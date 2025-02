Nebeské lišky vstoupily do služby. Nové piloty připraví na nejmodernější F-35

„Piloti, kteří se na něm budou učit, pak půjdou na nejmodernější stroje F-35. Už nebudou procházet vybavením, které je na starších strojích L-39 Albatros. Žádné staré archaické kulaté budíky,“ řekl jeden prvních dvou leteckých instruktorů Ervín Ehm.

Ten dnes z pardubického letiště podnikl v roli instruktora let s jedním z prvních žáků. Šlo o výcvikovou lekci dalšího z budoucích instruktorů, kteří budou nové armádní letce v budoucnu učit.

„Jako pilot gripenu si musí osahat, jak se letadlo chová při minimálních rychlostech, jaké jsou úhly náběhu, pádové rychlosti, létání ve skupině. Aby si zvykl, jak se letoun ovládá a chová na kniplu a na plynu,“ konstatoval.

Oproti předchozí generaci letounu L-39 (Albatros) je jiné především ovládání. Celoskleněnému kokpitu totiž vévodí displeje, klasické budíky zde už nenajdete. Zatímco dříve pilot musel jezdit očima po kabině a soustředit se na každý jednotlivý přístroj, tady má všechny klíčové informace pohromadě na jednom místě.

„Jde o ohromný technologický skok. Člověk hned od počátku cítí ten pokrok. Je to jako když vyměníte starou oktávku z roku 1998 za úplně novou,“ potvrdil druhý z instruktorů Tomáš Merta.

První dva podzvukové stroje nové generace L-39 Skyfox (Nebeská liška) převzal státní podnik LOM Praha před pár týdny od výrobce z Aera Vodochody.

A plnohodnotný výcvik armádních letců na prvních dvou strojích by v Pardubicích měl začít už v průběhu jara. Ještě do konce roku by pak měl výrobce dodat zbývají dva ze čtyř objednaných letounů. Hodnota zakázky činí 2 miliardy korun.

Podle šéfa Centra leteckého výcviku v Pardubicích Jaroslava Špačka nabízí Skyfox unikátní výcvikové možnosti. Například během letu lze simulovat virtuální cíle i tam, kde ve skutečnosti nejsou. „Instruktor může žákovi připravovat různé scénáře a vnášet je do jeho přístrojů,“ popsal.

Pro českou armádu má L-39 Skyfox zcela klíčovou roli. Bude totiž sloužit k základnímu i pokročilému výcviku nových pilotů, kteří se v budoucnu ujmou amerických letounů páté generace F-35. Americký výrobce Lockheed Martin už jejich použití schválil.

„Je to historický milník. Obměňujeme celou výcvikovou flotilu. Centrum funguje od roku 2004. Technika postupně zastarává. Ta nová odpovídá požadavkům na moderní výcvik pilotů,“ uvedl ředitel Jiří Protiva.

Vize je podle něj jasná. Studenti z Univerzity obrany typicky začnou výcvik od cvičných vrtulových letadel, přes Skyfox až po pilotování samotného F-35. Cílem podle Protivy je, aby student, který úspěšně dokončí výcvik, byl v základu připraven usednout do armádní F-35.

Současní armádní piloti nyní procházejí základním výcvikem na strojích předchozí generace L-39C Albatros. Ve službě ještě několik těchto letounů je, ovšem nezadržitelně stárnou. „Ještě stále máme pár kousků. V prvním čtvrtletí příštího roku nám ale poslední céčko skončí,“ konstatoval Protiva.

Ve výcvikovém centru by měly být do konce roku čtyři nové stroje Skyfox. Na další čtyři má státní podnik u výrobce opci. Protiva ovšem nevyloučil, že flotila osmi kusů se v budoucnu ještě rozroste. Záležet bude na požadavcích armády a také zahraničních zákazníků, kteří zde nechávají své piloty cvičit.

Aero už s novými stroji Skyfox najelo na sériovou výrobu letounu a ročně vyprodukuje 12 strojů. Do roka by podle ředitele Viktora Sotony společnost měla uzavřít dva až tři nové kontrakty na dodávky letounů. O jaké země by mělo jít, ovšem neupřesnil. V roce 2026 by produkce měla stoupnout na 18 letounů ročně.

Prvním zákazníkem byl Vietnam, nyní se vyrábí letouny pro LOM Praha a letos mají začít také dodávky do Maďarska, které si objednalo 12 strojů. Osm letounů má být ve cvičné konfiguraci a čtyři pak v průzkumné modifikaci.

Oba první čeští instruktoři mají za sebou jako elitní stíhači létání v nadzvukových strojích Gripen. Aby se stali instruktory pro nový cvičný stroj, stačilo jim zhruba 25 letových hodin.

Výcvik nových armádních pilotů pak odhadují asi na 70 letových hodin. „Nejprve se musí s letounem sžít. Naučí se ho dokonale ovládat, protože přecházejí z vrtulových letadel na proudový stroj,“ uvedl Ehm. Předpokládá ovšem, že nové generace armádních letců se budou s ovládáním na displejích cítit jako doma.

Pak přijdou na řadu scénáře, jejichž zadávání letoun umožňuje. „Budou to základy třeba provádění úderu na pozemní cíl nebo zásahu na vzdušný cíl,“ naznačil Ehm.

Sám za svou kariéru zažil na vlastní kůži zavádění hned tří moderních letounů. Nejprve podzvukových bitevníků L-159, pak stíhaček Gripen a nyní cvičný Skyfox. „Každá éra má své nové letadlo,“ podotkl.