizovat tři desítky strojů – kus zhruba za 150 milionů korun. Už v té době italský systém řízení tvořil podstatnou část sumy.
Dnešní cena za modernější systém řízení palby v závislosti na dodavateli, množství, požadavcích na integraci a s přihlédnutím k inflaci od roku 2003 se podle různých zdrojů může pohybovat v rozmezí 25 až 40 milionů korun na jeden tank. Výměna u všech tří desítek tanků by tak mohla vyjít klidně na další miliardu.
Vedení obrany proto doporučilo uzavřít s VOP CZ dohodu o ukončení plnění smlouvy a následně uzavřít dohodu o narovnání. Ta má obsahovat závazek resortu uhradit prokazatelně vynaložené náklady státního podniku za provedenou práci. Celkovou výši posoudí audit.
Podle původních plánů měly všechny tanky po prodloužení jejich životnosti vráceny do aktivní služby do roku 2026 s tím, že po pořízení nových tanků by někdy po roce 2030 měly být součástí mobilizačních rezerv.
To bylo ovšem dlouho před válkou na Ukrajině a darováním starších tanků Leopard 2A4 z Německa, na které čeští vojáci mezitím přezbrojili. Armáda má nyní už dvě roty těchto strojů (28+2 vyprošťovací), dalších 14 pro třetí rotu bude dodáno do konce roku 2026.
A také dlouho předtím, než obrana letos na podzim uzavřena smlouvu na dodávku 44 nejmodernějších tanků Leopard 2A8 s opcí na další podle finančních možností resortu. Do roku 2031 by tak čeští vojáci měli mít k dispozici nejméně 86 tanků Leopard.
Darovat Ukrajině nebo prodat
Náčelník generálního štábu Karel Řehka proto letos v říjnu navrhoval, aby tanky po dílčí modernizaci Česko darovalo ukrajinským obráncům. „V čase jsme reagovali na změnu bezpečnostní situace a nové okolnosti, a záměr modernizace upravili na minimum tak, aby bylo možné tanky alespoň zprovoznit a v jejich základní funkci použít na bojišti. Chceme tak již investované finance do modernizace tanku zhodnotit. Po ukončení nezbytných prací je mým záměrem doporučit Vládě ČR tyto tanky v souladu s bezpečnostními zájmy naší země darovat Ukrajině,“ uvedl tehdy.
Ukrajina záměr kvitovala s tím, že T-72 M4CZ představuje jednu z nejpovedenějších úprav tohoto tanku, svou úrovní se blíží ruským tankům T-72B3M z roku 2014 a byl by na frontě zdatným konkurentem dokonce i proti daleko novějším ruským T-90M.
Otázkou ovšem zůstává, zda by ukrajinští obránci měli o tanky zájem i vzhledem k problémů s přesností palby. „Je na Ukrajině, aby si situaci vyhodnotila. Má však s tanky bohaté zkušenosti, v Charkově tanky vyráběli, mají know-how,“ konstatoval bezpečnostní expert a někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.
Nastínil, že by variantou možná bylo do tanků vrátit starý systém řízení palby z původních T-72. „Záleží, jak by takto degradovaný systém byl pro Ukrajinu přínosný,“ dodal.
Podle ministerstva obrany se o dalším využití tanků rozhodne až po vyrovnání smluvního vztahu s VOP CZ, což by mělo být až příští rok. Ministryně obrany v demisi Jana Černochová z ODS avizovala, že by svému nástupci doporučila jejich prodej.
Výbor pro obranu projednávání zatím přerušil do doby, než bude předložen kompletní dokumentace. Podle některých by tanky mohly být prodány do zemí, kde by mohly sloužit s jednodušší optikou a řízením palby.