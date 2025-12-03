Připravit české tanky k boji na Ukrajině se nevyplatí. Obrana couvá z modernizace

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  16:25
Osud nezadržitelně zastarávajících tanků T-72 M4CZ české armády zůstává velmi nejistý. Poslední plán 33 tanků alespoň zprovoznit do bojeschopného stavu a darovat je obráncům na Ukrajinu narazil na neřešitelné technické problémy. Kontrolní zkoušky po dílčí modernizaci odhalily problémy s přesností palby. A oprava je prakticky nemožná.
Dny NATO v Ostravě

Dny NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Hranická 7. mechanizovaná brigáda slaví 30 let od svého vzniku. Na Libavé...
Přáslavická jednotka s tanky T-72M4 CZ
Tank T-72 M4CZ hranické 7. mechanizované brigády. Ta slaví 30 let od svého...
Výstřel z tanku T-72M4CZ na loňských Dnech NATO v Ostravě (19. září 2021)
21 fotografií

Ministerstvo obrany neplánuje pokračovat v zakázce na technické zhodnocení tanků, vyplývá z úterního jednání sněmovního výboru pro obranu.

„Během kontrolních zkoušek byly zjištěny potíže, jejichž odstranění by bylo vzhledem k probíhajícímu nákupu moderní techniky, která tanky T-72 M4CZ nahradí, neefektivní,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Smlouvu na modernizaci 33 tanků T-72 M4CZ za více než miliardu korun uzavřela obrana už v září 2020 pod vedením tehdejšího ministra obrany Lubomíra Metnara z ANO. Cílem bylo prodloužit životnost strojů do roku 2032. Resort tehdy neměl zdroje na pořízení nových tanků, a proto byla alespoň dílčí modernizace jedinou možností, jak udržet tankové vojsko bojeschopné.

Hranická 7. mechanizovaná brigáda slaví 30 let od svého vzniku. Na Libavé předvedla bojové střelby
Tank T-72 M4CZ hranické 7. mechanizované brigády. Ta slaví 30 let od svého vzniku a na Libavé předvedla bojové střelby.
Výstřel z tanku T-72M4CZ na loňských Dnech NATO v Ostravě (19. září 2021)
Tank T-72M4CZ během příprav na Dnech NATO v Ostravě
21 fotografií

Ve státním podniku VOP CZ měl být obměněn protipožární systém, vnější a vnitřní informační systémy a optické a elektronické jednotky zaměřovačů. V zadání zakázky ovšem kvůli nedostatku financí chyběla původně plánovaná modernizace celého a klíčového systému řízení palby. A právě ten se nyní ukázal jako hlavní příčina problémů.

Opakované kontrolní zkoušky modernizace z letošního léta a podzimu skončily neúspěšně. Problém nastal s takzvanou rektifikací, tedy s přesností palby tanků. „Způsoben byl chybovostí vybraných elektronických komponentů systému řízení palby, které nebyly předmětem zhodnocení. Oprava těchto komponent není technicky možná, což deklaroval i italský výrobce,“ konstatovalo ve zprávě ministerstvo obrany.

Řešením by musela být další nákladná investice do obměny celého systému řízení palby. A to by podle ministerstva znamenalo neefektivní navyšování nákladů na zastaralou platformu, kterou postupně nahrazuje nová technika v podobě tanků Leopard 2. Výměna systémů řízení palby by navíc prodloužila dodávky modernizovaných tanků až o dva roky.

Výměna systému by se prodražila

Tank T-72 M4CZ české armády používá systém řízení palby TURMS-T italského výrobce Leonardo (dříve SELEX Galileo). Zahrnuje zaměřovače střelce a velitele, balistický počítač se zálohami a senzory polohy věže, teploty nábojek a meteorologických podmínek (teplota vzduchu, tlak, síla a směr větru). Obecně má snižovat dobu nutnou pro zaměřování cíle a zároveň zvyšovat pravděpodobnost prvního zásahu.

Tank T-72 M4CZ je modernizovanou verzí původně sovětského tanku T-72. Obrana nechala v letech 2003 až 2006 modernizovat tři desítky strojů – kus zhruba za 150 milionů korun. Už v té době italský systém řízení tvořil podstatnou část sumy.

Na servisu a opravách českých leopardů se bude podílet státní VOP CZ

Dnešní cena za modernější systém řízení palby v závislosti na dodavateli, množství, požadavcích na integraci a s přihlédnutím k inflaci od roku 2003 se podle různých zdrojů může pohybovat v rozmezí 25 až 40 milionů korun na jeden tank. Výměna u všech tří desítek tanků by tak mohla vyjít klidně na další miliardu.

Vedení obrany proto doporučilo uzavřít s VOP CZ dohodu o ukončení plnění smlouvy a následně uzavřít dohodu o narovnání. Ta má obsahovat závazek resortu uhradit prokazatelně vynaložené náklady státního podniku za provedenou práci. Celkovou výši posoudí audit.

Podle původních plánů měly všechny tanky po prodloužení jejich životnosti vráceny do aktivní služby do roku 2026 s tím, že po pořízení nových tanků by někdy po roce 2030 měly být součástí mobilizačních rezerv.

To bylo ovšem dlouho před válkou na Ukrajině a darováním starších tanků Leopard 2A4 z Německa, na které čeští vojáci mezitím přezbrojili. Armáda má nyní už dvě roty těchto strojů (28+2 vyprošťovací), dalších 14 pro třetí rotu bude dodáno do konce roku 2026.

Němci se dočkali prvního ultramoderního leopardu s neviditelným štítem

A také dlouho předtím, než obrana letos na podzim uzavřena smlouvu na dodávku 44 nejmodernějších tanků Leopard 2A8 s opcí na další podle finančních možností resortu. Do roku 2031 by tak čeští vojáci měli mít k dispozici nejméně 86 tanků Leopard.

Darovat Ukrajině nebo prodat

Náčelník generálního štábu Karel Řehka proto letos v říjnu navrhoval, aby tanky po dílčí modernizaci Česko darovalo ukrajinským obráncům. „V čase jsme reagovali na změnu bezpečnostní situace a nové okolnosti, a záměr modernizace upravili na minimum tak, aby bylo možné tanky alespoň zprovoznit a v jejich základní funkci použít na bojišti. Chceme tak již investované finance do modernizace tanku zhodnotit. Po ukončení nezbytných prací je mým záměrem doporučit Vládě ČR tyto tanky v souladu s bezpečnostními zájmy naší země darovat Ukrajině,“ uvedl tehdy.

Ukrajina záměr kvitovala s tím, že T-72 M4CZ představuje jednu z nejpovedenějších úprav tohoto tanku, svou úrovní se blíží ruským tankům T-72B3M z roku 2014 a byl by na frontě zdatným konkurentem dokonce i proti daleko novějším ruským T-90M.

Těžká brigáda slaví 30 let. U Libavé vyjela na letitých strojích a vyhlíží přezbrojení

Otázkou ovšem zůstává, zda by ukrajinští obránci měli o tanky zájem i vzhledem k problémů s přesností palby. „Je na Ukrajině, aby si situaci vyhodnotila. Má však s tanky bohaté zkušenosti, v Charkově tanky vyráběli, mají know-how,“ konstatoval bezpečnostní expert a někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.

Nastínil, že by variantou možná bylo do tanků vrátit starý systém řízení palby z původních T-72. „Záleží, jak by takto degradovaný systém byl pro Ukrajinu přínosný,“ dodal.

Podle ministerstva obrany se o dalším využití tanků rozhodne až po vyrovnání smluvního vztahu s VOP CZ, což by mělo být až příští rok. Ministryně obrany v demisi Jana Černochová z ODS avizovala, že by svému nástupci doporučila jejich prodej.

Výbor pro obranu projednávání zatím přerušil do doby, než bude předložen kompletní dokumentace. Podle některých by tanky mohly být prodány do zemí, kde by mohly sloužit s jednodušší optikou a řízením palby.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

ilustrační snímek

Soud v Ruskem okupované Luhanské oblasti poslal na 13 let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině, uvedla agentura TASS.

3. prosince 2025  16:49

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

ilustrační snímek

Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a...

3. prosince 2025  16:46

Trumpovo kryptoměnové impérium se bortí. Investoři už prezidentovi nevěří

Donald a Melania Trumpovi (23. února 2025)

Od října přišla rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa o více než miliardu dolarů. Důvodem jsou masivní ztráty, které si připisují jejich kryptoměnové projekty. Například akcie kryptoměnové...

3. prosince 2025  16:40

Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie

Muž hajloval přímo pod kamerou, u toho se ještě nechal fotit. Hledá ho policie

Po partě mladých lidí a především trojici mužů pátrá policie. Osmičlenná skupina se o jedné říjnové noci zastavila na pražských Vinohradech před obchodem se židovskými suvenýry a tři z nich u...

3. prosince 2025  16:32

Opozice vábí na svou cestu na Slovensko i Nachera, politik ANO to nyní odmítá

Místopředsedou Poslanecké sněmovny se stal Patrik Nacher z hnut ANO. (5....

Budoucí parlamentní opozice se pokusila na svou vlastní cestu na Slovensko, kterou reaguje na to, že ji vynechal předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, přilákat místopředsedu Sněmovny za hnutí ANO...

3. prosince 2025  16:30

Připravit české tanky k boji na Ukrajině se nevyplatí. Obrana couvá z modernizace

Dny NATO v Ostravě

Osud nezadržitelně zastarávajících tanků T-72 M4CZ české armády zůstává velmi nejistý. Poslední plán 33 tanků alespoň zprovoznit do bojeschopného stavu a darovat je obráncům na Ukrajinu narazil na...

3. prosince 2025  16:25

SS... Hegseth. Šéf Pentagonu měl v Bílém domě choulostivý překlep na jmenovce

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během zasedání kabinetu v...

Na úterním zasedání kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa se na jmenovce ministra obrany Petea Hegsetha objevil nepříjemný překlep. Místo jednoho S na začátku anglického výrazu Secretary...

3. prosince 2025  16:22

EU chce snížit závislost na dovozu o půlku. Do těžby surovin nalije přes 72 miliard korun

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) v příštích 12 měsících nalije až tři miliardy eur (72,4 miliardy korun) do projektů na zvýšení těžby a zpracování strategických surovin v EU. Plán s názvem RESourceEU, který...

3. prosince 2025  16:21

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli podezřelé látce

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla podezřelá látka a podle prvotních odhadů mohl hrozit...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  16:11

Spalování plynu v kogeneračních jednotkách má brzy skončit, Brusel prosazuje biometan

Kogenerační jednotka TEDOM v Polsku. Firma prodává své výrobky v desítkách zemí...

Podpora kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) letos koncem prosince končí. Program schválený Evropskou komisí loni v květnu byl klíčovým pro ekonomiku provozu kogeneračních jednotek fungujících...

3. prosince 2025  16:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Větší šance přežít infarkt. Kardiologové mohou klíčový přístroj napojit i v terénu

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití

Každý den v Praze postihne srdeční zástava tři až pět lidí. Kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ale dokážou velkou část těchto pacientů zachránit. A nově to zkoušejí přímo na ulici. Ve...

3. prosince 2025  16:07

Pacient psychiatrie vylezl na stožár a odmítal slézt, personál zburcoval hasiče

Hasiči ve středu ráno zasahovali v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde...

Hasiči zachraňovali ve středu v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Plzeňsku muže, který vylezl na několik metrů vysokou kovovou konstrukci a odmítal slézt. Šlo o pacienta z otevřeného...

3. prosince 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.