Západní tanky Ukrajině jsou silný signál. Bude jich ale potřebovat přes tisíc

Rozhodnutí o poskytnutí západních tanků Kyjevu je podle expertů významným krokem vpřed. A načasovaní je doslova kritické.

„Tanky pomohou Ukrajině bránit pozice s menším počtem obětí. Budou také neocenitelné, pokud Moskva letos spustí velkou ofenzivu z Běloruska nebo odjinud, což ukrajinské zpravodajské služby očekávají,“ konstatoval expert prestižní americké Atlantické rady John Herbst, který v minulosti působil jako velvyslanec právě na Ukrajině.

Upozornil, že pokud přislíbené tanky na Ukrajina ze Západu dorazí v příštích několika nejbližších měsících, což není jisté, mohly by být na rovinatém východě země součástí další velké ukrajinské protiofenzivy. Zpoždění dodávek západních tanků nebo váhání by pro Kyjev mohlo být fatální.

Ukrajina má zatím příslib zhruba stovky tanků – z Británie, Polska, USA a dalších zemí. Podle Zdeňka Kříže z Masarykovy univerzity v Brně tak padlo další údajné tabu, Západ „zvýšil sázky“ na vítězství Ukrajiny a podpořil její morálku.

„Signál do Moskvy je jasný. Ukrajina nebojuje sama, proud západní vojenské pomoci se zvětšuje, sortiment dodávaných zbraní se rozšiřuje a je vysoce pravděpodobné, že letos celkový objem výrazně převýší rozsah roku minulého,“ uvedl.

Varoval však, že rozsah dodávek tanků je třeba vnímat v celém kontextu probíhající války, která je extrémně náročná na spotřebu vojenského materiálu všeho druhu. A obě strany utrpěly velké ztráty.

Ukrajina přišla o přibližně 600 až 700 tanků (podle databáze Oryx), Rusko potom o více než 2 000 kusů.

Ukrajina pro úspěšnou obranu potřebuje doplňovat ztráty a dosud získala zhruba 500 tanků (většinou různé verze T-72) zejména z Polska, ale i od dalších států včetně České republiky.

Stovka tanků je málo

Podle Kříže tak dosavadní rozsah dodávek tankové techniky na Ukrajinu zhruba pokryl ztráty a nejspíše neumožňoval ve větším rozsahu budování dalších manévrových komponentů ukrajinských ozbrojených sil (mechanizovaných a tankových brigád).

Celkově lze kvalifikovaně odhadovat, že Kyjev má nyní k dispozici zhruba 800 až 900 tanků jako na začátku války.

Pokud však ukrajinským cílem zůstává osvobození území, musí ukrajinská armáda nejen doplňovat ztráty, ale také budovat nové úderné mechanizované a tankové brigády pro vytlačení ruských sil.

Pokud podle Kříže bude Ukrajina vést rozsáhlé útočné operace, je nutné počítat s tím, že její ztráty mohou dosáhnout až 600 tanků ročně. „Bez kapacit k nahrazování ztrát nemá strategický smysl se do velkého pozemního útoku ani pouštět,“ upozornil s tím, že zhruba 100 západních tanků by stačilo maximálně pro dva až tři tankové prapory.

Ukrajina totiž může mít dnes k dispozici zhruba 35 až 40 mechanizovaných a tankových brigád v různém stupni naplnění živou silou a bojovou technikou. Aby Kyjev mohl pomýšlet na osvobození okupovaného jihu, potřebuje nejméně 10 dodatečných mechanizovaných a 2 až 3 tankové brigády ke stávajícímu stavu. A to představuje dohromady minimálně 700 tanků.

„Takže celkově hrubým odhadem bude Ukrajina v roce 2023 potřebovat pro nahrazení očekávaných ztrát a budování nových brigád 1 300 až 1 500 tanků,“ odhadl Kříž a dodal, že modernizace a repasy T-72 ve střední a východní Evropě tolik kusů už poskytnout nemohou a pokud se letos opět podaří Kyjevu dodat až 500 repasovaných a modernizovaných tanků této kategorie, půjde o malý zázrak.

Jedinou seriózní možností pomoci podle něj zůstává kombinace dodávek německých tanků Leopard 2 (dostupných je asi 900 kusů v Evropě) a většího počtu amerických tanků Abrams.

„Je to jediný tank, který je na Západě dostupný v počtech, které by při stávající úrovni ztrát tankové techniky v rusko-ukrajinské válce vystačily na několik let bojů. Na přípravě robustní logistiky k jejich nasazení se musí začít pracovat okamžitě,“ uvedl.

Berlín má šanci na vykoupení

Spojené státy avizovaly, že poskytnou zatím desítky tanků Abrams, a hlavní pozornost se proto nyní upíná k Evropě. Především k Německu a tankům Leopard. Berlín jich v první várce poskytne zatím jen 14.

Rozhodnutí ale předcházel silný tlak spojenců, především Polska, aby Němci s takovým krokem souhlasili. Další tanky Leopard slíbily poslat země jako Norsko, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko i Švédsko.

Podle Daniela Frieda z Atlantické rady svolení Berlína předznamenává nový přístup celého Západu k Rusku. „Tato politika začíná podporou Ukrajiny na bitevním poli v budoucnu a realistickým přístupem k Rusku jako k protivníkovi, kterého je třeba omezit a oslabit, aby už nemohl zahájit války nebo páchat jinou agresi,“ konstatoval.

Silný vnější tlak spojenců na Německo, aby souhlasilo s dodávkami tanků, byl podle něj sice velmi důležitý, ale odvahu našli Němci poté, co „mohli sami vidět, čím se Putinovo Rusko stalo: krvežíznivým agresorem usilujícím o dobývání a zabíjení“.

Podle analytika a právníka Bohdana Vitvitského byla neochota Německa poskytovat zbraně spojena s hlubokým pocitem viny za zločiny z nacistické éry. Toto historické dědictví totiž podle jeho slov nadále formuje německou společnost způsobem, který lidé zvenčí ne vždy zcela chápou. A silný pacifismus byl celkem paradoxně nejmarkantnější právě ve vztahu s Ruskem kvůli ohromným ztrátám, které utrpěl Sovětský svaz během druhé světové války.

Vitvitský připomněl, že Hitlerovy armády okupovaly během druhé světové války celou Ukrajinu spolu s Běloruskem a pobaltskými státy a jen poměrně malou část dnešního Ruska. Ukrajina a Bělorusko také utrpěly proporcionálně mnohem vyšší ztráty než Rusko. „A přesto se zdá, že německá společnost není schopna rozpoznat rozdíl mezi sovětským a ruským,“ konstatoval.

Citlivost Německa ke zločinům nacistické minulosti je podle něj sice chvályhodná, ale v současném konfliktu by Berlín neměl přemýšlet, zda poslat tanky Ukrajině, která je tak zoufale potřebuje, aby se mohla bránit.

„Pokud Němci skutečně usilují o vykoupení genocidní minulosti země, nikdy nebudou mít lepší příležitost než nyní. Vyslání tanků Leopard by mohlo zabránit nové genocidě na Ukrajině. Pokud tak neučiní, může to přidat další temnou kapitolu do pohnuté německé historie,“ podotkl.

Připravme se na svět bez Putina

Podle Jeffreyho Cimmina ze Scowcroftova centra pro strategii a bezpečnost a Shelby Magidové z Euroasijského centra Atlantické rady by se zároveň západní lídři už měli připravit na svět, ve kterém Ukrajina zvítězí a Rusko bude poraženo.

„Ve skutečnosti by mělo být strategicky jasné, že toto je požadovaný konečný stav. Strach z následků ruské porážky nesmí zdržovat další podporu Ukrajině,“ uvedl.

Poražená Ukrajina by podle jeho slov byla katastrofou, protože by Putina přiměla k další agresi, jakmile by obnovil svou pošramocenou armádu. Ačkoliv se takový výsledek v tuto chvíli může zdát méně pravděpodobný, nelze jej vyloučit právě kvůli hypotetickému kolapsu západní podpory Kyjevu během možné masivní ruské ofenzivy.

Špatnou variantou by byl podle nich také kompromis plný ústupků, pobízený unavenými západními spojenci a partnery, kteří by ztráceli vůli a kapacitu Ukrajinu dále podporovat. Putinovi a dalším autokratům by to ukázalo, že se agrese může vyplatit, i když je to drahé,“ konstatovali.

Západní lídři by se místo toho raději měli zaměřit na otázky, co porážka Ruska bude znamenat pro budoucnost Putina a jeho režimu, zda povede ke zhroucení ruského systému, příklonu k demokracii, nebo nástupu nové autokracie.

„Je ale jasné, že ďábel, kterého známe, je bezcitný, genocidní, cosplayer Petra Velikého, který pouze destabilizuje a ničí, dokud nebude nadobro zastaven,“ podotýkají.