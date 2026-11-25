„Naší ambicí není pouze plnit požadavky zákazníků, ale aktivně posouvat možnosti vojenského výcviku. Propojení realistické simulace, taktického rozhodování a objektivního vyhodnocování považujeme za jednu z našich klíčových kompetencí,“ uvedl Vít Ryška, předseda představenstva VR Group.
Simulátor využívá zbraně s realistickým ovládáním, pneumatickým zpětným rázem a laserovou simulací výstřelů. Virtuální prostředí běží na nové generaci obrazového generátoru s dvoukanálovou projekcí ve 4K rozlišení. Vojáci mohou při výcviku najednou využít hned 12 zbraní.
STING-ISR rozšiřuje možnosti klasického střeleckého výcviku. V realistickém virtuálním prostředí lze připravovat a opakovat situace, které na běžné střelnici nelze zajistit. Vojáci se učí reagovat na proměnlivé podmínky, rozlišovat cíle a koordinovat postup s ostatními členy týmu.
Instruktoři si mohou vytvářet vlastní scénáře. Patří mezi ně například útok na budovu, obrana pozic nebo záchrana civilistů. K dispozici mají širokou škálu virtuálních prostředí, od evropské městské zástavby přes poušť a prales až po interiéry budov. Scénáře lze přizpůsobit denní době, ročnímu období i povětrnostním podmínkám. Vojáci přitom spolupracují s ostatními účastníky i s virtuálními postavami.
Vyhodnocovací systém zaznamenává průběh střelby, přesnost i účinnost zásahů. Funkce After Action Review (AAR) umožňuje detailní rozbor cvičení, identifikaci nedostatků a cílené zvyšování připravenosti jednotek. Vývojáři systém připravili jako modulární a počítají s dalším rozšiřováním o nové zbraňové simulátory, virtuální prostředí i funkce.
VR Group je dceřinou společností státního podniku LOM Praha a na vývoji a výrobě pracovala několik let. Specializuje se na vývoj simulačních a výcvikových systémů pro obranný a bezpečnostní průmysl. Nový simulační systém je podle firmy důkazem, že dokáže vyvíjet a dodávat technologicky pokročilá řešení.
Podobné virtuální střelecké simulátory už česká armáda využívá v rámci výcviku již řadu let. V roce 2020 dostali vojáci „Svatováclavského“ praporu v Táboře ze 4. brigády rychlého nasazení k dispozici střelecký simulátor od švédského výrobce Saab. Dokonce mu dali přezdívku „Mates“ po jejich kolegovi Martinu Marcinovi, který v roce 2018 padl při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Druhý pak mají vojáci 7. mechanizované brigády v Hranicích.
|
Vojáci testují nový střelecký simulátor. Jméno má po padlém kamarádovi
Systém podobně využívá obří projekční plátno, lasery a vysokofrekvenční kamery. A zážitek je maximálně realistický. Od zbraní přes po zvuk až po skutečný zpětný ráz zbraně po každém výstřelu.
Cvičit střelbu zde mohou vojáci prakticky ze všech ručních zbraní, které má jednotka ve výzbroji. Pistole, útočná puška Bren, kulomet FN Minimi, odstřelovací puška i RPG-7. Všechny jsou naprosto totožné s originály, mají stejnou hmotnost včetně rozložení váhy a každý výstřel má autentický zpět ráz.
Umožňuje to stlačený oxid uhličitý (CO2) ve speciálních zásobnících, kterým se zbraně místo munice „nabijí“. Jeho množství určuje typ zbraně. Díky stlačenému plynu zbraň po každé ráně – na rozdíl od videoher – v ruce reálně „kopne“, když uvolnění plynu při každém výstřelu mechanicky pohne se závěrem hlavně. Místo střely však k cíli na plátno vyšle laserový paprsek a díky vysokorychlostním snímacím kamerám počítač s přesností na desetiny milimetru přesně vyhodnotí, kam kdo mířil, střílel a zda zasáhl.