Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  12:30
Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026

Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026 | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Systém protivzdušné obrany Spyder při prezentaci českým vojákům v Izraeli....
Systém protivzdušné obrany SPYDER od izraelské společnosti Rafael.
Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026
Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026
21 fotografií
Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší protivzdušné obrany země, říká v rozhovoru specialista Jaroslav Sekanina, který má zavádění moderní zbraně na starost.

Proč trvalo zavedení systému SPYDER tak dlouho? Je to takřka šest let.
Je potřeba vnímat celý projekt v širším kontextu. Smlouva byla uzavřena v roce 2021 a k zavedení systému dochází po více než pěti letech od jejího podpisu. Nešlo pouze o pořízení techniky, ale o vybudování celé schopnosti protivzdušné obrany.

Projekt zahrnoval přizpůsobení systému požadavkům Armády ČR, vybudování infrastruktury, výcvik personálu, zpracování dokumentace, integraci informačních a komunikačních systémů, splnění bezpečnostních požadavků a ověření funkčnosti systému jako celku včetně vazeb na národní a alianční systémy.

Bezpečnostní situace v Izraeli se do průběhu projektu určitým způsobem promítla, zejména do některých aspektů dodávek a spolupráce. Nebyla však jediným ani zásadním faktorem, který by určoval délku celého projektu.

Průběh projektu ovlivnily také pandemie COVID-19 a bezpečnostní situace v Izraeli. Nebyly však jedinými ani zásadními příčinami, proč to trvalo tak dlouho. Časově nejnáročnější byla integrace systému a následné komplexní ověření, zda systém v české konfiguraci splňuje stanovené požadavky. Vojskové zkoušky byly dokončeny 18. září 2026. Nyní probíhá jejich administrativní uzavření a vyhodnocení související dokumentace.

Kdy bude první baterie SPYDER skutečně operačně dostupná a kdy všechny čtyři?
Konkrétní termín dosažení operační dostupnosti první baterie nyní nelze předjímat. Závisí na administrativním uzavření vojskových zkoušek, dokončení související dokumentace, přípravě personálu a zavedení systému do standardního režimu používání. Plné operační schopnosti všech čtyř baterií, včetně schopnosti působit v mezinárodním prostředí, jsou plánovány v návazných krocích do roku 2028.

SPYDER (Surface-to-air Python and Derby)

Moderní izraelský protiletadlový raketový systém krátkého a středního dosahu (SHORAD/MRAD) vyvinutý státní společností Rafael. Podle typu rakety může ničit cíle na vzdálenost 35 až 50 km ve výškovém dostupu 16 až 20 km.

Česká republika koupila na základě mezivládní smlouvy z roku 2021 celkem 4 baterie systému SPYDER za přibližně 13,7 miliardy korun.

Každá baterie funguje jako samostatná bojová jednotka a obsahuje: radarový systém (3D radar ELM-2084 MMR od firmy ELTA Systems, stejný typ využívá systém Iron Dome); 4 odpalovací zařízení; nabíjecí vozidla; systém velení a řízení palby.

Veškeré prvky systému pro českou armádu jsou integrovány na domácích podvozcích Tatra 815-7 (8×8) s pancéřovanou kabinou a na integraci systémů se podílí český obranný průmysl (např. společnost RETIA).

Využívá dva typy špičkových raket, které původně vznikly jako letecké střely typu vzduch-vzduch: Střely Python-5 s infračerveným (tepelným) naváděním, určené na kratší vzdálenosti a střely Derby s aktivním radarovým naváděním, určené pro ničení cílů na střední vzdálenosti za jakýchkoliv povětrnostních podmínek.

A tehdy taky skončí stávající a zastarávající systém 2K12 KUB ještě sovětské provenience přezdívaný „tři prsty smrti“? Jsou nějaké úvahy, co se systémem KUB bude?
Do plného zavedení systému SPYDER zůstává 2K12 KUB nadále ve výzbroji a bude podle potřeby plnit své úkoly. Přechod na nový systém proto nebude jednorázový, ale postupný – tak, aby byla po celou dobu zachována potřebná schopnost protivzdušné obrany.

Jak rychle je možné systém nasadit – rozvinout a začít používat?
Jednou z hlavních předností je mobilita. Jednotlivé prvky jsou umístěny na podvozcích Tatra 815-7 a každá baterie tvoří integrovaný celek zahrnující radar, prvky velení a řízení, komunikaci a palebné prostředky. Konkrétní taktické postupy ani časové normy rozvinutí nelze z bezpečnostních důvodů zveřejnit. Systém je určen k mobilnímu nasazení a k reakci na aktuální potřeby protivzdušné obrany.

Systém protivzdušné obrany Spyder při prezentaci českým vojákům v Izraeli. Česká armáda získává osvědčený systém, který byl a je využíván v boji.
Systém protivzdušné obrany SPYDER od izraelské společnosti Rafael.
Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026
Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026
21 fotografií

Dokáže SPYDER ničit například drony typu Šáhid?
SPYDER je určen k působení proti širokému spektru vzdušných hrozeb včetně bezpilotních prostředků. Česká konfigurace kombinuje různé typy řízených střel a umožňuje volit vhodný prostředek podle charakteru a vzdálenosti cíle. Nejde tedy pouze o náhradu za systém KUB, ale o výrazně širší schopnost protivzdušné obrany.

U konkrétního cíle však výsledek vždy závisí na podmínkách nasazení, jeho parametrech a zvolené taktice. Pro působení proti bezpilotním prostředkům proto neexistuje jediný univerzální postup. Při volbě, jak dron zneškodnit, se posuzuje nejen účinnost zásahu, ale i přiměřenost použitých prostředků vzhledem k charakteru a hodnotě cíle. Výhodou SPYDERu je možnost kombinovat různé senzory, prostředky a způsoby vedení palby.

2K12-KUB

Zastaralé a přesluhující raketové komplexy krátkého dosahu, kódovém označení NATO SA-6 Gainful, jsou schopné ničit letadla, vrtulníky i řízené střely s plochou dráhou letu v malých a středních výškách – od 25 metrů až do 10 kilometrů. Účinný dostřel je zhruba 20 kilometrů.

Čtyři baterie získala ještě československá armáda v polovině osmdesátých let minulého století, podobně jako další státy někdejší Varšavské smlouvy. A jedinou modernizací za celou dobu služby byl přechod z analogového ovládání na digitální.

Čtveřice baterií ale přeci nemůže pokrýt celý vzdušný prostor České republiky?
Úkolem čtyř baterií není vytvořit souvislou ochranu celého území České republiky. Moderní protivzdušná obrana funguje jako vrstvený systém, v němž se jednotlivé schopnosti vzájemně doplňují. SPYDER bude využíván k ochraně určených objektů a prostorů a k ochraně nasazených sil a prostředků Armády ČR.

Jak SPYDER spolupracuje s radary MADR, které Česko pořídilo, a s dalšími systémy velení a řízení?
SPYDER je od počátku koncipován jako součást širšího systému protivzdušné obrany. Jeho hlavní radiolokátor EL/M-2084 vychází ze stejné radarové rodiny jako radar MADR. V rámci integrace systému byly prověřovány datové vazby k národním i aliančním systémům velení a řízení. Podrobnosti o konkrétních datových vazbách a způsobu jejich využití ale pochopitelně nelze zveřejňovat.

Součástí zkoušek bylo také prověření kybernetické a informační bezpečnosti, kryptografických prostředků a komunikačních systémů. Vojskové zkoušky proto ověřovaly celý řetězec. Od detekce a identifikace cíle, přes předání informace až po vedení palby.

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

Co vlastně znamená dokončení vojskových zkoušek?
Je to zásadní milník, ale nikoli ukončení projektu. Zkoušky měly ověřit, zda dodávaný systém jako celek splňuje stanovené takticko-technické požadavky. Nyní probíhá administrativní uzavření procesu a vyhodnocení příslušné dokumentace.

Následně se pozornost ještě více přesune na uživatele – na výcvik, získávání zkušeností z provozu a rozvoj schopnosti. Právě praktické používání systému přinese nové poznatky, které se promítnou do jeho dalšího zdokonalování. SPYDER je proto důležité vnímat jako „živý systém“, nikoli jako produkt, jehož vývoj skončil okamžikem předání posledního vozidla.

Kdy vojáci ze SPYDERu skutečně vystřelí ostrou raketu? Budou ostré cvičné střelby potřebné k plným operačním schopnostem? Česká armáda k tomu využívala v minulosti polygon v Polsku.
Vojskové zkoušky byly dokončeny bez nutnosti provést ostré bojové střelby na území České republiky. Ostrá střelba je samostatnou oblastí výcviku a její realizace závisí na dostupnosti vhodného zahraničního polygonu a logistické přípravě.

Pro zavedení systému bylo rozhodující ověřit jeho funkčnost jako celku, včetně kompletního řetězce činností od detekce a identifikace cíle, přes předání informace až po simulovaný účinek palby. Ostré střelby budou nedílnou součástí následného výcviku a přípravy jednotek k operačnímu nasazení, a to již v příštím roce.

Jak daleko je výcvik pro nový systém u 25. protiletadlového raketového pluku?
Příprava personálu probíhá souběžně s technickou částí projektu. První příslušníci útvaru se se systémem seznamovali již od roku 2022. Následně bylo klíčové jejich přeškolení na konkrétní českou konfiguraci SPYDERu.

Vojskové zkoušky nebyly pouze technickou záležitostí výrobce. Aktivně se do nich zapojovali také budoucí uživatelé, kteří se podíleli na ověřování systému v podmínkách odpovídajících jeho budoucímu používání. Po dokončení zkoušek nyní přichází etapa systematického výcviku obsluh, velitelů, technického personálu a instruktorů tak, aby útvar dokázal novou schopnost dlouhodobě samostatně provozovat.

Kde se ukázala největší slabá místa při integraci izraelského kompletu do českého prostředí?
Není správné označovat jednu konkrétní část systému za „slabé místo“. U tak komplexního prostředku nelze hodnotit jednotlivé prvky odděleně, protože jeho skutečná výkonnost závisí na tom, jak fungují společně jako jeden celek. Vojskové zkoušky proto ověřovaly funkčnost celého systému, jeho limity a splnění stanovených požadavků a současně umožnily identifikovat oblasti vyžadující další dopracování.

Může bezpečnostní situace Blízkém a Středním východě nějak ovlivnit servis a dodávky náhradních dílů ze strany Izraele?
Bezpečnostní situace v Izraeli se do průběhu projektu určitým způsobem promítla, zejména do některých aspektů dodávek a spolupráce. Nebyla však jediným ani zásadním faktorem, který by určoval délku celého projektu.

Podpora systému je však smluvně nastavena na celé období jeho životního cyklu. To je součástí mezivládní dohody a smluvního rámce s izraelskou stranou a počítá s podporou po celou dobu životnosti systému. Součástí projektu je proto nejen samotná technika, ale také dokumentace, údržba, opravy, náhradní díly a další prvky potřebné pro dlouhodobý provoz. To je u systému, který má být ve výzbroji po desítky let, zásadní.

SPYDER All-in-One

Nová vylepšená verze. Hlavní unikátnost „vše v jednom“ spočívá v tom, že integruje veškeré klíčové komponenty na podvozek jediného vozidla 8×8. Zatímco běžné baterie protivzdušné obrany se skládají z několika samostatných vozidel (radar, velitelské stanoviště, odpalovací zařízení), SPYDER All-in-One spojuje vše do jedné platformy.

Podle použité munice dokáže ničit cíle na vzdálenost až 40 km a do výšky 9 až 12 km. Je účinný proti dronům (UAV), vrtulníkům, letadlům, střelám s plochou dráhou letu i přesně naváděné munici.

Uvažuje se o pořízení dalších systémů SPYDER All-in-One. Jak by zapadly do současné konfigurace?
Pokud by Česká republika přistoupila k pořízení systémů SPYDER All-in-One, jejich výhodou by byla vysoká míra kompatibility se stávající schopností. Nové baterie by mohly působit samostatně i ve spolupráci se současnými bateriemi SPYDER. Nešlo by tedy o vytvoření dvou oddělených systémů, ale o možnost rozšířit již vybudovanou schopnost a podle potřeby kombinovat jednotlivé prvky.

Pro uživatele by to znamenalo rozvíjet známý systém namísto zavádění dalšího zcela odlišného řešení. Armáda ČR pro SPYDER připravuje personál a začleňuje jej do svých struktur. Případné systémy SPYDER All-in-One by se současnými bateriemi sdílely řadu komponentů, včetně řízených střel.

A co další rozvoj?
Zavedením jeho rozvoj nekončí. Bezprostředně po dodání a zavedení systému se začneme zabývat dalšími možnostmi jeho zlepšení a rozvoje. Technologie, operační zkušenosti i charakter hrozeb se průběžně vyvíjejí a u systému této složitosti nelze předpokládat, že zůstane po celou dobu životnosti beze změn.

Zkušenosti získané během zkoušek a následného provozu budou využívány k průběžnému rozvoji schopnosti SPYDERu. Podpora životního cyklu systému je součástí smlouvy s izraelskou stranou. Dokončení vojskových zkoušek proto není konec konec projektu, ale přechod do další etapy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok

Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026

Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší...

28. září 2026  12:30

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Maďarský premiér přišel o imunitu. Po obvinění z krádeže mobilu

Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026)

Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své...

28. září 2026  12:13

Invaze zvířat do nemocnic. Muflony vítají, holuby plaší, s kočkami bude dohoda

Spor o osud koček v areálu pražské porodnice U Apolináře směřuje ke kompromisu.

Nemocniční zahrady jsou zelenými oázami nejen pro lidi. Žijí v nich a navštěvují je i zvířata. Některé druhy jsou vítané, jiné nežádoucí, především holubi. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se...

28. září 2026  11:30

Kde úřaduje Babiš a Schillerová, lze dnes vidět na vlastní oči. A je to zdarma

ilustrační snímek

U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i...

28. září 2026  10:50

Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout

Babí léto

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.

28. září 2026  10:04,  aktualizováno  10:12

Řidič sjížděl z D11 a naboural do cedule u čerpací stanice. Na místě zemřel

ilustrační snímek

V noci na pondělí zemřel řidič osobního auta poté, co se na 35,5. kilometru ve směru na Hradec Králové pokusil opustit dálnici D11. Při sjíždění narazil do cedule u čerpací stanice a přes snahy...

28. září 2026  10:12

Řidič motorky sjel na Mělnicku ze silnice mezi lesní stromy. Na místě zemřel

ilustrační snímek

Nehoda motorkáře, který v neděli odpoledne havaroval u Medonos na Mělnicku, skončila tragicky. Navzdory snahám o resuscitaci vážným zraněním podlehl a na místě zemřel.

28. září 2026  10:07

Rusko v Evropě plánuje další sabotáže, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová (23. září 2026)

Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla před pondělním jednáním ministrů obrany v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ministři budou debatovat...

28. září 2026  8:35,  aktualizováno  10:06

Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti

Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti. (28. září...

Ruská řízená letecká puma zranila nejméně pětadvacet lidí, včetně několika dětí, když zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. V Kyjevě podle tamního starosty Vitalije Klička ruské...

28. září 2026  7:19,  aktualizováno  10:04

Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN

Kandidátku hnutí STAN v Pardubicích vede politolog a aktivista Daniel Vondra.

Před čtyřmi lety bylo hnutí STAN jednou z vládních stran. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny je třetí nejsilnější stranou v dolní komoře parlamentu a podobnou pozici mu přisuzují i celostátní...

28. září 2026

Chceme do vedení Hradce, říká Holásek. S koalicí nevydržel, teď ji tepe

Advokát Jan Holásek obhajuje mandát senátora na Hradecku. Do komunálních voleb...

Obrovsky náročný volební dvojboj si pro letošní říjen zvolil Jan Holásek. Kromě obhajoby senátorského mandátu „vyhlásil útok“ i na hradeckou radnici. A rozhodně se již nechce spokojit s opoziční...

28. září 2026  7:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde