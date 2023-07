Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Zní to až neuvěřitelně, ale jednu z klíčových schopností moderních armád, jak udržet bojový letoun ve vzduchu co nejdéle, vyřešilo lidstvo už před sto lety. Doplňování paliva za letu je přitom dodnes považováno za náročný manévr, jehož zvládnutí vyžaduje od pilotů i techniků naprostou přesnost a soustředění. Co všechno vlastně obnáší?