Vojáci testují nový střelecký simulátor. Jméno má po padlém kamarádovi

Martin Marcin Štábní praporčík in memoriam. Do armády vstoupil v roce 2003 a působil nejprve jako řidič a instruktor u zabezpečovacího praporu. Pak sloužil u ženijního praporu v Bechyni, se kterým prošel i dvěma zahraničními misemi v Kosovu. Od roku 2011 se stal příslušníkem 42. mechanizovaného praporu v Táboře. Absolvoval s ním tři zahraniční nasazení v Afghánistánu. Při tom posledním přišel 5. srpna 2018 spolu s Kamilem Benešem a Patrikem Štěpánkem o život, když na ně při patrole v okolí základny Bagrám na východě Afghánistánu zaútočil sebevražedný atentátník. Prezident Miloš Zeman mu udělil 28. října 2018 in memoriam medaili Za hrdinství.